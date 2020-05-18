«Люди могут сделать неверные выводы». Почему экспресс-тесты на антитела к коронавирусу не пустили в белорусские аптеки?

Почти неделю назад некоторые больницы в Беларуси объявили, что на базе их медучреждений желающие могут пройти экспресс-тесты на антитела к коронавирусу. Тест обещали сделать без направления врача, а результаты сообщить через 10 - 15 минут. Услуга стоила 40 рублей, для медиков - 36. За несколько дней до этого министр здравоохранения Владимир Караник в интервью телеканалу БТ 1 сказал, что скоро такие экспресс-тесты сможет купить любой белорус. Но уже 10 мая в Марьиногорской ЦРБ оказание платной услуги приостановили с формулировкой «в связи с задержкой в получении разрешительных документов». В Столбцовской ЦРБ услугу прекратили 13 мая по причине отсутствия экспресс-тестов.

- Первая партия экспресс-тестов на определение антител к коронавирусной инфекции Covid-19 распределена исключительно по государственным медучреждениям, - пояснили «Комсомолке» в Министерстве здравоохранения. - Речь идет о 100-тысячной партии китайских экспресс-тестов на антитела к Сovid-19, купленных за счет средств граждан, которые они перечислили на благотворительный счет Минздрава. Тесты будут использовать для вспомогательной диагностики пациентов, проходящих лечение, и медработников. Полученные данные используют для выработки дальнейшей стратегии ведомства по поводу возможности реализации экспресс-тестов через аптечную сеть, а также целесообразности введения платных медуслуг по выявлению антител к Covid-19.

В пресс-службе Минздрава пояснили, что в ближайшее время в продажу экспресс-тесты не поступят, и что подобное решение в том числе связано с сомнениями по поводу того, не станет ли массовый доступ белорусов к экспресс-тестам причиной новых проблем.

Полоска С на эксперсс-тесте – контрольная и обозначает, что он сделан верно. Полоска G – показатель иммуноглобулина G. Полоска М – показатель иммуноглобулина М. Фото: Минздрав

«Люди, которые сами купили и прошли экспресс-тест, могут сделать неверные выводы»

Почему мнение медиков по поводу использования экспресс-тестов на антитела к Covid-19 неоднозначное, мы спросили у директора РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий Федора Карпенко.

Как объяснил нам эксперт, если человек сталкивается с коронавирусной инфекцией, сначала в его организме вырабатывается иммуноглобулин М, затем - иммуноглобулин G. Иммуноглобулины - антитела, которые участвуют в иммунном ответе на вирусы, бактерии. Иммуноглобулины М - антитела быстрого иммунного ответа. Они вырабатываются, когда человек переносит инфекцию, и в первые две недели после заболевания. Иммуноглобулины G – это уже устойчивые антитела. Их выработка происходит в течение 3 - 4 недель после контакта с инфекционным агентом. Высокий уровень иммуноглобулина G при многих вирусных инфекциях, чаще наблюдается в течении 3-6 месяцев. Это значит, что организм готов к повторной встрече с инфекцией. Но значит ли это, что переболевший коронавирусом с выявленным иммуноглобулином G защищен от него на всю жизнь, пока не знает никто в мире.

- Экспресс-тесты призваны выявить наличие или отсутствие в организме человека антител к коронавирусу, - поясняет Федор Николаевич.

- То есть, сделав экспресс-тест, человек может легко узнать, действительно ли он уже переболел или еще болеет коронавирусом?

- Все не так однозначно. Начнем с сути. Экспресс-тесты – это картридж-полоска с адсорбированными мечеными антителами к комплексу «антиген-антитело». На тест нанесены три метки: первая - контрольная, вторая - показатель иммуноглобулина M, третья – показатель иммуноглобулина G.

