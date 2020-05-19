«Беларусь выходит на плато по коронавирусу». Разбираемся, что означает эта фраза

Чиновники уже несколько раз употребляли слово "плато", говоря о ситуации сначала в Витебске, а потом и в целом о стране.

По одной из версий, плато - это когда количество новых выявленных случаев существенно не растет. Судя по официальным данным Минздрава, количество новых выявленных случаев действительно не растет с конца апреля, держась на отметке между 900 и 1000 заразившихся. Так, 18 мая нам сообщили, что за сутки прибавилось еще 922 инфицированных.

По другой версии «плато» - это когда ежедневное количество выявленных случаев примерно совпадает с ежедневным количеством выздоровевших. У нас пока не так: число заразившихся растет значительно быстрее, чем количество тех, кто выздоровел. За последние сутки выздоровели 198 человека, а заразились 922.

Третий вариант применения этого слова - постоянный процент новых выявленных случаев (вне зависимости от количества проведенных тестов). Так, в начале апреля в Беларуси проводили по 3 тысячи тестов в день (сейчас делают по 15 тысяч тестов в день). В то время, судя по официальным данным Минздрава, процент положительных тестов скакал день ото дня. Например, 6 апреля положительным был только каждый 20-й проведенный тест. А уже 9 апреля - каждый 7-й. Постепенно ситуация выровнялась: положительным был каждый 10-й тест. В последние дни - каждый 14 - 15-й. Судя по всему, именно этого определения плато придерживается наш Минздрав:

- Мы в последнее время выходим на так называемое плато, когда мы выявляем в среднем где-то около 8,7 - 9,7% от количества тестов, которые мы провели, - рассказала в эфире СТВ замминистра здравоохранения Беларуси Елена Богдан.

А что дальше?

После прохождения стадии эпидемиологического плато обычно наступает спад заболевания - это когда количество выздоровевших растет, а число вновь заболевших сокращается. Но когда этот момент наступит у нас - пока неизвестно. Чиновники раньше озвучивали свои прогнозы, но пока они не сбываются.

Из последнего: в начале мая начальник отделения медицинской статистики Минской областной больницы, эпидемиолог Виктор Сущевич в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил, что, по прогнозам, в стране пик эпидемии придется на 20-е числа мая, а в середине июня заболеваемость COVID-19 должна пойти на спад.

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Напомним, число умерших из-за коронавируса в Беларуси на 18 мая 2020 года составило 171.

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