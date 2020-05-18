2020-05-20T17:48:56+03:00
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Дети Анжелики Агурбаш на ее 50-летие исполнили песню онлайн. Из-за коронавируса семья разделилась между Минском, Миланом и Москвой

Праздничные мероприятия певице пришлось перенести в интернет. Но и так отлично получилось! [фото + видео]
Сергей МАЛИНОВСКИЙ
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В день рождения Анжелику поздравили дети. Фото: личный архивВ день рождения Анжелику поздравили дети. Фото: личный архив
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Этот юбилей оказался особенным из-за карантина, который ввели в Москве. Анжелика планировала выпуск альбома, большой юбилейный концерт, но все пришлось отменить до лучших времен.

Как рассказала «Комсомолке» близкая подруга и жена художника Андрея Смоляка Ольга, рано утром 17 мая, пока мама спала, дети Анжелики - 32-летняя Даша и 15-летний Анастас - украсили дом цветами и шарами, а потом принесли завтрак в постель. К сожалению, всей семьей Анжелики не удалось собраться в Москве в полном составе, зато получилось очень трогательное поздравление в интернете: 22-летний сын Никита играл на фортепиано в Милане, где сейчас живет, Даша и Анастас пели в Москве, а мама Анжелики Валентина Михайловна была на связи в Минске. В гости пришли лишь немногие друзья, которые живут по соседству.

Праздник получился вопреки карантину. Фото: личный архив

Праздник получился вопреки карантину. Фото: личный архив

- Мы с мужем тоже не смогли приехать в Москву из-за коронавируса - более двух месяцев назад мы самоизолировались на хуторе на Браславских озерах, - рассказывает Ольга Смоляк. - Но у нас было ощущение, что мы рядом, - спасибо за это интернету! Анжелика пришла к цифре 50 круглой отличницей. Никита закончил Университет Боккони в Милане и работает сейчас экономистом-международником в швейцарском банке. Анастасу уже 15, он готовится к сдаче экзаменов после 9-го класса и думает, как продолжить образовательный и творческий путь. А старшая дочь Даша преподает, у нее своя вокальная школа, плюс вокал у студентов в школе-студии, которой руководит Владимир Машков. Даша сейчас одна из лучших педагогов в Москве, и даже сама Анжелика с удовольствием берет у нее уроки вокала.

Самые трогательные поздравления организовали дети Анжелики. Фото: личный архив

Самые трогательные поздравления организовали дети Анжелики. Фото: личный архив

От редакции поздравляем Анжелику и желаем, чтобы ограничения из-за коронавируса поскорей закончились, и концерт, посвященный юбилею, все же состоялся!

Дети Анжелики Агурбаш исполнили песню онлайн на ее 50-летие.ВИДЕО: личный архив.

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