Число новых случаев коронавируса в Беларуси почти три недели не опускается ниже отметки 900+

По данным Минздрава, по состоянию на 18 мая в Беларуси зарегистрировано 30 572 случая коронавируса. 171 пациент с многочисленными хроническими заболеваниями и подтвержденным COVID-19 умер. Как заявила накануне замминистра здравоохранения Елена Богдан в эфире СТВ, белорусские медики действуют в рамках выбранной стратегии.

- В последнее время мы выходим на так называемое плато. Выявляем в среднем около 8,7-9,7% положительных тестов на коронавирус от общего числа проведенных исследований, - сказала замминистра, подчеркнув, что по числу проводимых тестов Беларусь сейчас на втором месте среди стран СНГ. По состоянию на 18 мая проведено 364 319 тестов.

По словам Елены Богдан, говоря о плато, она имела в виду «пологий, а не пикообразный рост заболеваемости, который был бы выше возможностей системы здравоохранения Беларуси».

Министр здравоохранения Владимир Караник заявил, что в Минской и Витебской областях заболеваемость коронавирусом снижается, и что еще некоторое время медикам придется оказывать помощь в интенсивном режиме, после чего начнется обратное перепрофилирование стационаров для обычного режима работы.

По данным Минздрава, большинство пациентов с COVID-19 болеют в легкой форме, осложнения в виде пневмонии выявляются у 15-20% заболевших. Более 120 человек уже стали донорами иммунной плазмы для пациентов с коронавирусом. Медики подтверждают: метод во многих случаях действительно способствует скорейшему выздоровлению.

А КАК У НИХ

Общее число заболевших коронавирусом на планете превысило 4,8 млн человек. 316 тыс человек умерли.

В Германии тем временем прошли массовые митинги за скорейший выход из карантина и возобновление работы предприятий. А вот Эстония с 18 мая запретила полеты в страны с высоким риском заражения коронавирусом - Бельгию, Великобританию, Данию, Россию, Турцию, Швецию, а с 24 мая и в Беларусь. Полеты разрешат только при условии, если за последние 14 дней число заболевших COVID-19 не превысит 25 человек на 100 тысяч жителей.

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