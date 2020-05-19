Как не набрать лишний вес и поддержать свой иммунитет, когда сидишь дома на вынужденной самоизоляции?

Укрепление иммунитета сегодня важно как никогда. И правильное, здоровое питание играет в этом ключевую роль. О том, какие продукты и вещества обязательно должны быть в нашем рационе рассказала Алла Шилина, эксперт по питанию Herbalife Nutrition.

- Алла Васильевна, как грамотно сформировать рацион, чтобы укрепить иммунитет?

- Чтобы ответить на этот вопрос, надо понимать, как формируется защита нашего организма. В первую очередь включаются неспецифические механизмы - ткани, которые не относятся к иммунной системе, но защищают организм. Это кожа и слизистая (кишечника, верхних дыхательных путей). Целостность кожи и слизистых - залог хорошей механической защиты. Клетки кожи обновляются каждые 10 - 30 дней, слизистая желудка - в среднем каждые 5 дней, слизистая тонкого кишечника - 2 - 4 дня, толстого - 4 дня. Идут интенсивные процессы обновления, поэтому необходим белок как строительный материал, витамины и минералы, а также клетчатка, которая является источником энергии полезной микрофлоры.

В кишечнике полезная микрофлора препятствует прикреплению инфекционного агента к слизистой. Если его активность высокая, то включается местный иммунитет кишечника. Взаимодействие полезной микрофлоры и иммунной ткани кишечника, которая находится в его слизистой, приводит к образованию иммуноглобулинов - белков, которые нас защищают. Если инфекция попадает в верхние дыхательные пути, срабатывают те же механизмы.

В механизмы защиты входит также и реакция воспаления, которая должна ограничить опасную зону. Помогает контролировать эту реакцию омега-3.

Таким образом, для защитных сил организма необходимы: белок в достаточном количестве, омега-3, клетчатка, витамины и минералы.

- Что важно в питании наиболее уязвимой возрастной категории - пожилых людей?

- Для укрепления защитных сил организма пожилым людям также нужен белок, омега-3, клетчатка, витамины и минералы. Потребность в белке у пожилых людей выше (1,1 г/кг), чем у человека среднего возраста (0,8 г/кг).

Но, как правило, пожилые люди не потребляют достаточное количество белковой пищи. В первую очередь это связано с возрастными изменениями ротовой полости (состояние зубов, жевательных мышц) и изменением вкусовых привычек. Они сокращают по разным причинам потребление продуктов с высоким содержанием омега-3 (рыба) и клетчатки (зелень, зеленые овощи, фрукты, ягоды). Поэтому пожилым людям надо обогащать свой рацион биологически активными добавками и включать в питание белковые коктейли как источник полноценного белка с высокой усвояемостью.

- Насколько важны сейчас витамины-антиоксиданты и какие продукты помогают получить их в достаточном количестве?

- Многие считают, что из пищи получают все необходимые витамины. Особенно если в рационе есть зелень, листовые салаты и овощи. Не хочется этих людей разочаровывать, но в тепличных условиях овощи и зелень содержит меньше витаминов и микроэлементов. Имеет значение также способ и длительность их хранения. Так, после трех дней хранения теряется до 30% витамина С. Замораживание, высушивание на свету, консервирование, термическая обработка в разной степени приводят к потерям витаминов. Только спелый фрукт, ягода или овощ имеют заявленное количество витаминов и минералов. И чтобы обеспечить себя витаминами и микроэлементами в достаточном количестве, суточный рацион должен быть 4500 ккал. Это очень много.

В витаминно-минеральных комплексах с высоким антиоксидантным эффектом витамины содержатся в активной форме, что улучшает их усвоение. К тому же они лишены балластных веществ, что снижает риск аллергических реакций.

«В условиях самоизоляции питание должно быть низкокалорийное и сбалансированное по составу»

- Сколько надо пить воды в день и с какой периодичностью?

- Средние нормы потребления жидкости в течение дня - 30 мл на 1 кг идеального веса. В условиях инфекционного заболевания, с высокой температурой, потребление жидкости рекомендуется увеличить. В среднем это 40 мл на 1 кг идеального веса. Почему килограмм идеального веса? Если человек весит 150 кг, это не значит, что потребление жидкости у него должно быть 4,5 литра. Такую нагрузку не выдержит его сердечно-сосудистая система. Конечно, потребление воды у такого человека может быть выше, чем в норме, но не значительно.

- Многие сейчас находятся на самоизоляции, работают дома, что ограничивает движение и чревато лишними килограммами. Как правильно организовать режим питания в домашних условиях, чтобы не набрать лишний вес?

- Для этого необходимо увеличить физическую нагрузку в домашних условиях. И питание должно быть низкокалорийное и сбалансированное по составу, т. е. содержать достаточное количество белка, витаминов, минералов, омега-3 и клетчатки. Важно также соблюдать режим питания - оно должно быть частое (4 - 5 раз в день) и небольшими порциями. Это позволит контролировать аппетит.

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- Увеличить потребление клетчатки - тоже одна из рекомендаций ВОЗ. Как быть тем, кто физически не в состоянии есть много овощей, фруктов, круп?

- Да, действительно, не все люди могут потреблять продукты с большим содержанием клетчатки. Это, как правило, связано с аллергическими реакциями на определенные продукты с большим содержанием пищевых волокон или воспалительными заболеваниями кишечника.

Поэтому можно включить в рацион биологически активную добавку с клетчаткой, что позволит снизить риски побочных эффектов у больного человека. Клетчатка в виде биологически активной добавки хорошо очищена и легко переваривается.