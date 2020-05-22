Историк Игорь Кузнецов: «22 июня отец попал в окружение, год скрывался в лесах и оказался в партизанском отряде»

- В апреле 1941-го года моего отца, Николая Михайловича, призвали в ряды Рабоче-крестьянской Красной армии. Направили нести срочную службу в город Сокулка Белостокской области в составе 33-й танковой дивизии.

В апреле 1941-го Николая Михайловича призвали в ряды Рабоче-крестьянской Красной армии. Фото: личный архив.

Она входила в состав 11-го механизированного корпуса, что находился в так называемом Белостокском выступе. Это своеобразный «котел» или «мешок» от Гродно до Бреста в сторону Польши, он образовался после присоединения Западной Беларуси в сентябре 1939 года. Из почти 700-тысячной группировки войск Западного особого округа, который базировался на территории нынешней Беларуси, около 300 тысяч находилось в Белостокском выступе.

В армию отца призвали солдатом, должность - стрелок. Ему только исполнилось 20, до армии он работал счетоводом. Призвали в рамках мобилизации, которую проводили тайно. По сути, весной 41-го года уже шла подготовка СССР к войне.

Белостокский выступ в июне 41-го оказался одним из первых и самых больших окружений на советско-германском фронте. 22 июня немцы нанесли два удара: со стороны Бреста и со стороны Гродно - и 300 тысяч советских военнослужащих попали в окружение. Кольцо окружения сомкнулось в первые сутки войны, и огромное количество бойцов оказались блокированы со всех сторон. Дивизия отца оказалась почти без техники, к тому же до конца ее не сформировали.

Николай Михайлович Кузнецов в 61-м партизанском отряде командовал отделением, взводом, а затем стал замом комиссара. Фото: архив.

Отец вспоминал, что за несколько дней до войны, 15 июня, на политзанятии им зачитали сообщение ТАСС о том, что Германия не готовится к нападению на СССР. Чтобы немецкая разведка подтвердила, что Советский Союз не будет реагировать, дали команду: «Из техники - танков и автомашин - слить горючее, все боеприпасы сдать на склады». Немцы этим воспользовались и в начале войны первым делом нанесли авиаудары по складам боеприпасов и горючего. Поэтому дивизия отца отступала без техники - ни горючего, ни боеприпасов не было.

«Они не успели вступить в бой»

- Трагизм ситуации заключался еще и в том, что они даже в бой не вступили. Связи с округом не было. Находясь в полном окружении, командир дивизии принял решение вырываться, разбившись на группы. В группе отца было 7 человек, им удалось выскочить из «мешка» в районе Зельвы (поселок в Гродненской области. - Ред.).

Это была единственная дорога, по которой отступали в сторону Минска. Там они наблюдали эпизод: остатки кавалерийской дивизии, эскадроны Рабоче-крестьянской Красной армии, безоружные, вырвавшись из «мешка», мчались прямиком на немецкий пулеметный батальон - на 50 пулеметов.

Немецкие пулеметчики уничтожили их в течение нескольких часов… Группа отца начала отходить в сторону Барановичей, там попали в засаду. Отца ранили в левую ногу, но ранение было нетяжелым, и они продолжили отступать.

Связь со штабом дивизии потеряли окончательно, группа отца скрывалась в лесах и у местных жителей до мая 1942 года, когда соединилась с 61-м партизанским отрядом. Отец стал командиром отделения, потом - взвода, а затем - заместителем комиссара отряда, который в 1943 году преобразовали в 61-ю партизанскую бригаду.

- Что вам рассказывал про партизанское прошлое отец?

- Героические действия отряда стали уже хрестоматийными - например, знаменитый трехчасовой Кучинский бой 26 июля 1942 года, когда 17 партизан уничтожили более 100 фашистов. А в июне 1944 года партизаны вели тяжелый бой за переправу на реке Друть в Могилевском районе, удержали переправу и передали ее подразделениям 238-й стрелковой дивизии. О подвигах отряда немало писали.

- Есть то, о чем не писали?

- Отец о многом долго не рассказывал… Уже потом я узнал, что командир 61-го отряда старший лейтенант Григорий Павлов, который тоже был из окруженцев, отличался определенной жестокостью. Когда отец рассказывал о некоторых эпизодах, против которых был категорически, то добавлял: «Но Павлова остановить было невозможно».

