«За поимку партизана Данилы Райцева немцы обещали большие деньги»

«Это была легендарная семья. Даниил Райцев во время войны организовал партизанский отряд, а его родная сестра Анна (бабушка моей жены) была связной и разведчицей. Их мать гитлеровцы арестовали и отправили в концлагерь, расстреляли отца и сестру, двух сестер убили по дороге в Германию…

Даниил - человек мирной профессии - землеустроитель, прошел путь от командира разведроты до командира бригады имени Ленинского комсомола, которая действовала в тылу у гитлеровцев от Суража до Городка. За три года партизанская бригада уничтожила 36 составов с живой силой и техникой противника, взорвала 34 моста, уничтожила 4 тысячи немцев и полицаев. За поимку Данилы Райцева немцы обещали большие деньги. В июле 1942 года партизаны его отряда начинили листовками тысячи бутылок, собранных на бывшем стеклозаводе «Новка», плотно их закупорили и пустили по Западной Двине. Этот пропагандистский «подарок», приплывший по течению в Витебск, ошеломил немцев. В одной из листовок были такие слова: «За пролитую кровь отцов, братьев, сестер и детей отомстим фашистским палачам!»

В мае 1943-го немцы окружили 5 партизанских бригад. Даниил Райцев принял на себя командование и повел людей в атаку. Партизаны прорвались из окружения с малыми потерями и одновременно нанесли удар по противнику. Были спасены сотни мирных жителей Суражского и Городокского районов, более 2,5 тысячи человек отправлены за линию фронта в советский тыл. После соединения партизанских отрядов с частями Красной армии Даниил Федотович Райцев работал председателем Суражского райисполкома. Его подвиги отмечены 5 орденами, 15 медалями, а также двумя Почетными грамотами Верховного Совета БССР. Он почетный гражданин Витебска с 1974 года.

За три года партизанская бригада Даниила Райцева уничтожила 4000 немцев и полицаев.

16-летняя сестра Данилы Анна в 1943 году пришла в отряд М.Ф. Бирулина, впоследствии выросший в 1-ю Витебскую бригаду. Вспоминаю ее рассказ:

- Была я связной и разведчицей. Бывало, возьму корзинку, иду от деревни к деревне, расспрашиваю надежных людей и командиру потом сведения о численности войск, техники докладываю. Но однажды не повезло. Напоролась на немцев. Шла с задания, а немцы прочесывали лес. Арестовали и отправили в концлагерь - 5-й железнодорожный полк он тогда назывался. Сколько там военнопленных было расстреляно! Я чудом осталась жива… Хорошо, что с собой листовок не было. В концлагере заболела. За мной наблюдал немецкий врач: осматривал два раза в день, лечил от тифа козьим молоком - и выходил. Не знал доктор, что я сестра партизанского командира. И все же опасность полного разоблачения присутствовала всегда. В больничном бараке была девушка из нашей деревни, а у нее - брат-полицай, который часто приезжал ее проведывать. Но не выдали. Лежала я в бараке, смотрела в потолок и вспоминала, как впервые у брата в отряде оказалась. Немцы скот сгоняли, а наша корова от стада отбилась. Вот отец и сказал: «Отгони корову через лес к Даниле в отряд, чтобы партизаны не голодали. А то все равно немцы отберут…» Вот я гнала буренку всю ночь через лес по росе. Боялась, что немцы догонят. Брат смеялся потом: «Вот и выполнила ты, сестренка, первое боевое задание, накормила партизан…»

Анна Федотовна (в центре) с дочерью Ольгой, внучкой Ириной и правнуком Алексеем. Фото: личный архив

Анна Федотовна рассказывала, что из лагеря вышла худая - кожа да кости, на лице - одни огромные провалившиеся глаза...

- Меня тайно переправили к партизанам. А в конце 43-го года на самолете с ранеными я улетела на Большую землю. Батька Минай отправил. В тылу я работала на военном складе в Торжке. Потом после войны училась на курсах бухгалтеров, работала кредитным инспектором в банке, служила в милиции в Витебске. Вышла замуж за армейского капитана Макара Гаголкина, родила двух детей - Григория и Ольгу…

Как зеницу ока Анна Федотовна берегла многочисленные медали юбилеев Победы, врученные ей. Среди них - орден Отечественной войны второй степени».

Сергей КАРБОВСКИЙ, cтарший преподаватель Белорусской государственной академии искусств.

belkart.by

КСТАТИ

Поделитесь своей историей о войне!

Может быть, в ваших семьях передаются из поколения в поколение рассказы о том, как ваши родные смогли пережить войну, как были счастливы вопреки всему. Поделитесь уникальной историей вашего рода со всеми! Самые интересные письма мы будем публиковать письма в газете и на сайте kp.by.

Пишите на электронный адрес: pobeda@phkp.by с пометкой «Награда моего деда». Очень ждем от вас не только истории, но и фотографии!