В новом клипе группы Drezden Сергея Михалка сняли в футуристичных костюмах от мастера, который работал над «Робокопом» и «Терминатором»

Песня «Давида Олень» - одна из самых загадочных на втором альбома синти-проекта Сергея Михалка Drezden. Таким же странным получился и клип - параллельные миры и выдуманная реальность, инопланетяне и рисованные персонажи, а также отсылки к голливудским фильмам 60-х годов XX-века. Именно это больше всего и привлекает в нем – хочется хотя бы попытаться разгадать все эти ребусы, которыми начинил ролик режиссер.

- Текст песни «Давида Олень» по сути интеллектуальный пазл, коробка с миллионом образов, - говорит сам режиссер Владимир Нефедов. - В нем нет классической сюжетной линии, к которой можно привязывать сценарий. У нас была полная творческая свобода - что может быть лучше?! На самом деле, финальная версия сценария родилась на съемочной площадке, хотя до начала съемок я написал 8-10 версий сценария. Лос-Анджелес – это место силы. Есть в нем особенная киношная энергетика: некоторые из образов, которые вошли в итоговые кадры, рождались прямо по ходу съемок.

Съемки клипа проходили в Лос-Анджелесе - видео сняли буквально за два дня. Над реализацией проекта работала большая интернациональная команда: режиссер Владимир Нефедов – белорус, а оператор Айдар Шарипов родом из Казани. Над постпродакшеном работал колорист Ерлан Танаев из Алма-Аты, компьютерной графикой занимались белорусы Данила Рыбкин и Алексей Стант. Аниматора нашли также в Минске: им стал Иван Гопиенко, а с монтажом помогал Егор Климович, который сейчас живет в США и работает на проектах Оливера Стоуна.

Костюмы для клипа разрабатывал Роберт Дивайн, работавший над фильмами «Бегущий по лезвию», «Вспомнить все», «Робокоп», «Без лица», «Армагеддон», «Стартрек», «Марс атакует», «Терминатор».

- Когда мы предложили снимать видео в Одессе, Владимир скептически ответил, а может я сниму в USA? Мы скептически согласились, но режиссер уже оформлял визу. Спасибо Владимиру Нефедову, что убедил нас, - говорит продюсер проектов Сергея Михалка Антон Азизбекян.

Многие наверняка найдут аналогии с сегодняшним миром, пораженным коронавирусом. В том плане, что действие происходит в основном дома, где подросток то и дело пускается в путешествия своей фантазии, проникая в параллельные миры через горловину раковины в ванной комнате.Клип можно воспринимать как предвидение – потому что снимали его в январе, когда еще ничего не предвещало такой угрозы для человеческой популяции.

Интересно, что для работы с роботизированными костюмами был приглашен Роберт Дивайн, автор костюмов в технологии аниматроника, который работал на таких проектах как «Бегущий по лезвию», «Вспомнить все», «Робокоп», «Без лица», «Армагеддон», «Стартрек», «Марс атакует», «Терминатор», «Искусственный разум» и т.д. Это был бесценный опыт: его мастерская настоящий музей истории кино 50-90-х годов.

Кукла отца главного героя – прототип Дика Смита, самого известного оскароносного гримера Голливуда.

Куклы-родители являются точными копиями настоящих людей. Отец – Дик Смит, самый известный оскароносный гример Голливуда, учитель Роберта Дивайна. Роль матери исполнила актриса Наташа Хендстридж.

Съемочная команда тщательно прорабатывала детали в видео. Например, на яйце в финале можно заметить символы лабиринтов. На языке некоторых индейских племен Америки они означают «Мама и Дочь».