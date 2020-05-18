В Беларуси аптекам разрешили доставлять лекарства на дом. Когда и как заработает доставка?

Министерство здравоохранения опубликовало список аптечных сетей, в которых теперь можно заказать лекарства с доставкой на дом. Такое право предоставлено им до 1 июля. В списке - 29 сайтов аптечных структур. Формально это разные юридические лица, однако фактически многие структуры связаны между собой, и доставлять лекарства домой теперь могут около 10 крупных игроков белорусского фармацевтического рынка. Интересно, что в списке нет государственной «Белфармации». Заказать на дом можно только безрецептурные препараты.

К слову, ни на одном из сайтов, указанных в перечне Минздрава, на середину дня 18 мая активной работающей опции заказа лекарств не было.

«ДЛЯ НАС ПУБЛИКАЦИЯ СПИСКА МИНЗДРАВА БЫЛА БОЛЬШОЙ НЕОЖИДАННОСТЬЮ»

- Опубликование этого списка Минздрава, в котором есть и наша аптечная сеть, стало для нас неожиданным фактом, - рассказал «Комсомолке» на условиях анонимности представитель одной из фармсетей. - Некоторое время назад всем сетям, насколько я знаю, в письменной форме был задан вопрос: готовы ли вы организовать доставку? Никаких уточнений и пояснений не было. Мы, безусловно, ответили концептуально положительно, однако ожидали от здравоохранительного ведомства каких-то комментариев и разъяснений: будет ли обязательно, чтобы заказы доставляли только медицинские работники, радиус доставки, правила доставки термолабильных препаратов (требующих особого температурного режима хранения. - Авт.). То есть важно было увидеть конкретику по тем вопросам, которые до этого мешали организовать доставку, ведь речь об этом идет уже очень давно. Этого не произошло.

- Как вы сейчас видите развитие событий?

- Здесь есть несколько аспектов. В текущей эпидемиологической ситуации надо понимать, какие требования к безопасности должен соблюдать тот, кто доставляет лекарства на дом больному человеку. Будет ли обязательным, чтобы доставлял именно медицинский работник, понятно, что специалист с подобной квалификацией стоит дорого. Важный момент - временные рамки, ведь доставку разрешили только до 1 июля. Встает вопрос: а стоит ли это все организовывать? Оправданно ли экономически наладить сейчас сервис доставки, организовать логистику, вложить в нее деньги, запустить, но работать система будет чуть больше месяца. Уверен, что сети заинтересованы в том, чтобы доставку разрешили в принципе, а не на небольшой промежуток времени.

Разрешение на осуществление доставки лекарств пока ограничено 1 июляФото: Павел МАРТИНЧИК

Конкретная дата, когда аптеки начнут предоставлять услугу доставки лекарств, пока не названа.

- Сегодня онлайн-сфера развивается, и без дистанционных сервисов мы не представляем свою жизнь. Вместе с тем трудно предположить, как профессиональная консультация фармацевта может полностью уйти в дистанционную сферу. Уверена, что этого не произойдет, а классический фармсервис будет в приоритете, - прокомментировала ситуацию руководитель направления PR и коммуникаций управляющей компании холдинга «Аптека групп» Юлия Шпак. - Однако перспективы развития дистанционного механизма несомненны. У нас есть определенные ресурсы и видение этого, сейчас прорабатываем вопрос. Мы сильно уступаем торговым сетям, которые уже имеют многолетний стаж работы в доставке. В этом наша основная сложность, но мы считаем, что доставка - достаточно перспективное направление, чтобы тратить на нее ресурсы и время.

- Минздрав разрешил доставку только до 1 июля. Может быть, это нерациональная трата ресурсов, если потом дистанционный способ вновь будет запрещен?

- В той эпидемиологической обстановке, которая складывается сегодня, мы воспринимаем доставку как нашу обязанность, нашу социальную нагрузку. При этом тенденции развития доставки лекарств на соседних рынках, например в России, позволяют говорить: перспективы в Беларуси есть, эта деятельность будет востребована. Что касается сроков, то здесь мы, разумеется, будем ориентироваться на позицию Минздрава.

БУДЬ В КУРСЕ!

Кому разрешили доставлять лекарства на дом?

В перечне Минздрава - несколько крупных сетей: «Искамед», «Медфарм», «Беролина», «Медвакс», «ЛКЛ» и др.

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