2020-05-19T11:41:07+03:00
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КП Беларусь

В новом клипе группы Drezden Сергея Михалка сняли в футуристичных костюмах от мастера, который работал над «Робокопом» и «Терминатором»

Видео на загадочную песню «Давида Олень» снимали в Лос-Анджелесе [фото+видео]
Сергей МАЛИНОВСКИЙ
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Мир клипа населен комичными пришельцами из фантазий главного героя.Мир клипа населен комичными пришельцами из фантазий главного героя.
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Песня «Давида Олень» - одна из самых загадочных на втором альбома синти-проекта Сергея Михалка Drezden. Таким же странным получился и клип - параллельные миры и выдуманная реальность, инопланетяне и рисованные персонажи, а также отсылки к голливудским фильмам 60-х годов XX-века. Именно это больше всего и привлекает в нем – хочется хотя бы попытаться разгадать все эти ребусы, которыми начинил ролик режиссер.

- Текст песни «Давида Олень» по сути интеллектуальный пазл, коробка с миллионом образов, - говорит сам режиссер Владимир Нефедов. - В нем нет классической сюжетной линии, к которой можно привязывать сценарий. У нас была полная творческая свобода - что может быть лучше?! На самом деле, финальная версия сценария родилась на съемочной площадке, хотя до начала съемок я написал 8-10 версий сценария. Лос-Анджелес – это место силы. Есть в нем особенная киношная энергетика: некоторые из образов, которые вошли в итоговые кадры, рождались прямо по ходу съемок.

Съемки клипа проходили в Лос-Анджелесе - видео сняли буквально за два дня. Над реализацией проекта работала большая интернациональная команда: режиссер Владимир Нефедов – белорус, а оператор Айдар Шарипов родом из Казани. Над постпродакшеном работал колорист Ерлан Танаев из Алма-Аты, компьютерной графикой занимались белорусы Данила Рыбкин и Алексей Стант. Аниматора нашли также в Минске: им стал Иван Гопиенко, а с монтажом помогал Егор Климович, который сейчас живет в США и работает на проектах Оливера Стоуна.

Костюмы для клипа разрабатывал Роберт Дивайн, работавший над фильмами «Бегущий по лезвию», «Вспомнить все», «Робокоп», «Без лица», «Армагеддон», «Стартрек», «Марс атакует», «Терминатор».

Костюмы для клипа разрабатывал Роберт Дивайн, работавший над фильмами «Бегущий по лезвию», «Вспомнить все», «Робокоп», «Без лица», «Армагеддон», «Стартрек», «Марс атакует», «Терминатор».

- Когда мы предложили снимать видео в Одессе, Владимир скептически ответил, а может я сниму в USA? Мы скептически согласились, но режиссер уже оформлял визу. Спасибо Владимиру Нефедову, что убедил нас, - говорит продюсер проектов Сергея Михалка Антон Азизбекян.

Многие наверняка найдут аналогии с сегодняшним миром, пораженным коронавирусом. В том плане, что действие происходит в основном дома, где подросток то и дело пускается в путешествия своей фантазии, проникая в параллельные миры через горловину раковины в ванной комнате.Клип можно воспринимать как предвидение – потому что снимали его в январе, когда еще ничего не предвещало такой угрозы для человеческой популяции.

Интересно, что для работы с роботизированными костюмами был приглашен Роберт Дивайн, автор костюмов в технологии аниматроника, который работал на таких проектах как «Бегущий по лезвию», «Вспомнить все», «Робокоп», «Без лица», «Армагеддон», «Стартрек», «Марс атакует», «Терминатор», «Искусственный разум» и т.д. Это был бесценный опыт: его мастерская настоящий музей истории кино 50-90-х годов.

Кукла отца главного героя – прототип Дика Смита, самого известного оскароносного гримера Голливуда.

Кукла отца главного героя – прототип Дика Смита, самого известного оскароносного гримера Голливуда.

Куклы-родители являются точными копиями настоящих людей. Отец – Дик Смит, самый известный оскароносный гример Голливуда, учитель Роберта Дивайна. Роль матери исполнила актриса Наташа Хендстридж.

Съемочная команда тщательно прорабатывала детали в видео. Например, на яйце в финале можно заметить символы лабиринтов. На языке некоторых индейских племен Америки они означают «Мама и Дочь».

DREZDEN ДАВИДА ОЛЕНЬ [Video Official].

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