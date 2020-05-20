«Первыми для белорусских туристов могут открыться Албания и Черногория». Куда поехать белорусам на отдых в 2020 году

В этом году пандемия поставила под угрозу планы многих белорусов на прекрасные курорты с пальмами и пляжем. Но повод для оптимизма все-таки есть: многие страны уже заявили о своей готовности открыть границы для иностранных туристов. Куда смогут поехать белорусы на отдых в этом году, «Комсомолке» рассказал Руслан Сегенюк, председатель правления Республиканского союза туристических организаций.

«Албания готова принимать туристов без справок на COVID-19»

- Руслан, какие страны могут первыми открыться в этом году для туристов?

- Официальных документов пока нет ни по одной стране (по данным на 20 мая. - Ред.). Но есть большая вероятность, что одной из первых для туристов откроется Албания - мы очень надеемся, что самолеты полетят туда в начале июня. Затем в начале либо в середине июня, возможно, откроется Черногория. Есть вероятность того, что с 1 июля уже ряд стран Евросоюза ослабят карантин и начнут принимать иностранных туристов - это могут быть, например, Греция и Кипр. Также мы ждем открытия Турции, Грузии, Туниса. Турфирмы готовы начать продажу путевок сразу же после получения официального подтверждения о начале туристического сезона. Поскольку Албания - это безвизовая страна, купить путевку можно будет незадолго до вылета.

- Как изменятся условия путешествий в связи с пандемией?

- На данный момент известно, что Албания, в отличие от многих других стран, готова принимать белорусов без справок об отсутствии COVID-19, если ничего не поменяется. При этом есть целый протокол возможных ограничений и нововведений, который, по словам наших партнеров, занимает порядка 49 страниц. В первую очередь это масочный режим в аэропортах, самолетах и других зонах скопления людей, отмена шведского стола - блюда будут разносить официанты под заказ. Шезлонги на пляжах будут размещены на более удаленном расстоянии друг от друга... Многие страны рассматривают возможность того, чтобы пускать туристов на борт самолета только при наличии так называемых ковид-паспортов - результатов теста на коронавирус и теста на антитела, сделанных максимум за 72 часа до вылета. Этот вопрос пока обсуждается и еще не подтвержден. При этом часть стран заявили, что не видят смысла в ковид-паспортах, потому что ситуация меняется ежеминутно.

- Будут ли пассажиров в самолетах рассаживать на безопасном расстоянии?

- Такие мысли высказывались, но, насколько я знаю, авиакомпании их напрочь отвергли, потому что если самолеты будут заполняться наполовину, то лучше уже вообще не лететь - цены на билеты будут очень высокими.

- Говорят, что количество туристов в отелях сократят чуть ли не в два раза, чтобы избежать скопления людей.

- Да, некоторые страны рассматривают такой вариант, что отели будут заполняться не полностью, а частично. Также появятся новые требования к усиленной дезинфекции номеров и ресторанов. Чтобы снизить риск заражения, планируется отказ от некоторых материалов в номерах - например, ковролина. И практически все страны едины в том, что в этом году будут отменены всевозможные массовые мероприятия, пенные вечеринки, концерты, шоу. Теперь это все под запретом.

- Но если в отелях станет меньше постояльцев и больше персонала для обслуживания, могут ли подорожать путевки?

- Вероятнее всего, так и будет. Фантазии на тему того, что «сейчас никто не полетит, и все цены обрушатся вниз», останутся только фантазиями. У нас сейчас есть туристы, которые готовы лететь первым рейсом, неважно куда, - лишь бы улететь на море. Скорее всего, первое время цены на путевки сохранятся на докризисном уровне, а возможно, даже немного снизятся в рекламных целях. Но в том, что они потом увеличатся, сомнений нет. Потому что, когда рынок ужимается, цена растет. С уменьшением количества рейсов повысятся цены на билеты. Некоторые отели могут не открыться из-за того, что не смогут выполнить новые требования безопасности. Также многое будет зависеть от того, сколько стран откроется. Если их будет немного, то спрос будет превышать предложение. Возможно, со временем туризм станет элитным видом отдыха. Конечно, мы бы хотели, чтобы тот миллион белорусских туристов, который в прошлом году улетал на отдых за границу, смог бы это сделать и в этом году, однако это нереально. Но даже если все пойдет хорошо с июня-июля, это будет примерно лишь треть от прошлого сезона.

