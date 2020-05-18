2020-05-18T14:11:33+03:00
Досуг
КП Беларусь

Планы на лето: выиграть велосипед!

Этим летом не будет морских пляжей, шума волн и очередей в Duty Free. Но оно все равно может стать незабываемым!
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Поделитесь советом из личного опыта о том, как вы сделали своё лето идеальным, и выиграйте один из трёх велосипедов на радио Unistar. Ваши истории принимаются до 16:00 4 июня через форму на сайте unistar.by.

О самых интересных вариантах ведущие шоу «Утро в большом городе» Каверин, Сафронов и Летова будут рассказывать в 8:50 по будням с 25 мая по 5 июня. Авторы лучших советов получат один из трёх подарков от сети велоцентров «Твой велик».

1 место – взрослый велосипед Specialized Pitch

2 и 3 места – детский велосипед Altari Kids 20

Велоцентры сети «Твой велик» есть во всех областных центрах, а в Минске находится единственный в Беларуси концепт-стор сети, там самый большой выбор велосипедов американской марки Specialized.

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