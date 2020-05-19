«С его стадией и формой болезни он прожил четыре года... Это было чудом». В Минске прощаются с Юрием Зиссером

«Моего Юры больше нет. Это невозможно, - написала на своей странице в Фейсбуке вдова Юрия Зиссера Юлия Чернявская. - Но то, что с его стадией и формой болезни он прожил четыре года, еще более невозможно. Это было чудом, удивлявшим врачей. Да, он такой! Он оптимист, жизнелюб и герой. Я горжусь им, как гордилась 34 года и еще 15 дней. И буду гордиться всегда».

Юрий Зиссер и Юлия Чернявская на свадьбе у дочки Жени, июнь 2017. Фото: с личной страницы Жени Чернявской в Фейсбуке.

Юрий Зиссер, бизнесмен, общественный деятель и меценат, стоял у истоков байнета. 28 июня ему могло исполниться 60. Он родился во Львове, окончил политехнический институт в Ленинграде. В 1987 году вслед за будущей женой, культурологом Юлией Чернявской, переехал в Минск. Работал программистом в НИИ онкологии и медицинской радиологии в Боровлянах. В 1992 году основал компанию «Надежные программы», которая занималась разработкой банковского программного обеспечения. В 2000 году Зиссер создал свое главное детище - белорусский портал TUT.by. Он был активным участником белорусского стартап-движения и бизнес-тренером, написал несколько вузовских учебных пособий и книгу «Маркетинг on-line».

Пять лет назад Юрий Анатольевич, который страстно любил джаз и классическую музыку, получил второе высшее образование - закончил Белорусскую академию музыки по классу органа и получил квалификацию «исполнитель старинной музыки». Он выступал с органными концертами и финансировал восстановление органов в Минске, Несвиже, Пинске.

Благодаря Юрию в Минске, Пинске, Несвиже вновь зазвучали органы. Фото: tut.by

Последнюю запись на своей странице в Фейсбуке Юрий Зиссер сделал 9 апреля: «Пожертвовал 45 000 руб. в государственный фонд помощи борьбы с коронавирусом». Среди сотни комментариев под этим постом есть написанный его дочкой Женей Чернявской: «Здорово очень! Неожиданно, я знаю, что ты был поначалу скептичен».

Сейчас страница Юрия Зиссера открыта для всех. «Мы надеемся, что профиль Юрия станет местом, где друзья и близкие смогут делиться воспоминаниями о нем», - написано на ней.

Юлия Чернявская сообщила о том, что в связи с пандемией коронавируса открытых похорон не будет: «Хотя Юра умер от рака, он долго лежал в больнице, а больниц без вируса сейчас не бывает. Не хочется подвергать никого опасности. Когда эпидемия схлынет, мы намерены провести красивый вечер его памяти, так что слова, которые вы хотите сказать, не останутся несказанными».

Она попросила почтить его память дома, а вместо цветов сделать пожертвование на борьбу с COVID-19. Цветы люди все же принесли - к дому на Немиге, где жил Юрий Зиссер.

Цветы у дома, где жил Юрий Зиссер. Фото: личный архив Жени Чернявской.

18 мая в интернете начался сбор подписей за увековечение памяти Юрия Зиссера. «Человек, не афишировавший свои подарки, но сделавший огромный вклад в сохранение и развитие белорусской культуры, национальной идеи и самоидентификации. Не рожденный в Беларуси, но - истинный белорус, влюбленный в эту землю. Великий человек, заслуживающий не только память, но и благодарность современников и потомков. Человек, чьим именем стоит назвать улицу города, чтобы быть благодарным за все, что он сделал для страны», - говорится в петиции.

Всего за день ее подписали более 3 тысяч человек. В середине июня петиция будет направлена в Мингорисполком.

«За полгода до начала болезни я каждое утро начал просыпаться с мыслями: «Вот, уже пора и умирать»

Полтора года назад сайт kyky.org сделал большое интервью с Юрием Зиссером. Часть этого интервью Юрий Анатольевич разрешил опубликовать после его смерти. 17 мая эта часть была опубликована.

«Да, у меня рак, - признался Юрий Зиссер в этом разговоре. - Это сейчас не печатайте - я просто не хочу, чтобы доходы TUT.by упали. Как про Стива Джобса объявили, что рак - и три года биржа суетилась, что теперь будет с акциями Apple. И акции рухнули. Я этого не хочу. Я уже третий год живу с этим диагнозом, все время лечусь. Сейчас на лечении. Я два года не работаю в офисе - так, появляюсь периодически… У меня нет иммунитета в данный момент. Ну и все это перерывами: я несколько месяцев лечусь, потом несколько месяцев «на воле» отхожу».

