2020-05-18T17:37:39+03:00
Общество
КП Беларусь

«Просила прислать деньги, золото и трусы». В Витебске судят гадалку из Гомеля, которая обманула 95 человек

27-летняя Кристина за решение любых проблем брала в любой валюте, а также колбасой, полотенцами, золотом и даже нижним бельем
Наталья ПАРТОЛИНА
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27-летняя Кристина обвиняется в том, что обманула 95 человек. Она представлялась колдуньей и утверждала, что владеет большинством из известным магических практик.27-летняя Кристина обвиняется в том, что обманула 95 человек. Она представлялась колдуньей и утверждала, что владеет большинством из известным магических практик.Фото: Наталья ПАРТОЛИНА
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Обвинительное заключение по делу 27-летней гомельчанки Кристины А. зачитывали три с лишним часа. Шутка ли - 95 эпизодов! Хрупкую девушку с черными волосами до пояса обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и покушении на мошенничество. Потерпевшие - со всех уголков Беларуси. Минск, Молодечно, Дубровно, Гомель, Гродно, Новополоцк, Брест, Светлогорск… Судят Кристину в Витебске потому, что распутывать дело «колдуньи» правоохранительные органы начали с обращения мужчины, который живет в Витебске. Осенью 2019 года он обратился в милицию, когда понял, что, захотев изменить свою жизнь, долгое время перечислял крупные суммы не за реальную «магическую поддержку», а за красивые обещания.

Кристина в отсеке для подсудимых сидит одна, но медицинскую маску не снимает, хотя социальную дистанцию по отношению к ней никто и не сможет нарушить, даже если захочет. Поддержать ее приехали родственники. Из стеклянной клетки девушка улыбается им и машет рукой. Держится она уверенно. Официально Кристина - индивидуальный предприниматель, род деятельности - торговля. Образование у нее среднее, одиннадцать классов. Дипломов признанных магических академий у девушки нет.

Клиентов Кристина искала в сети, в сети же в основном и работала с ними, связывалась по вайберу, иногда созванивалась. С некоторыми встречалась в реале. С кем работать, выбирала очень тщательно. Наотрез отказывалась ворожить для несовершеннолетних, не принимала заказ, если ей казалось, что человек не верит в магию. Иногда была очень категорична, в тексте объявления делала приписку «С идиотами не работаю!». Предупреждала, что настоящая магия бывает только черной, и призывала не верить «шарлатанам», которые обещают приворожить любимого или любимую при помощи исключительно белой магии. Сама же она предлагала разнообразный ассортимент: кладбищенские привороты, порча по фото, вуду, подклады, церковные привороты со свечами… Шла в ногу с современными тенденциями и предлагала любовную магию для однополых пар.

В сети Кристина пользовалась псевдонимом Анна Николаевна Карабина. Внешность «Анны Николаевны» тоже оказалась взятой напрокат. У готичной дамы с фото, которыми «Карабина» сопровождала свои объявления, и у реальной Кристины общего было немного, разве что густые длинные волосы цвета воронова крыла. Объявлениями от «Карабиной» пестрели десятки белорусских и российских сайтов.

Такой представляли колдунью ее клиенты. Фото: из открытых источников.

Такой представляли колдунью ее клиенты. Фото: из открытых источников.

Правоохранительные органы размотали клубочек магической деятельности Кристины-«Анны» аж до 2013 года. Именно 2013-м датируются первые попытки доверчивых граждан наладить с помощью универсальной волшебницы личную жизнь, наколдовать прибыль, вылечить ребенка, вернуть девушку… Ворожея была не только универсальным солдатом магии, она и оплату за свою «работу» принимала в самых разнообразных формах. Рубли белорусские и российские, доллары или евро можно было перечислить ей на карточку, прислать почтовым переводом, пополнить счет волшебницы или воспользоваться какой-либо платежной системой.

Так на самом деле выглядит девушка, которая выдавала себя за волшебницу Анну. Фото: Следственный комитет.

Так на самом деле выглядит девушка, которая выдавала себя за волшебницу Анну. Фото: Следственный комитет.

Брала и натурой. Многие потерпевшие отправляли колдунье посылки. Чего там только не было! Золото - горстями. Женщина, которая просила помощи гадалки в лечении дочки, почтой отправила ей цепочку с кулоном, несколько перстней, серьги. Другая потерпевшая уже совсем было собралась упаковать в бандерольку любимый браслет, кулон и колечки с камешками, но, по счастью, одумалась. Фигурируют в материалах дела посылки с 12 батонами колбасы, полотенцами, конфетами, коньяком, постельным бельем, бананами, красной рыбой, халатиком, обручальными кольцами и даже… трусами и лифчиками.

Не у всех она брала сразу крупные суммы. Некоторые перечисляли колдунье по 30, 40, 80 рублей, но много раз. Кому-то за свои услуги она назначала цену в 200, 400, 500 рублей. В итоге набегали немалые суммы. Так, один мужчина с 2015 по 2019 год регулярно 1 - 2 раза в месяц перечислял волшебнице деньги. Всего он потратил на решение своих проблем магическим путем более 18 тысяч рублей.

Рассмотрение дела продолжается. Кристине А. может быть назначено наказание от 3 до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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