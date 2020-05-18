Объем переработки белорусской нефтянки сократился почти наполовину

Концерн «Белнефтехим» подвел итоги своей работы за январь - март. Как сообщается, объем переработки нефти двумя белорусскими нефтеперерабатывающими заводами («Нафтан» и Мозырский НПЗ) в первом квартале по сравнению с таким же периодом прошлого года сократился сразу на 40,6% и составил 2,76 миллиона тонн.

Тем не менее предприятия концерна выполнили два из трех ключевых показателей: рентабельность продаж и коэффициент энергосбережения. И еще добыли на территории Беларуси 424 тысячи тонн черного золота - это почти на 2% больше, чем год назад.

Не удалось достичь запланированных цифр по экспорту продуктов нефтепереработки. Объем экспорта составил 921,2 миллиона долларов - это всего 44,2% к соответствующему периоду прошлого года (при плановом задании в 103,5%).

Как пояснили в «Белнефтехиме», причин такой существенной просадки несколько. Первая - сокращение физических объемов экспорта нефтепродуктов, второй фактор - падение котировок на черное золото марки Urals с $63,2 до $48,1 за баррель. Также сказалось вовлечение в переработку на НПЗ нефти, добытой на территории республики, которую планировали поставлять на экспорт, но из-за разногласий с российскими поставщиками оставили и переработали на своем внутреннем рынке.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Первый танкер с нефтью сорта Bakken из США, предназначенной для Беларуси, прибудет в порт Клайпеды уже в начале июня. Об этом сообщил пресс-секретарь «Белнефтехима» Александр Тищенко. По его словам, дальше черное золото транспортируют по железной дороге для переработки на «Нафтане». Напомним, договоренности по поставкам американской нефти были достигнуты в ходе состоявшихся в феврале переговоров госсекретаря США Майкла Помпео с Александром Лукашенко.

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