30% белорусских санаториев приостановили работу

- Те, кто не поедет за границу этим летом, наверняка будут искать возможность отдохнуть в Беларуси. Станет ли больше желающих поехать в агроусадьбы и санатории?

- Со временем их станет больше, но на данный момент мы наблюдаем устойчивое и глубокое падение рынка внутреннего туризма. Санатории не то что не увеличивают количество посетителей, они закрываются. 30 - 40% из них, в том числе базы отдыха, сейчас приостановили свою работу и не принимают посетителей. И это происходит не потому, что там обнаружен коронавирус. Мне кажется, это связано с тем, что у нас не развита система тестирования. Если бы санатории могли предоставить возможность пройти тест на коронавирус, то их надежность в глазах потребителей повышалась бы. При этом есть базы отдыха, которые заняты на выходные на 100%. Люди боятся, но выбирают из двух зол меньшее - те базы, где есть несколько домиков и нет большого скопления людей. Хорошо продаются сейчас коттеджи в некоторых санаториях - лучше, чем номера в многоэтажных корпусах. Если бы санатории отладили систему проверки на вирус, мне кажется, это бы сильно помогло. Но в целом, если говорить про внутренний туризм, у нас в большинстве случаев просто нет продукта. Есть отдельно базы отдыха, отдельно экскурсии, отдельно музеи, отдельно рестораны. А собрать все воедино, чтобы это было как конфетка для потребителя - у нас это на данный момент отсутствует. Это разрозненные отрасли, которые друг за друга не отвечают. К примеру, замок работает до 20.00, а ресторан рядом с ним - до 18.00, и потребителю это неудобно. Такие моменты очень часто возникают, и этот вопрос нужно решать на государственном уровне.

- Если спрос на путевки в санатории упал, то, может, теперь и цены снизятся?

- Некоторые санатории снижали цены, но это невозможно делать бесконечно. Все, что они могут сделать, - уменьшить их на 20 - 30%. Некоторые санатории на этом остановились и после этого все равно приостановили работу. Должно что-то другое произойти, чтобы люди захотели туда ехать, цена не является единственным фактором при принятии решения. Думаю, что выживут те, кто сможет предложить хороший продукт. Иначе белорусы просто будут проводить свои отпуска в этом году у себя на дачах.

БУДЬ В КУРСЕ!

Когда страны откроются для белорусских туристов?

Информация об этом пока предварительная и может меняться в зависимости от ситуации с коронавирусом. По данным на 20 мая, список стран выглядит так:

Турция – с 15 июня

Хорватия – середина июня

Исландия - с 15 июня

Греция - с 1 июля

Кипр - с 1 июля

Грузия - с 1 июля

Болгария - с 1 июля

Тунис - с 10 июня

Украина - нет данных

Россия - нет данных

Франция, Германия, Италия и Испания могут стать доступными для туристов не раньше августа.

КСТАТИ

Сколько стоит отдых в Беларуси?

САНАТОРИИ

В санатории «Приозерный» на Нарочи отдых на одного человека в двухместном номере в июне обойдется в 86 руб. в сутки (проживание с трехразовым питанием без лечения). За две недели выходит 1204 руб. на человека. С лечением - 95 руб. в сутки, или 1330 руб. за две недели. Проживание в отдельном коттедже, а не в общем корпусе, обойдется дороже: 123 руб. в сутки (без лечения) или 137 руб. (с лечением) на каждого, если в доме будут жить 4 человека. В недорогих санаториях (например, «Пралеска») можно найти номер от 40 руб. в сутки на человека с питанием и некоторыми процедурами.

АГРОУСАДЬБЫ

Домик в агроусадьбе возле Голубых озер «Хутор близ Грумбинентов» - 60 руб. в сутки (до 5 человек). В месяц - 840 руб.

Агроусадьба «Березовый рай» на территории Национального парка «Нарочанский» - 50 руб. в сутки (до 6 человек). В месяц - 700 руб.

АРЕНДА ДАЧИ

Небольшой домик с печным отоплением и удобствами на улице на расстоянии около 20 км от Минска обойдется от $150 в месяц. Аккуратный дом со всеми удобствами - примерно $300 - 400 в месяц.

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