Стоимость чарки-шкварки в Беларуси достигла исторического максимума

Раз в квартал эксперты исследовательского центра BIPART и проекта «Кошт урада» рассчитывают белорусский вариант знаменитого индекса бигмака - индекс чарки-шкварки (ЧШ). Это средняя по стране стоимость 100 г водки и 100 г бескостной свинины, которые берут из данных Белстата. В зависимости от того, сколько стоит такой потребительский набор, специалисты могут делать некоторые выводы о наших зарплатах, а также сравнивать их с зарплатами жителей соседних стран.

Минчане могут позволить себе 662 чарки и шкварки, а могилевчане - всего 329

По итогам января - марта средняя стоимость стопки с закуской составила 2,65 рубля. И это пока наш максимум: на 2 копейки дороже предыдущего рекорда, зафиксированного в конце 2018 года. Всему виной подорожавшая водка, говорят авторы исследования. Но и покупательская способность наших зарплат тоже упала по сравнению с декабрем прошлого года. Впрочем, причины этого явления всем понятны: декабрьские зарплаты всегда выходят больше за счет отпускных, премий и тринадцатых зарплат.

Среднестатистический белорус в январе - апреле 2020 года мог купить на всю зарплату 434 стопки с закуской. Но это если считать начисленную зарплату, а вот на сумму, полученную на руки, можно будет купить на 61 чарку-шкварку меньше (373 штуки). Плохая новость - это на 10 штук меньше, чем в конце 2019 года. Хорошая новость - это на 50 штук больше, чем в этот же период год назад.

Как и ранее, показатели индекса сильно отличаются в регионах. Например, жители самого богатого города - Минска - могли позволить себе 662 чарки и шкварки, а вот могилевчане - всего 329. И этот разрыв в покупательской способности зарплат постоянно увеличивается.

Но нужно понимать, что такой индекс - совсем не показатель того, что все продукты стали дешевле. Ведь по данным Белстата об инфляции за апрель, цены на продукты за месяц увеличились на 1,3%, а по сравнению с прошлым апрелем цены на все выросли аж на 5,4%. Это опережает запланированную на год инфляцию в размере 5%, но Нацбанк списал это на подорожание товаров повышенного спроса в период пандемии и обнадежил, что по итогам года мы выйдем на инфляцию в 5 - 6%.

Зарплаты медиков сильно отстают от средних по стране

Подсчитали эксперты и то, сколько ЧШ могут позволить себе представители разных профессий. Так, среднестатистический айтишник в I квартале 2020 года мог купить на всю зарплату 2004 чарки и шкварки, это почти на четверть больше, чем в конце прошлого года. Для сравнения: врач - всего 358, что на 2% меньше к прошлому году и в 5,6 раза меньше, чем мог себе позволить программист. И даже меньше, чем мог себе позволить средний работник по стране.

- Среди всех работников тяжелее всех к концу I квартала, безусловно, пришлось медикам. Если в январе коронавирус был в основном китайской проблемой, то уже в конце февраля в Беларуси были зарегистрированы первые зараженные, а в марте эпидемия начала набирать обороты. Удивительно, но на зарплатах в здравоохранении это никак не сказалось: в январе средний заработок медиков составил 979,3 рубля, в феврале - 920,4 рубля, в марте - 947,3 рубля. Подобные незначительные колебания часто объясняются разницей в количестве рабочих дней от месяца к месяцу. Обещанные правительством надбавки за работу в условиях пандемии COVID-19, возможно, станут видны в апрельской статистике, - отмечают авторы исследования.

Примечательно, что разрыв между средними зарплатами по странам и средними получками медиков есть не только у нас, но и у всех соседей. Правда, в Литве он самый минимальный: медик может позволить себе 864 ЧШ, что всего на 46 меньше, чем может купить средний литовский работник. А вот украинским медикам не позавидуешь - они на всю зарплату могут купить толь 246 ЧШ, что на 112 ЧШ (почти на треть!) меньше, чем у среднего работника по стране. И меньше, чем у всех соседей.

Работники туристической отрасли, по которым пандемия коронавируса ударила в первую очередь, на свои зарплаты могут купить почти на 10% меньше ЧШ, чем в конце прошлого года.

- В Беларуси уже много месяцев сохраняются одни и те же тенденции: весьма умеренный рост цен, увеличение реальных зарплат, существенные разрывы в заработках как между разными регионами, так и между разными видами деятельности, а также существенное отставание по многим параметрам от большинства соседних стран. И, конечно, несправедливо низкие зарплаты в такой важной сфере, как здравоохранение, - говорят специалисты BIPART и «Кошт урада».