Позже я нашел документы - переписку военно-оперативной группы при Могилевском подпольном обкоме КПБ. Один из приказов назывался так: «О наличии в партизанских отрядах случаев пьянства, мародерства и чрезвычайных происшествий». Вот цитата из него: «29 сентября 43-го года партизаны 61-го партизанского отряда, пьяные, в деревне Рубеж произвели повальный обыск у крестьян, взрывали в квартирах полы, ломали двери, замки и т. д. Забирали у крестьян все, даже детское белье, ненужную для партизан женскую мануфактуру, куски простого ситца и т. д.

В это время в деревню прибыли работники обкома, но задержанные партизаны даже не сознались в своих незаконных действиях. И только припертые фактами сознались в злодеяниях... 29 сентября 1943 года, находясь на операции в деревне Чечевичи, командир 61-го отряда Павлов, напившись, открыл стрельбу и ранил в руку бойца из партизанского отряда Сухова…»

Возникает вопрос: как к этому относиться, зная о героизме партизан? Да, оружие добывали в бою, но ведь боеприпасов, продовольствия, лекарств, одежды с обувью не было.

Героические действия партизанских отрядов стали уже хрестоматийными. Фото: архив.

Одно время в книгах писали о том, что самолеты с Большой земли забрасывали на временно оккупированные территории оружие и боеприпасы. Но централизованного снабжения не было. А отец рассказывал, что из самолетов разбрасывали тюки с листовками.

Общее количество помощи с Большой земли по названным позициям покрывало только 10 - 15% потребности партизанского движения Беларуси. Остальное, как писал первый секретарь ЦК Пономаренко, надо было отбирать при нападении на немецкие военные гарнизоны. Но как почти безоружным партизанам нападать на укрепленный гарнизон? Приходилось изымать необходимое у местных жителей.

Оружие, боеприпасы собирали на местах боев, но только первые полгода. Затем немцы, сообразив, заставляли местных собирать оружие и боеприпасы, чтобы не достались партизанам.

«Чтобы обнаружить партизанские костры, немцы делали аэрофотосъемку лесов»

- Как тогда выживали в лесах годами?

- И я спрашивал у отца: «Как? Не имея нормального питания, в холод и жару…» Даже костры нельзя было разводить: немцы проводили аэрофотосъемку и, когда засекали, вызывали авиацию бомбить партизан.

Отец рассказывал, что зимой по несколько суток не могли развести костер, не могли затопить в землянке «буржуйку». И когда мы показываем эти трудности, порой безысходность людей, которые не сдались - мы подчеркиваем их мужество, а не дискредитируем партизанское движение.

Показываем, в каких нечеловеческих условиях люди выживали и сражались с врагом. Да, было и мародерство, и многое другое, а как иначе, если люди годами находились в замкнутом пространстве? И нужно показывать трудности, которые были на фронте! Как солдаты сидели в окопе, по колено в воде, когда вши, антигигиена… Это не обесценивание подвига, а повышение его значимости.

- Где ваш отец встретил освобождение Беларуси?

- Первый партизанский парад Победы состоялся не в Минске, а в Могилеве - 9 июля 44-го. В нем участвовала и 61-я партизанская бригада, командир бригады Павлов выступал на митинге. А уже 16 июля бригада участвовала в параде в Минске. В этот день для отца закончилась война.

После войны он окончил курсы и в 1966 году стал директором Белорусского НИИ по изучению спроса на товары народного потребления Министерства торговли.

…Отец не любил вспоминать годы войны, больше молчал. Про трагические эпизоды я узнал только в начале 70-х - у меня тогда была мечта стать военным, а отец не хотел этого. Только когда понял, что меня не переубедить, поделился своими воспоминаниями. Но до 71-го года ни в беседах, ни во время застолий с однополчанами отец никогда об этом не говорил - в то время это было даже небезопасно…

Игорь Николаевич рассказал "Комсомолке" об отце, которого призвали в Красную армию накануне Великой Отечественной войны. Фото: личный архив.

Увы, после войны многие факты прятали - сначала цифры о реальных многомиллионных потерях во время войны, потом факты о быте фронтовиков и партизан… Сегодня, когда меня критикуют за то, что я об этом говорю, я отвечаю: я - сын партизана, который прошел окружение, был награжден медалью «Партизан Отечественной войны» и орденом Славы 3-й степени. Я много лет изучаю материалы об этих событиях как военный историк. Я должен и имею право об этом говорить.

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