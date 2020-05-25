«Один раз сердце запустили, второй – не получилось». Коллеги о главном патологоанатоме Гродненской области, у которого был коронавирус

Михаил Зубрицкий ушел из жизни 22 мая в реанимации Гродненской областной больницы. По информации, которую подтвердили «Комсомолке» коллеги и знакомые Михаила Григорьевича, у него диагностировали коронавирус три недели назад. Почти все это время он провел в реанимации.

- Насколько мы можем знать, за это время у Михаила Григорьевича происходила остановка сердца. Но врачам удалось его запустить. Он находился в коме. Вроде бы ему становилось лучше, но вдруг снова остановилось сердце…Михаил Григорьевич был человек-душа, такой весельчак! Всегда был готов прийти на помощь, можно было легко с ним обсудить какие-то проблемы. До сих пор помню, как мы поздравляли его с 50-летием, - так тепло было, душевно. 28 мая ему исполнился бы 51 год - до своего дня рождения не дожил шесть дней… Сегодня мы с ним смогли попрощаться - плакали даже мужчины, - не сдерживает эмоций бывший санитар морга Светлана, которая работала под руководством Михаила Зубрицкого 8,5 лет.

- Как Михаил Григорьевич относился к смерти?

- Думаю, как и все патологоанатомы - легко…

Михаил Зубрицкий возглавлял Гродненское областное клиническое патологоанатомическое бюро с 2009 года, преподавал на кафедре патологической анатомии в Гродненском государственном медицинском университете. Михаил Григорьевич написал 141 научную работу. В основном изучал морфологические изменения в органах и системах организма человека при различных вирусных инфекций. Принимал участие в республиканских и международных съездах и конференциях патологоанатомов, хирургов, гепатологов.

У Михаила Григорьевича остались жена и двое детей. Вся семья посвятила себя медицине.

Редакция «Комсомольской правды» в Белоруссии» приносит свои глубокие соболезнования семье Михаила Зубрицкого и всем, кто потерял своих близких во время пандемии коронавируса.

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