Соседи семьи, где погиб 6-летний мальчик: «Незадолго до трагедии из квартиры уже доносились детские крики и приезжала милиция»

- Весь дом в шоке! Никто не мог подумать, что такое произойдет. Семья как семья. Она, мать, тише воды ниже травы. Супруги не пили, не курили. Только единственное, что она пару раз приходила к брату жаловаться, что он ее бьет, - говорят соседи семьи, где погиб 6-летний мальчик.

Напомним, трагедия произошла днем 22 мая в Минске в доме по улице Каменногорская. 38-летняя женщина пошла в магазин, оставив детей с мужем. Вернувшись домой, минчанка увидела, что ее 6-летний сын лежит на кровати без сознания с травмами. При этом брат и сестра мальчика пытаются его поднять. Женщина вызвала медиков, но ребенок, к несчастью, умер. Отчим был задержан по подозрению в совершении преступления.

Как сообщает СК, 32-летний супруг женщины периодически на протяжении длительного времени избивал мальчика. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 147 УК РБ (умышленное причинение тяжких телесных повреждении, повлекших по неосторожности смерть). Минимальное наказание по этой части статьи - лишение свободы на 5 лет, максимальное - 15 лет.

Мужчина, которого подозревают в избиении пасынка, заключен под стражу. Мальчика нашла без сознания его мать.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В доме, где погиб мальчик, все обсуждают произошедшее. Жильцы удивляются, что в многодетной семье, которая выглядела внешне благополучной, избивали ребенка.

- Эта женщина была тихой. Ее муж мусульманин. Она приняла его веру. Всего в семье воспитывалось то ли 6, то ли 7 детей: двое ее детей - мальчик и девочка - от первого брака, остальные дети родились в этом браке. Она все время гуляла с 6-летним Димой от первого брака, который погиб, и грудничком - ему и года нет. Остальных детей мы очень редко видели на улице. Говорят, что мужчина периодически бил своего пасынка Диму. Но мы этого не слышали вообще. Моя подруга живет в соседней от них квартире и тоже не слышала криков, - рассказала "Комсомолке" Ольга, которая живет этажом выше от семьи, где произошла трагедия. - Я встретила соседку - не знаю, правда это или нет, но пару раз она слышала детские крики, которые доносились из той квартиры. Сказала, что был скандал и она вызвала милицию. Милиционер приехал, протокол составил, сделал предупреждение и уехал. Это было незадолго до трагедии.

Ольга рассказывает, что в день трагедии приехало очень много правоохранителей и скорая помощь.

- Мы видели отчима мальчика в наручниках. Здоровый мужчина - в теле. Стоял лицом к стенке, - говорит Ольга. - Он и его супруга были необщительными. Сами по себе - ни с кем не здоровались. Она носила платок, длинную юбку. Несколько лет назад, когда моя подруга только переехала в квартиру, ей позвонил в дверь этот мужчина и попросил ее, незнакомого человека, посидеть с его детьми, пока он съездит в роддом за женой.

По словам соседей, мужчина, отчим погибшего Димы, нигде не работал.

- Она водила детей - Диму и его сестру - в школу. Они были простенько одеты, но чисто, аккуратно. Все ее дети погодки. Сейчас она снова беременна.

Диму уже похоронили. Жильцы дома собрали деньги на похороны.

Известно, что мужчина иностранец. Он заключен под стражу.