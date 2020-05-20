2020-05-20T11:48:49+03:00
Общество
КП Беларусь

Можно ли из-за коронавируса взять отпуск раньше, чем положено? Отвечает эксперт

На вопросы читателей «Комсомолки» отвечает менеджер по персоналу ЗАО «БелКП-ПРЕСС» Элеонора Рубанова
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Можно ли уйти в оплачиваемый отпуск пораньше? Фото: pixabay.comМожно ли уйти в оплачиваемый отпуск пораньше? Фото: pixabay.com
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Я хочу провести месяц дома ради самоизоляции в связи со случаями заражения коллег в моем подразделении. Но по графику отпуск у меня только в сентябре, и начальник меня сейчас не отпускает. Предлагает пойти в отпуск за свой счет. Как можно уйти в оплачиваемый отпуск не по графику?

Игорь.

Сначала надо уточнить, имеете ли вы сейчас вообще право на трудовой отпуск. Возможно, что за текущий рабочий год время своего законного отдыха вы уже использовали, а отпуск, что запланирован в графике, - уже за новый период работы, который начинается, например, летом.

График отпусков обязателен для исполнения как работником, так и нанимателем. С согласия сторон трудовой отпуск может быть перенесен на другое время (п. 6 ст. 171 Трудового кодекса Республики Беларусь). Но наниматель имеет полное право отказать вам в подобной просьбе.

Трудовой кодекс предусматривает случаи, при которых отпуск может быть перенесен: например, при временной нетрудоспособности, или если он совпадет с отпуском в связи с учебой. В вашем коллективном договоре могут быть и другие случаи. Срок переноса отпуска определяется по договоренности между работником и нанимателем.

В отпуске за свой счет тоже есть свои плюсы - например, в том, что можно отдыхать достаточно долго. Продолжительность такого отпуска в соответствии со ст. 190 Трудового кодекса - не более 30 дней в течение календарного года, но наниматель имеет право отпустить вас и на больший срок.

НА ЗАМЕТКУ

Вопросы присылайте по адресу: 220005 Минск, а/я 192, «Комсомольская правда» в Белоруссии», с пометкой «Ваши права», или по электронной почте: kalinina@phkp.by.

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