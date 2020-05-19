«Будем бороться, чтобы святыня вернулась в деревню». В Добруше решили судьбу чудотворной иконы, за которую спорили в суде епархия и бабушка

В Добруше 19 мая вынесли приговор по делу о краже икон из православного храма в деревне Дубровка. Обвиняемого приговорили к трем годам лишения свободы. Но кроме наказания вору в суде решали еще один важный вопрос: кому передать украденные иконы.

Как уже рассказывала «КП», на них претендовали две стороны: 87-летняя Анна Дробышева, которая когда-то помогала сохранить и спрятать икону, и Гомельская епархия Белорусской православной церкви. Именно Анна Дробышева передала в храм чудотворную икону Матери Божьей Скоропослушницы, который построили сельчане своими силами после падения атеистического режима Советов.

Во время гонений икону, написанную на Афоне в 1901 году, хранили по домам, она была у матери Анны Дробышей, та передала икону по наследству дочери - семья продолжала молиться перед «Скоропослушницей» вместе с другими сельчанами и паломниками. В итоге, когда построили храм, Анна Дробышева передала туда святыню, но при этом не подписывала никаких бумаг.

После кражи правоохранители не вернули иконы в деревенский храм, а передали на хранение в Гомельскую епархию. При этом следствие признало потерпевшей именно Анну Дробышеву. За нее стоит все село: больше 60 подписей собрали под заявлением с просьбой вернуть икону в Дубровку из Гомеля.

Скоропослушницу написали в 1901 году на Афоне. Фото: УВД

«ИКОНЫ, КВАРТИРЫ, МАШИНЫ - ВСЕ ПРИНАДЛЕЖИТ ЦЕРКВИ»

Однако на последнем заседании суда прокурор подал ходатайство об исключении Анны Дробышевой и ее законного представителя из числа потерпевших по делу. В предыдущих заседаниях представители епархии доказывали, что икона не может принадлежать частному лицу, а является и всегда являлась - даже во время гонений - собственностью православной церкви.

Представители епархии объяснили свою позицию: следствие признало Анну Дробышеву потерпевшей просто с ее слов, не разобравшись, что бабушка не предоставила никаких доказательств прав собственности на «Скоропослушницу». А у епархии, по мнению ее представителей, права на икону есть. Несколько лет назад в храме проводили фотофиксацию, на снимках в церкви запечатлена «Скоропослушница», она же указана в описи храма.

- Все имущество приходов, архиереев - это иконы, квартиры, машины, все, вплоть до веника в храме, принадлежит Белорусской православной церкви, - заявил заведующий канцелярией епархии Василий Черняков.

Церковь никогда не теряла право собственности на иконы, не отчуждала их. Верующие просто хранили у себя иконы на время гонений, а потом должны были возвратить церкви, считают в епархии. Сельские бабушки возмутились:

- Неужели вы Бога не боитесь? Людей от церкви отворачиваете! Где вы были, когда мы прятали «Скоропослушницу»? Тогда и епархии-то не было! Это позорный суд. Когда нам икону вернули, на колени перед ней стали и пообещали Матери Божьей, что никогда ее больше никому не отдадим!

За возвращение иконы в храм подписалось все селоФото: Павел МИЦКЕВИЧ

«ХОТИМ НЕ ЗАБРАТЬ СЕБЕ, НО ВЕРНУТЬ ИЗ ГОМЕЛЯ В НАШ ХРАМ»

Верующие объяснили, что ни Анна Дробышева, ни кто другой не хочет забрать «Скоропослушницу» лично себе. А право на нее доказывают только ради того, чтобы икону возвратили из Гомеля в храм Дубровки, и чтобы больше она не покидала пределов деревни.

- Когда на строительство храма денег не хватало, я свою пенсию и мужневу вложила. Мы свиней, бульбу продавали, чтобы церковь достроить - для «Скоропослушницы». А вы ее у нас забираете, и еще обвиняете, что мы наживались на ней? - не выдержала бывшая староста прихода Раиса Сивакова.

Споры продолжились в юридической плоскости. Сельские прихожане в качестве доказательства привели факт, что никакого акта дарения или передачи «Скоропослушницы» церкви нет и не было.

- Акта и не могло быть, потому что на законных основаниях вам икона никогда и не принадлежала, - парировала представитель епархии.

Это позорный суд, считают возмущенные жители деревниФото: Павел МИЦКЕВИЧ

В приговоре суда прозвучало о том, что необходимо оставить иконы во владении Гомельской епархии, так как они являются собственностью Белорусской православной церкви. В суде объяснили, что сельчане могут обращаться по вопросу установления права собственности на икону в гражданском порядке.

- Обязательно будем обжаловать такое решение суда, которое считаем незаконным, - сказал внук Анны Дробышевой. - Жители деревни будут и дальше бороться за свою святыню, чтобы она вернулась в Дубровку. Это наша цель - чтобы «Скоропослушница» была возвращена в храм.