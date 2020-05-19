Коронавирус в Беларуси, последние новости на 19 мая 2020 года: число зараженных превысило 30 тысяч, медики говорят о плато, экспресс-тестов в продаже так и нет

По данным, собранным Университетом Джонса Хопкинса, 19 мая в мире было зарегистрированное больше 4 миллионов 748 тысяч COVID-19. Больше всего в США (1 млн 490 тыс), России (290 тыс), Великобритании (244 тыс).

В Беларуси по последним опубликованным данным Минздрава диагностирован коронавирус у 30 572 человек. То есть за сутки в нашей стране – плюс 922 новых пациентов с положительным тестом. Выздоровели и выписаны домой 10 130 человек. За время пандемии в стране умерли 171 пациентов с выявленным коронавирусом и рядом хронических заболеваний. Проведено 364 319 тестов.

Уже почти три недели число новых случаев коронавируса в Беларуси не опускается ниже отметки 900+. Но медики предлагают иной ракурс.

- В последнее время мы выходим на так называемое плато. Выявляем в среднем около 8,7-9,7% положительных тестов на коронавирус от общего числа проведенных исследований, - сказала замминистра здравоохранения Елена Богдан, подчеркнув, что по числу проводимых тестов Беларусь сейчас на втором месте среди стран СНГ.

По словам Елены Богдан, говоря о плато, она имела в виду «пологий, а не пикообразный рост заболеваемости, который был бы выше возможностей системы здравоохранения Беларуси».

Министр здравоохранения Владимир Караник заявил, что в Минской и Витебской областях заболеваемость коронавирусом снижается, и что еще некоторое время медикам придется оказывать помощь в интенсивном режиме, но затем начнется перепрофилирование стационаров для обычного режима работы.

Почему не все переболевшие в итоге становятся донорами?

Около 70% населения как в Беларуси, так и в мире переносят COVID-19 в бессимптомной форме. Но, например, лишь 120 переболевших из 200 смогут стать донорами плазмы для тяжелобольных.

- И мы ожидаем, что, возможно, антитела есть у тех людей, которые об этом даже не подозревают, - сказал в эфире СТВ директор РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий Федор Карпенко. - Поэтому так называемые исследования популяционного иммунитета, когда у определенной группы лиц исследуется наличие антител, достаточно эффективны с точки зрения прогнозирования течения дальнейшего инфекции COVID-19. А для нас, для службы крови, очень важно еще и найти потенциальных доноров. <…> Первую донацию плазмы провели в Беларуси 11 апреля. На сегодня более 120 человек стали донорами плазмы, при этом было зарегистрировано более 200 желающих записаться на переливание. Однако не все подошли из-за противопоказаний или отсутствия антител в организме. Чтобы сдать плазму, донор должен пройти достаточно углубленный медицинский осмотр.

Экспресс-тесты на антитела к коронавирусу пока не пускают в белорусские аптеки

Наделю назад сообщалось, что в аптеках будут продавать экспресс-тесты на коронавирус: стоит 40 рублей, а результат уже через 15 минут. Но пока в массы такие тесты не пойдут. В Минздраве задумались: не станет ли массовый доступ белорусов к экспресс-тестам причиной новых проблем?

- У экспресс-тестов на антитела к коронавирусу, как и у любых тест-систем есть два важных показателя - чувствительность и специфичность, - сказал директор РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий Федор Карпенко. - Если проще, они отвечают за процентную вероятность того, что тест выявит возбудителя инфекции и не даст ложноположительного либо ложноотрицательного результата. В зависимости от этих показателей, точность разных экспресс-тестов тоже разная. И это один из очень спорных моментов. <…> еще одна причина, почему тесты, на мой взгляд, нежелательно пускать в открытый доступ для диагностики в бытовых условиях. Результаты важно верно интерпретировать.

Подробнее о принципе и устройстве экспресс-тестов читайте тут.

В Китае карантин большинству пошел во благо

Так считает белорус Артем Новик, который пять лет живет на юге Китая, в Гуанчжоу. Там теперь за один поход в магазин могут пять раз померить температуру, но люди вернулись к обычному образу жизни.

- Когда мы узнали, что наш любимый ресторан начинает работу, полетели туда сломя голову, это было особое удовольствие, - рассказал "КП" Артем.

Если в Беларуси на первых порах сторонились китайцев, то в Поднебесной теперь иная картина.

- Люди начали шарахаться от иностранцев из-за случаев ввоза в страну вируса. Впадают в необоснованную панику. На самом деле любой иностранец на улице безопасен. Он либо прошел карантин, либо вовсе не выезжал из страны, но у людей истерия. В общественном транспорте держат дистанцию, из лифтов выбегают, когда ты заходишь. В сети ходят фотографии с объявлениями, что иностранцам запрещен вход в то или иное заведение. В общем, происходит все то, что происходило с китайцами по всему миру в самом начале, - говорит Артем Новик. Подробнее о том, как он пережил пандемию в Китае, и что там происходит сейчас, можно прочитать тут.

Европа в мае открывает рестораны и храмы, а с июня приоткрывает границы

Темп роста смертей от COVID-19 в мире постепенно замедляется. Во многих странах смягчают карантин, позволяя с соблюдением ряда правил работать заведениям общепита, магазинам и других сервисам. Последствия для экономики прискорбны: карантин в Европе привел к рекордному падению ВВП еврозоны - 3,8%. В Германии и Польше проходят акции протеста - ссылаясь на резкое падение заработков, люди требуют от властей ослабить или совсем отменить карантинные меры.

Хотя некоторые специалисты считаю, что высока вероятность второй волны коронавируса, если люди забудут об опасности. В китайском Ухане, где все началось, недавно зафиксировали новых инфицированных. Местные власти решили бесплатно протестировать всех жителей города, а это 11 миллионов.

С 3 июня откроет границы Италия. С 18 мая Эстония наоборот остановила авиасообщение с неблагополучными в плане эпидемиологической ситуации странами (такими, по мнению официального Таллинна, стали Великобритания, Россия, Швеция, Бельгия, Дания, Турция и Беларусь). Для Беларуси эстонцы сделали бонус: сообщение с Минском закроют не 18, а 24 мая, чтобы все желающие эстонцы смогли вернуться домой через Минск.

Матч чемпионата Беларуси по футболу перенесли из-за коронавируса

18 мая Белорусская федерация футбола приняла решение о переносе на более поздний срок матча 10-го тура с участием футбольных клубов «Смолевичи» и «Минск». Игра должна была состояться 23 мая. Также перенесены матчи 10-го среди дублирующих составов «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) - «Неман» (Гродно) и «Смолевичи» - «Минск». На прошлой матчи «Минска» уже переносили, так как у одного из футболистов было подозрение на коронанвирус. В беседе с корреспондентом KP.BY председатель «Минска» сообщил, что еще один матч перенесли по той же причине. Пока результатов тестов нет, команда тренируется по индивидуальным графикам.

Еще мы посмотрели, в чем отличие в профилактике коронавируса в нашей Высшей лиге от возобновившейся Бундеслиги. Например, в Германии игрокам запрещают обниматься после забитого гола, а в Беларуси все как и раньше.

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