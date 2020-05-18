В Минске планируют ввести проездные билеты на 30 и 75 минут. Какие еще новинки в транспорте?

Проездные нового типа пока планируют внедрить в качестве пилотного проекта. Они будут двух видов: на 30 и 75 минут. Цена получасового билета составит 1 рубль, а за поездку в час с четвертью нужно отдать 2 рубля, сообщает сайт Мингорисполкома. Здесь же уже представили дизайн новых талончиков. На них крупными цифрами обозначено время поездки, а также указано, что пересаживаться с таким талончиком можно на все виды общественного транспорта.

Высказать свое мнение о внедрении такого проекта могут все желающие - на сайте исполкома идет опрос, который учтут при запуске проекта. Проголосовать за новую инициативу можно на сайте исполкома.

К слову, данные голосования стремительно меняются: если в пятницу, 15 мая, большинство голосов, которые в общей сложности не превышали и тысячу, были за введение проекта, то за выходные добавилось около 8000 тех, кто затрудняется ответить на вопрос о введении такой инициативы.

Введение таких талончиков обсуждается в Минске не первый год: запуск проездных по времени анонсировали еще в 2018 году, но планы были отложены. В конце прошлого года горожане направляли петицию в адрес «Минсктранса» с просьбой внедрить проездные сроком действия от 20 до 90 минут, под петицией тогда подписалось около 400 человек. На обращение им ответили, что вопрос прорабатывается.

Билет через QR-код

Это не единственное новшество столичного транспорта за последнее время: с начала февраля оплатить поездку в наземном транспорте Минска можно с помощью QR-кода. Сделать это можно посредством приложения TIX, разработанного совместно с Беларусбанком. Пока оно работает на маршрутах №1 и 100. К лету его планируют внедрить и на других маршрутах. После скачивания приложения к нему нужно привязать банковскую карту и отсканировать QR-код, размещенный в салоне. По заверениям разработчиков, чтобы отсканировать код, не обязательно подходить к нему впритык: приложение должно сработать на расстоянии до двух метров.

После оплаты пассажир получает электронный билет, на котором указано время поездки, номер билета и транспортного средства. Такой билет можно показать контролерам во время проверки. Если пассажир едет не один, через смартфон можно купить сразу несколько талончиков.

Что интересно, Минск - далеко не пионер в применении такого способа оплаты: он стал одиннадцатым белорусским городом, где можно купить талончик, отсканировав QR-код. Первыми еще два года назад такую систему оплаты начали применять в Бресте. А в начале этого года ее внедрили в Борисове, Гомеле, Витебске, Могилеве, Барановичах, Пинске, Гродно, Лиде и Кобрине. В этих городах работает приложение «Оплати».

Транспортники отмечают, что такая система оплаты не только экономит бюджетные деньги на распечатку талончиков, но и позволяет снизить количество контактов в условиях пандемии.

С оплатой картой дело застопорилось

А вот с повсеместным внедрением оплаты проезда бесконтактной картой в Минске по-прежнему проблемы. Оплатить поездку карточкой можно только на одном маршруте - в трамвае №6. Этот пилотный проект запустили еще прошлой весной, но в начале этого года «Минсктранс» заявил о желании свернуть инициативу, так как в ней обнаружили недостатки: по словам руководства «Минсктранса», речь шла об «отсутствии полноты и достоверности данных о транзакциях». БПС-Сбербанк, внедрявший систему, ответил, что фактов потери транзакций не было, а все расчеты производились своевременно и точно.

- Тем более что аналогичные проекты с Минским метрополитеном и Белорусской железной дорогой оказались крайне успешными для всех сторон - как перевозчиков, так и пассажиров, - отметили в пресс-службе.

Несмотря на активные заявления «Минсктранса» о закрытии пилотного проекта, в трамвае №6 до сих пор можно рассчитаться карточкой. И только в нем одном из всего наземного транспорта Минска.

Почему стопорится проект, недавно в интервью газете «Республика» пояснил «Минсктранс». Его представитель снова заявил о том, что повсеместное внедрение оплаты наземного транспорта картой возможно только после того, как разработчик устранит «проблемные аспекты» - всю ту же невозможность контроля средств.

В пресс-службе БПС-Сбербанка отметили, что никаких проблем в работе системы не видят и при условии согласия и содействия со стороны «Минсктранса» готовы запустить в работу систему оплаты билетов карточкой в течение двух месяцев.

- В Минске уникальная ситуация, когда более 15 000 уже существующих в общественном транспорте устройств могут начать принимать к оплате бесконтактные банковские карты и соответствовать самым последним мировым достижениям в сфере приема платежей. При этом не потребуется дополнительного инвестирования в инфраструктуру из госбюджета, - отметили в пресс-службе банка.

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