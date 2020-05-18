Европа в мае открывает рестораны и храмы, а с июня приоткрывает границы
Коронавирус продолжает бушевать во всем мире. Всего от этой напасти умерло свыше 316 тысяч человек. Больше всего досталось США (почти 100 тысяч человек), Испании (28 тысяч), Италии (32 тысячи) и Великобритании (35 тысяч). Три последних страны лидируют по числу умерших на миллион людей: в Испании - 590 человек на миллион, в Великобритании - 520 человек.
В целом же видно, что темп роста смертей постепенно замедляется. Некоторые страны осторожно «откручивают гайки», позволяя с соблюдением ряда правил работать заведениям общепита, магазинам и так далее.
В России впервые с 1 мая выявили меньше 9 тыс. случаев заражения коронавирусом за сутки. Всего там инфицировано больше 290 тысяч.
Италия открыла рестораны, бары, парикмахерские салоны. В храмах возобновятся службы, но посещать их можно только в масках. А вот в Испании в заведениях общепита можно собираться только на верандах. В Греции людям разрешили посещать пляжи. Во Франции тоже - правда, загорать и купать нельзя, только заниматься спортом. Постепенно ограничения отменяют в США.
Все потому, что из-за карантина сильно страдает экономика. Уже подсчитано, что карантин в Европе привел к рекордному падению ВВП еврозоны - 3,8%. В Германии и Польше проходят акции протеста - ссылаясь на резкое падение заработков, люди требуют от властей ослабить карантинные меры.
Однако многие эксперты опасаются второй волны коронавируса, которая может прийти, если люди расслабятся и забудут об опасности. Например, на «родине коронавируса» в китайском Ухане недавно зафиксировали новых инфицированных. В результате местные власти решили бесплатно протестировать всех жителей города - а их там 11 миллионов.
Некоторые страны постепенно открывают свои границы. С 3 июня так сделают в Италии. Пересекать итальянскую границу по-прежнему не смогут люди с подтвержденным COVID-19, а также контактировавшие с ними. Соблюдать при этом двухнедельный карантин будет необязательно.
Другие страны, наоборот, вводят дополнительные ограничения. С 18 мая Эстония остановила авиасообщение с неблагополучными в плане эпидемиологической ситуации странами. Такими, по мнению Таллинна, являются Великобритания, Россия, Швеция, Бельгия, Дания, Турция и Беларусь. Правда, для Беларуси эстонцы сделали бонус: сообщение с Минском закроют не 18, а 24 мая, чтобы все желающие эстонцы смогли вернуться домой через Минск.
Интересно, что со вторника, 19 мая Эстония возобновляет полеты в Германию, Польшу, Норвегию, Австрию, Латвию и Литву. Напомним, из-за пандемии коронавируса количество вылетов у «Белавиа» снизилось в семь раз. Сегодня на карте маршрутов остались считаные города. Среди них был и Таллинн - туда белорусская авиакомпания летала четыре раза в неделю.
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