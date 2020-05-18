2020-05-18T16:12:05+03:00
Спорт
КП Беларусь

В Германии игрокам запрещают обниматься после забитого гола, а в Беларуси все как и раньше

Мы посмотрели, в чем отличие в профилактике коронавируса в нашей Высшей лиге от возобновившейся Бундеслиги
Владимир КРИУЛИН
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В Беларуси после голов обнимаются, как и раньше.В Беларуси после голов обнимаются, как и раньше.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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В 9-м туре чемпионата Беларуси было два центральных матча. В Борисове играли лидеры: БАТЭ легко одолел «Слуцк» (3:0) и вышел на чистое первое место (фоторепортаж матча тут). «Желто-синие» набирают обороты, их игра все больше напоминает идеалы, к которым стремится Кирилл Альшевский: контроль мяча, давление на ворота соперника.

Но более информативной будет эта неделя, когда БАТЭ дважды сыграет с брестским «Динамо»: 20 мая в чемпионате, 25 мая в финале Кубка. Брестчане в субботу проиграли «Энергетик-БГУ» (1:2). Создается впечатление, что они потеряли былую прыть и целеустремленность. Но на сильного соперника должны собраться.

«Когда выходишь на поле, о коронавирусе не думаешь»

До игры минского «Динамо» и «Ислочи» (динамовцы победили 1:0, фоторепортаж матча тут) стало известно, что у нескольких игроков «волков» подозрение на коронавирус. Позже главный тренер Виталий Жуковский рассказал, что у одного игрока «Ислочи» пневмония, но тест отрицательный, у другого первый тест был положительным, второй отрицательным (он остался в изоляции).

Матч тем не менее состоялся. Хотя в пятницу в Твиттере нападающий «Ислочи» Момо Янсане заявил, мол, у игроков коронавирус, он хочет, чтобы приняли санитарные меры, в том числе карантин. На пресс-конференции Жуковский много говорил о Янсане, давая понять, что такие заявление - это попытки агента оказать давление на футболиста и клуб, чтобы побыстрее перепродать своего клиента и заработать. Но «Ислочь» не спешит расставаться с нападающим и возможную сделку хочет оформить по всем законам.

- Напрягали разговоры об «Ислочи», что там были подозрения на коронавирус? - спросили мы у словенца из «Динамо» Михи Горопевшека.

- Читали. Но когда ты выходишь на поле, ты не думаешь об этом. (…) Наша задача - выходить на поле и побеждать.

- Когда «Динамо» забило гол, вы все праздновали, обнимались. Не было инструкций соблюдать дистанцию, как в Германии?

- У нас пока разрешено. У нас все здоровы. Конечно, это обидно, когда ты забиваешь мяч, а команда не может отпраздновать. Да и ведь во время матча у тебя много контактов, ты постоянно вступаешь в единоборства. Если в таком случае запретить празднование голов - это будет странно, мне кажется. Пока можно, мы обнимаемся.

Лидеры после девяти туров: 1. БАТЭ - 19 очков. 2. «Торпедо-БелАЗ» - 18. 3. «Энергетик-БГУ» - 18. 4. «Слуцк» - 16.

В Германии запрещены плевки и объятия

На выходных прошли матчи возобновленной Бундеслиги. Кто забил первый мяч в топ-чемпионате в новой эпохе? Тот, кто больше всего забивал и до паузы из-за пандемии, - Эрлинг Холанд открыл счет и помог «Боруссии» обыграть «Шальке» (4:0). Но не меньше игры обсуждают меры безопасности. В Беларуси только запрещают рукопожатия перед игрой и зрителям рекомендуют рассаживаться в 1,5 м друг от друга.

В Германии голы празднуют на дистанции или касаясь локтями, хотя в игре все равно много контактов. Фото: Reuters

В Германии голы празднуют на дистанции или касаясь локтями, хотя в игре все равно много контактов. Фото: Reuters

В Германии матчи проходят без болельщиков. На этом ограничения не заканчиваются.

Вот, что нельзя делать:

- находиться без маски вне футбольного поля (можно только игрокам на поле);

- здороваться за руку (некоторые заменяют это постукиванием ногами, смотрится забавно - например, Томас Мюллер так приветствовал тренера, но показалось, будто он его пнул по пятой точке);

- на стадион допускается не более 322 человек, включая весь персонал и делегации;

- никаких животных (у «Кельна» перед играми выходит козлик Хеннес, у «Айнтрахта» летает орел);

- плеваться на поле (теоритически игрок может упасть на слюну и так получить вирус);

- никаких микст-зон и пресс-конференций для журналистов, тренеры и футболисты отвечают на вопросы в режиме онлайн, им протягивают длинные микрофоны;

- пока не будет командных фото (хотя во время игры и в раздевалке футболисты все равно так или иначе контактируют).

Несколько болельщиков пытались смотреть вживую матч «Унион» - «Бавария» на 12-метровом дереве (стадион в Берлине называется «Ан дер Альтен Фёрстерай» - «Дом старого лесника» или «Старое лесничество»). Полиция выпроводила болельщиков за пределы стадиона.

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