Работает тест так: в специальную лунку помещается кровь (сыворотка, плазма) пациента и специальный раствор, а через 15 минут по проявившимся тест-полоскам считывается результат. Зона контроля должна сработать обязательно. Это говорит о том, что тест выполнен правильно. В тесте может проявиться одна из полосок, отвечающая за наличие иммуноглобулинов класса М или G, или одновременно обе, или ни одна из них при отсутствии антител. Но! У экспресс-тестов на антитела к коронавирусу, как и у любых тест-систем есть два важных показателя - чувствительность и специфичность. Если проще, они отвечают за процентную вероятность того, что тест выявит возбудителя инфекции и не даст ложноположительного либо ложноотрицательного результата. В зависимости от этих показателей, точность разных экспресс-тестов тоже разная. И это один из очень спорных моментов.

Делать и считывать экспресс-тесты на антитела к коронавирусу медики советуют только при помощи специалистов.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

«Даже если экспресс-тест показал положительный результат, медики должны его перепроверить»

- В инструкциях к экспресс-тестам, которые есть в интернете, написано, что положительными являются тесты с проявившимися тест-полосками M, G, и M+G. При этом медики говорят о том, что человек с иммуноглобулином G (без М) – это выздоровевший человек с иммунитетом, и его плазму уже можно использовать для переливания…

- В этом еще одна причина, почему тесты, на мой взгляд, нежелательно пускать в открытый доступ для диагностики в бытовых условиях. Результаты важно верно интерпретировать. У антител ведь еще есть и период полураспада. У иммуноглобулина М – в среднем 5-10 дней, у G – 25 дней. То есть человек может выздороветь, а тест еще может показывать наличие иммуноглобулина M, потому что его период полураспада еще не прошел. Однозначно судить по экспресс-тестам, болеет человек или нет, нельзя. Это всего лишь вспомогательный показатель для врача, который может помочь решить, обследовать пациента дальше или нет. На мой взгляд, в идеале, чтобы экспресс-тесты были в наличии на первичном этапе-у участкового терапевта, врача общей практики, в приемных покоях. Пришел человек, сделал бесплатно тест - врач увидел результаты и принял решение. Если тест показывает наличие иммуноглобулина M или M+ G, то врач направляет пациента на мазок. Если только G – считает человека выздоровевшим.

Мы работаем с донорами уже через 15 суток после того, как последний тест пациента показал отрицательный результат на COVID-19. У нас есть возможность провести патогенредукцияю плазмы от вирусов, бактерий и простейших, которые могут в ней находиться.

- Какой метод исследования сейчас считается самым надежным?

- Основной путь распространения коронавируса – воздушно-капельный. Он тропен (привязан. – Ред.) к эпителию дыхательной системы. Выделение происходит с каплями, при чихании. Поэтому золотой стандарт, я считаю, – это все же назофарингеальный мазок (см. «Будь в курсе!») и исследование методом ПЦР. В мокроте, или материале сор слизистой пациента может содержаться микроскопическое количество возбудителя, но он все равно будет определен. В то время как по результату экспресс-теста можно выявить только наличие или отсутствие в крови пациента антител. Это говорит о том, что даже если экспресс-тест показал положительный результат, медики должны его перепроверить. Экспресс тесты должны помочь врачу принять решение о дальнейшей тактики обследования и лечения пациента.

КСТАТИ

Какой процент точности у экспресс-тестов, которые начали делать в наших больницах?

Этот вопрос мы задали главному внештатному специалисту по лабораторной диагностике Минздрава директору Национальной антидопинговой лаборатории Сергею Беляеву.

- Присутствующие на рынке Республики Беларусь экспресс тест-системы имеют достаточные с точки зрения клинической значимости чувствительность и специфичность для такого рода диагностических систем и составляют 90-95%, - ответил специалист.

БУДЬ В КУРСЕ!

Назофарингеальный мазок на коронавирус берут только по направлению врача при подозрении на Covid-19 из носа и зева (горла) при наличии признаков заболевания либо у контактов первого уровня. Нужен для проведения анализа ПЦР (полимеразная цепная реакция. - Ред.). Анализ берут специальной ватной палочкой, которой проводят максимально глубоко по слизистым оболочкам ротовой и носовой полости. Мазок помещают в специальную пробирку и доставляют в лабораторию. Результат анализа сообщают через несколько дней.

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