«Дед был командиром авиазвена и совершил 315 боевых вылетов»

Я хочу рассказать о моем деде, которого звали Сергей Вячеславович Валицкий и в честь которого меня назвали. Дед родился 20 декабря 1918 года в Минске, после окончания средней школы до 1937 года работал на заводе имени Ворошилова токарем. Затем поступил в летное училище гражданского воздушного флота в Тамбове, которое закончил в 1940 году. Ему было присвоено звание «пилот-инструктор». Далее была 121-я учебная эскадрилья гражданского воздушного флота в Минске и в Гомеле, в начале войны ее перебазировали в город Актюбинск. У нас в семье хранится копия личного дела деда, читая которую я вижу, что дед был высококлассным пилотом. Сразу же после училища он получил звание инструктора. В 1942 году деда отправили во второй отдельный полк гражданского воздушного флота Калининского фронта. Тогда всех гражданских летчиков прикомандировали военно-воздушные силы. Летал на легком бомбардировщике По-2 и разведчике Р-5. За время службы было проведено 315 боевых вылетов в тыл противника на разведку и бомбометание, за линию фронта к партизанам. Дед Сергей был командиром авиазвена.

Войну дед закончил в звании гвардии старшего лейтенанта. Он был награжден орденами Красного Знамени, Отечественной войны второй степени, Красной Звезды, медалями «Партизану Отечественной войны» первой степени, «За победу над Германией». Для летчика медаль «Партизану Отечественной войны» - достаточно редкая награда. В наградных документах есть пояснения этому факту. В частности, только в июне 1944 года он произвел 9 вылетов в тыл врага с посадкой у партизан. За это время доставил партизанам 200 кг тола, 38 000 патронов, 100 гранат и вывез оттуда 20 раненых.

После войны вернулся служить в Белорусское управление гражданского воздушного флота. Представлял нашу страну как первый представитель «Аэрофлота» в скандинавской авиакомпании SAS. Работал начальником штаба Минского объединенного авиаотряда до выхода на пенсию по выслуге лет в 1981 году…

…На фронте мой дед познакомился с моей бабушкой Валентиной Федоровной Румянцевой. Во время войны бабушка служила в 16-м авиационном полку техником по спецоборудованию. Закончила войну в известном 46-м гвардейском орденоносном женском полку ночных бомбардировщиков 4-й воздушной армии. Была награждена орденом Красной Звезды, медалью «За победу над Германией».

Я застал своих дедов и бабушек. Их награды хранятся в моей семье. Это память, которую я хочу передать своим детям - Ивану, Александру, Елизавете».

Сергей Витальевич ДУБКОВ, Председатель Правления ЗАО «БСБ Банк».

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