В том же интервью kyky.org бизнесмен рассказал, что на него сильно давили все время: «И продолжают давить - чтобы я им продал портал. И где-то за полгода до начала болезни я каждое утро начал просыпаться с мыслями: «Вот, уже пора и умирать». Потому что вот уже я все сделал, я вырастил TUT.by, а тут меня посадят, начнут допрашивать, я что-нибудь не то скажу и скомпрометирую TUT.by - и лучше умереть. Я стал каждое утро с этой мыслью просыпаться. За несколько месяцев до кровотечения…»

"Две недели как дед", - подписала эту фотографию Женя, дочка Юрия. Фото: личный архив Жени Чернявской.

У Юрия Зиссера был рак желудка, он принял решение лечиться в Беларуси. В интервью он сказал, что «пытался в Израиле, но это глупо. Здесь лучше. Почему? Потому что хронические заболевания нужно лечить дома. Или эмигрировать. Их нужно лечить в одном месте - важна преемственность. Ну и потом я на химиотерапии. Операцию - да, можно было за границей сделать, но мне ее прекрасно сделали здесь в лечкомиссии. Удалили полжелудка. Ну, две трети... У нас хорошо лечат, по крайней мере меня. У меня нет никаких жалоб, меня очень хорошо лечат. Ну, и я сам же закончил биомедицинскую кибернетику и три года работал в Боровлянах в 90-е. Я был программистом, но занимался научными исследованиями. Я вел автоматизацию научных исследований, статистику, искусственный интеллект еще тогда».

«Никогда не повышаю голос и не давлю»

10 лет назад в интервью «Комсомолке» Юрий Зиссер рассказывал, как он придумал TUT.by в то время, когда никто не верил, что интернет может приносить хорошие деньги.

- В конце 90-х я съездил на стажировку в США и там увидел, какое большое значение в американском обществе занял интернет. В разгаре был первый интернет-бум. Все кругом только об интернете и говорили. Назывались громкие имена: Yahoo!, Amazon, eBay, Altavista, WebCrawler... У этих сайтов были миллионы пользователей. Все это и подвигло меня в интернет-бизнес, который мне в США показался перспективным клондайком: я решил просто скопировать модель Yahoo! в Беларуси. Не в лоб, конечно, а с учетом нашей специфики.

- Вот вы хозяин компании, говорят, миллионер, а сидите в одном кабинете со всеми сотрудниками. Это что - вы контролируете их или просто не любите отдельных кабинетов? - спросила тогда я.

- Не представляю себя сидящим в отдельном кабинете, отгородившись от людей секретаршами и толстыми двойными дверьми. Не могу работать, не видя лиц сотрудников, не слыша, о каких проблемах они говорят на работе. Кабинеты и официальные костюмы создают психологический барьер для общения и страшно мешают эффективному управлению. Они действительно необходимы только для статуса, когда у начальника нет других достоинств. Только традиция мешает хорошим руководителям избавиться от кабинетов и костюмов. А для совещаний и конфиденциальных встреч у нас есть две переговорных, уединиться - не проблема. Более того, у нас нет даже перегородок! Все сидят и работают вместе в огромных комнатах. Это нужно для того, чтобы люди на работе больше общались и быстрее решали производственные проблемы. Когда я один - у меня одна идея, когда нас трое - у нас три головы и три идеи. Не говоря уже о командном духе.

- Вы знаете, сколько ни общалась с вашими сотрудниками, ни один человек не сказал плохого слова. Наоборот, сплошные восторги. Как вы стали таким гениальным руководителем?

- Да ну бросьте. Я, наверное, не смог бы руководить действительно большой корпорацией - не хватило бы опыта и жесткости. Хотя не пробовал. По-моему, главный секрет хорошего управления - найти людей, которые любят работу и которых не нужно принуждать работать из-под палки. С такими работниками мне достаточно спокойно стоять в сторонке, наблюдать. Еще важно просто не мешать работать: не делать дурацких замечаний, не писать глупых инструкций и приказов и вообще не пытаться лезть в детали и поучать тех, кто владеет предметом лучше меня. Наоборот, я слушаю и слушаюсь их и оцениваю только конечный результат. И, конечно, никогда не повышаю голос и не давлю.

Тогда же Юрий Зиссер сделал свой прогноз: «А вот лет через двадцать в стране останется совсем мало тех, кто не пользуется интернетом». Его прогноз сбылся на десять лет раньше. И он лично сделал для этого так много, как никто другой.

Редакция «Комсомольской правды» в Беларуси»выражает соболезнования родным и близким Юрия Зиссера.