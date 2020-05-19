2020-05-19T18:44:24+03:00
Общество
КП Беларусь

«Людей в очереди тоже судить надо?» Блогеру Тихановскому добавили еще 15 суток ареста. Всего он отсидит 45

Гомельчанина обвинили в проведении незаконных митингов, а он утверждает, что это были обычные беседы с подписчиками
Павел МИЦКЕВИЧ
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Блогеру Тихановскому добавили еще 15 суток арестаБлогеру Тихановскому добавили еще 15 суток арестаФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Новый суд над блогером Сергеем Тихановским, который уже отбывает «сутки», прошел 19 мая в Гомеле. Автора канала «Страна для жизни» обвинили в организации несанкционированных массовых мероприятий в Солигорске и Миорах. Там блогер проводил встречи со своими подписчиками еще в марте, когда колесил по стране.

Напомним, в начале мая Тихановского задержали под Могилевом и отправили в гомельский изолятор отбывать наказание по решению суда, принятому еще в январе. После тех 15 суток прошел новый суд и добавил еще 15 - за встречи в Орше и Бресте. И сейчас, во вторник, по очередному обвинению Тихановскому назначили новые 15 суток. Всего получилось 45 суток.

Сергея поддерживали в суде его мать и подписчики Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Сергея поддерживали в суде его мать и подписчикиФото: Павел МИЦКЕВИЧ

В качестве доказательства вины блогера в проведении незаконных митингов милиция предоставила записи стримов Тихановского и описание видеороликов. Судья зачитывал, как жители Солигорска и Миоров говорили в прямом эфире о том, что стране необходима сменяемость власти, рассказывали о беспределе чиновников и местных проблемах.

- Даже в одном из рапортов указано, что я брал у людей интервью, а не проводил массовые собрания. В кадре я всегда был один на один с человеком. Не было ни лозунгов, ни выступлений. Это был просто разговор, встреча с подписчиками. Если люди проводят собрание гаражного кооператива или стоят в очереди - это тоже массовое мероприятие, судить за это надо? А если бы я устроил митинг, вы бы ни с чем его не перепутали, - заявил в суде блогер.

Блогер сидит на сутках уже с начала мая Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Блогер сидит на сутках уже с начала маяФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Он считает, что его специально задержали и отправили отбывать «сутки», чтобы не дать возможности подать документы на регистрацию инициативной группы по выдвижению кандидатом в президенты. Из-за того, что Тихановский был в изоляторе, в Центризбирком подала документы его жена, но в регистрации все равно отказали: не было личной подписи блогера в заявлении.

Поддержать в суде Тихановского пришли многие местные подписчики и его мать. Они аплодировали после выступления блогера и возмущались решением суда. В зале дежурили сотрудники ОМОН. По словам Тихановского, в отношении его составили еще семь аналогичных протоколов - за другие встречи в городах Беларуси. Поэтому ожидаются новые суды.

Тихановскому сидеть уже 45 суток, и его ждут новые суды Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Тихановскому сидеть уже 45 суток, и его ждут новые судыФото: Павел МИЦКЕВИЧ

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