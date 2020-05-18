2020-05-18T18:48:13+03:00
Общество
КП Беларусь

В Беларуси аптекам разрешили доставлять лекарства на дом. Когда и как заработает доставка?

Возможность привозить препараты получили 29 аптечных сетей. Лекарства должны быть безрецептурными
Виктор ПАЖИТОК
Поделиться:
Как и когда заработает доставка из аптек - пока непонятноКак и когда заработает доставка из аптек - пока непонятноФото: Роман ИГНАТЬЕВ
Изменить размер текста:

Министерство здравоохранения опубликовало список аптечных сетей, в которых теперь можно заказать лекарства с доставкой на дом. Такое право предоставлено им до 1 июля. В списке - 29 сайтов аптечных структур. Формально это разные юридические лица, однако фактически многие структуры связаны между собой, и доставлять лекарства домой теперь могут около 10 крупных игроков белорусского фармацевтического рынка. Интересно, что в списке нет государственной «Белфармации». Заказать на дом можно только безрецептурные препараты.

К слову, ни на одном из сайтов, указанных в перечне Минздрава, на середину дня 18 мая активной работающей опции заказа лекарств не было.

«ДЛЯ НАС ПУБЛИКАЦИЯ СПИСКА МИНЗДРАВА БЫЛА БОЛЬШОЙ НЕОЖИДАННОСТЬЮ»

- Опубликование этого списка Минздрава, в котором есть и наша аптечная сеть, стало для нас неожиданным фактом, - рассказал «Комсомолке» на условиях анонимности представитель одной из фармсетей. - Некоторое время назад всем сетям, насколько я знаю, в письменной форме был задан вопрос: готовы ли вы организовать доставку? Никаких уточнений и пояснений не было. Мы, безусловно, ответили концептуально положительно, однако ожидали от здравоохранительного ведомства каких-то комментариев и разъяснений: будет ли обязательно, чтобы заказы доставляли только медицинские работники, радиус доставки, правила доставки термолабильных препаратов (требующих особого температурного режима хранения. - Авт.). То есть важно было увидеть конкретику по тем вопросам, которые до этого мешали организовать доставку, ведь речь об этом идет уже очень давно. Этого не произошло.

- Как вы сейчас видите развитие событий?

- Здесь есть несколько аспектов. В текущей эпидемиологической ситуации надо понимать, какие требования к безопасности должен соблюдать тот, кто доставляет лекарства на дом больному человеку. Будет ли обязательным, чтобы доставлял именно медицинский работник, понятно, что специалист с подобной квалификацией стоит дорого. Важный момент - временные рамки, ведь доставку разрешили только до 1 июля. Встает вопрос: а стоит ли это все организовывать? Оправданно ли экономически наладить сейчас сервис доставки, организовать логистику, вложить в нее деньги, запустить, но работать система будет чуть больше месяца. Уверен, что сети заинтересованы в том, чтобы доставку разрешили в принципе, а не на небольшой промежуток времени.

Разрешение на осуществление доставки лекарств пока ограничено 1 июля Фото: Павел МАРТИНЧИК

Разрешение на осуществление доставки лекарств пока ограничено 1 июляФото: Павел МАРТИНЧИК

Конкретная дата, когда аптеки начнут предоставлять услугу доставки лекарств, пока не названа.

- Сегодня онлайн-сфера развивается, и без дистанционных сервисов мы не представляем свою жизнь. Вместе с тем трудно предположить, как профессиональная консультация фармацевта может полностью уйти в дистанционную сферу. Уверена, что этого не произойдет, а классический фармсервис будет в приоритете, - прокомментировала ситуацию руководитель направления PR и коммуникаций управляющей компании холдинга «Аптека групп» Юлия Шпак. - Однако перспективы развития дистанционного механизма несомненны. У нас есть определенные ресурсы и видение этого, сейчас прорабатываем вопрос. Мы сильно уступаем торговым сетям, которые уже имеют многолетний стаж работы в доставке. В этом наша основная сложность, но мы считаем, что доставка - достаточно перспективное направление, чтобы тратить на нее ресурсы и время.

- Минздрав разрешил доставку только до 1 июля. Может быть, это нерациональная трата ресурсов, если потом дистанционный способ вновь будет запрещен?

- В той эпидемиологической обстановке, которая складывается сегодня, мы воспринимаем доставку как нашу обязанность, нашу социальную нагрузку. При этом тенденции развития доставки лекарств на соседних рынках, например в России, позволяют говорить: перспективы в Беларуси есть, эта деятельность будет востребована. Что касается сроков, то здесь мы, разумеется, будем ориентироваться на позицию Минздрава.

БУДЬ В КУРСЕ!

Кому разрешили доставлять лекарства на дом?

В перечне Минздрава - несколько крупных сетей: «Искамед», «Медфарм», «Беролина», «Медвакс», «ЛКЛ» и др.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кризис, вызванный пандемией коронавируса, сказался на всех без исключения отраслях. Узнали, как переживают его рестораторы, а как – логисты и транспортники (читать дальше)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Замминистра образования: «По итогам четвертой четверти могут аттестовать и тех, кто не ходил в школу, а освоил программу самостоятельно»
Заместитель министра образования Беларуси Александр Кадлубай ответил на самые волнующие родителей вопросы – об аттестации школьников по итогам учебного года, проведении экзаменов и выпускных, о вступительной кампании
«Саша тем утром говорил, что живет одним днем, надо остепениться…»: в страшном ДТП под Борисовом погибли шесть человек
10 лет в Беларуси не было аварий с таким большим количеством погибших. Координировать работу следователей на место трагедии выехал председатель СК Иван Носкевич
«Большинству карантин пошел во благо. Но у иностранцев дела плохи»: белорус пережил вспышку коронавируса в Китае и рассказывает о ситуации сейчас
Артем Новик поделился своими впечатлениями о самоизоляции и ударе по бизнесу, а также о том, как в Поднебесной изменилось отношение к иностранцам
Реаниматолог из Витебска о коронавирусе: «Возраст умерших не совсем обычный, половина пациентов 1960-1973 годов рождения»
Врач Владимир Мартов объяснил, чем коронавирус отличается от ОРВИ, чем он удивляет врачей и какие у него особенности лечения. А также уточнил, что COVID-19 - это не пневмония
Новости 24
В Минске продавец косметики украла из магазина более трех тысяч белорусских рублей
Подростки из Гомеля ломают себе пальцы молотком, чтобы не идти в армию
Перенесен матч чемпионата Беларуси: у футболиста «Минска» подозрение на коронавирус
Одна попытка ЭКО бесплатно и пересчет стажа. Принят указ о соцподдержке. Что изменится?
Тихановский получил еще 15 суток ареста и выйдет на свободу лишь пятого июня
В Гродненской области мужчина избил до смерти свою сожительницу и ушел выпивать к соседу
Cтудент подрабатывал в службе доставки, однако развозил не только еду, но и закладки
Лидчанка продала квартиру за $15 тысяч и взялась праздновать - лишилась всех денег
Брестчанин исправил запись в трудовой о причине увольнения, чтобы устроиться на новую работу
Пройти третий этап репетиционного тестирования абитуриенты смогут онлайн
Беларусь хочет взять два кредита у Китая
Белорусские НПЗ в I квартале снизили переработку нефти на 40,6%