«У меня вся жизнь пронеслась перед глазами». Мама трехлетнего Максима, которого 200 человек ночью искали в лесу под Бобруйском

В пятницу вечером трехлетний Максим с родителями гостил у знакомых в деревне Макаровка Бобруйского района. Дети играли во дворе, около 20.00 старшие прибежали в дом и рассказали, что не могут найти Максима.

Максим пропал примерно в 8 вечера, нашли его только в 4 утра. Фото предоставлено мамой мальчика

Родители позвонили в милицию - на поиски выехало почти 60 сотрудников МВД, МЧС, добровольцы Поисково-спасательного отряда «Ангел» из Минска, Молодечно, Слуцка, Солигорска, волонтеры спасательного отряда «Симуран» из Жлобина, Гомеля, Мозыря и Могилева - всего около 130 добровольцев. На место приехал и замминистра по чрезвычайным ситуациям Александр Худолеев.

«Шансов, что его найдут живым, было мало - вокруг много водоемов»

- Он гулял с детьми во дворе, потом в течение 5 минут исчез, - рассказывает Светлана, мама Максима. - Я до сих пор не могу поверить, что мой сын за пять минут добежал до леса. Изначально мы своими силами начали поиски, но все было безрезультатно - через 20 минут я позвонила в милицию.

Светлана не ожидала, что поиски организуют так быстро, а на призыв о помощи откликнутся сотни человек.

- У меня вся жизнь перед глазами прошла. Шансов, что его найдут живым, было мало - вокруг много водоемов. Но мое сердце чувствовало и подсказывало, что он жив. Когда сказали, что начали поиски в водоемах - сердце ушло в пятки, - Светлана до сих пор не может отойти от пережитого шока. - Меня успокаивали родные и друзья, пила успокоительные - ничего не помогало. Я пришла в себя только тогда, когда Максима нашли.

Светлана вместе с волонтерами участвовала в поисках, ездила в лес.

- Я очень сильно благодарна всем, кто приехал на поиски, а особенно местному охотнику, который нашел моего сына. Сейчас Максим чувствует себя хорошо - у нас с речью не очень, поэтому он не смог мне рассказать, как ушел в лес так далеко. Он немного замерз, мы сразу поехали в больницу - врачи посмотрели, сказали, что с ребенком все хорошо, и мы поехали домой. Сейчас друг от друга не отходим.

«Сначала решили, что под деревом лежит косуля»

Александр Соколов, тот самый местный охотник, которого благодарит Светлана, не видел в интернете сообщений о том, что на поиски мальчика собираются добровольцы - вечером в пятницу он был на охоте. Ему позвонил начальник отдела уголовного розыска Бобруйского РОВД Максим Поддубский: объяснил, что в деревне пропал ребенок, и попросил дать тепловизор.

Александр Соколов с помощью тепловизора нашел Максима - тот лежал под деревом. Фото: из личного архива героя

- Начало темнеть, лес густой - без тепловизора поиски были бы бесполезны, - объясняет Александр.

В двух километрах от Макаровки - густой лес, партизанские места, говорит мужчина. Выйти на след мальчика пытались собаки, но из-за дождя эта идея оказалась провальной. На улице в ту ночь было только три градуса тепла - мысли возникали страшные.

- Мы взяли с собой местного егеря, который хорошо знает эти места. Я у него сразу спросил, где ближайшие водоемы - не дай бог ребенок попал туда. Приехали к озеру, я фонариком светил туда, но бесполезно. Вокруг воды была нетронутая тина - так мы поняли, что в воду никто не заходил.

Недалеко от этого озера Александр нашел лужу, а в грязи рядом с ней - след ребенка. Стало ясно, в каком направлении двигаться.

- Там был длинный густой лес протяженностью километра 3 - 4. Мы искали уже несколько часов, все были уставшие, мокрые, замерзшие. Разожгли костер, грелись. Егерь рассказал, что примерно в километре отсюда есть глубокая канава. Мы сели в машину и поехали ее искать. Когда почти подъехали, в ста метрах от канавы увидели полянку. Я предложил ее обследовать, начал осматривать в тепловизор. Сначала ничего не обнаружил, и меня как будто Бог оттолкнул на пару метров правее. Сделал два шага вправо - кто-то есть: или ребенок, или косуля. Ребята из МЧС и милиции предполагали, что это козленок или заяц. Я подошел поближе к дереву, раздвинул ветки и увидел ребенка. Он бросился ко мне с криком «Мама!». Я его укутал в свою теплую зимнюю куртку, быстренько в машину усадили греться - ребенок, слава богу, оказался сухой. Дали ему телефон, он всю дорогу играл. Когда мы ехали, я спрашивал: «Ну что, джигит, испугался?» Он только головой покрутил - нет.

Домой Александр приехал примерно в 5.30. Ноги промокли даже в охотничьих ботинках. На поисках мужчина провел около 5 часов.

Мальчика нашли около 4 утра. Фото: ПСО "Ангел"

- Я удивился, что маленький мальчик прошел так много - около семи километров. Наверное, в какой-то момент он испугался и шел уже от страха. Он молодец, что шел все время по дороге. Потом, наверное, или дождь начался, или ножки промокли - и он нашел сухое место под сосной. Обычно косули себе подкапывают ямочку под деревом для ночлега, там остается желтый сухой песочек. Он туда лег - сосна его защитила от дождя. Без тепловизора мы бы его даже не заметили, он лежал в ямочке, накрытый ветками.

Александр просит упомянуть своих наставников – Михаила Прохоцкого, директора общества охотников и рыболов в поселке Октябрьский, и Ивана Бенюша. Охотник говорит, что эти люди его многому научили – в том числе благодаря этим навыкам он и нашел мальчика.

«Машинами была заставлена вся деревня»

Максим Широкий из Бобруйска выехал из дома в полпервого ночи, когда увидел в соцсетях новость о том, что пропал ребенок. Он никогда раньше не участвовал в поисках, но в том, что надо ехать, не сомневался.

- У самого детки есть - понимал, что ситуация страшная. Мы решили с ребятами скооперироваться и поехать, чем-то хотелось помочь. Собирались быстро - взяли с собой только фонари и телефоны. Когда приехали в Макаровку, там уже было много людей, работники МЧС выкачивали воду из колодцев - ребенок мог оказаться там. Люди все прибывали и прибывали - были и волонтеры с собаками. Меня поразило, что люди со всей Беларуси бросили все дела - примчались ночью, чтобы спасти ребенка. Людей было очень много – машинами было заставлена площадь, большая по размеру, чем эта деревня.

Максим со знакомыми сразу приступили к поискам - втроем они прочесывали деревню, искали мальчика в заброшенных дворах, в поле.

Спасатели и милиция объявили сбор личного состава. Фото: МЧС

- В городе ни сапог, ничего не было - обули кроссовки и поехали. Хорошо, хоть надели мусорные пакеты на ноги. Обувь моментально стала мокрой, там как раз прошел дождь. Когда зашли в поле, стали мокрыми по пояс. Мы провели там около трех часов, мысли были всякие - такой холод, а малыш где-то в лесу один. Ближе к половине четвертого решили поехать домой, чтобы переодеться, немного согреться и снова вернуться. Когда приехали домой, мысли были только об этом мальчике. Когда увидел, что его нашли живым, у меня слезы на глаза наворачивались. Кажется, взрослый мужик, а так распереживался, - смеется Максим. - Это счастье, что все так обернулось. Мы с ребятами подумаем, как все организовать, чтобы, если понадобится, снова поехать на поиски - это может коснуться каждого.

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