2020-05-19T13:37:18+03:00
Минск
КП Беларусь

Старт продаж Chevrolet в Минске

Придя к соглашению с General Motors, UzAuto Motors объявил о старте продаж автомобилей на экспортных рынках в Беларуси, Казахстане и России под брендом Chevrolet
Поделиться:
Изменить размер текста:

Первыми моделями, с которыми известный бренд зайдет на автомобильный рынок Республики Беларусь, станут Chevrolet Spark, Nexia и Cobalt.

Первая партия уже прибыла в автоцентр «Мультимоторс», который является официальным дилером североамериканских премиальных автомобилей Chevrolet и теперь заключил новое дилерское соглашение с UzAuto Motors на поставку автомобилей Chevrolet массового сегмента.

Chevrolet Spark - компактный городской хетчбэк - оснащен двигателем с рабочим объемом 1,25 л (85 л. с.), надежной и сбалансированной четырехступенчатой автоматической коробкой передач от японского производителя AISIN Seiki Co Ltd. Модель доступна в трех комплектациях: Comfort AT, Optimum AT и Elegant AT.

Минимальная комплектация Comfort AT оснащена электрическими стеклоподъемниками, двумя подушками безопасности, дополнительной шумоизоляцией, передними противотуманными фарами с функцией переднего освещения в дневное время, системой «ЭРА-ГЛОНАСС», аудиосистемой со встроенным радио и USB.

В комплектации Optimum AT добавляются такие опции, как обогрев лобового стекла и кондиционер. Самая богатая комплектация - Elegant AT - включает еще и обогрев передних сидений, дополнительные подушки безопасности, парктроник, рейлинги на крыше.

Chevrolet Nexia - модель с мотором 1,5 л (105 л. с.) - предлагается в четырех комплектациях: Comfort MТ, Optimum MT, Optimum AT и Elegant AT.

В базовой комплектации Comfort MT автомобиль доступен с 4-ступенчатой механической коробкой переключения передач и двумя подушками безопасности, передними противотуманными фарами с функцией переднего освещения, системой «ЭРА-ГЛОНАСС», датчиками давлениями шин.

В комплектацию Optimum MT дополнительно включены обогрев задней части салона, кондиционер, дистанционное управление боковыми зеркалами, система электронной устойчивости, аудиосистема с четырьмя колонками.

Chevrolet Nexia в комплектации Optimum AT оснащена 6-ступенчатой автоматической трансмиссией, а топовая комплектация Elegant AT имеет руль с управлением аудиосистемой.

Chevrolet Cobalt - флагманский автомобиль этой линейки, модель с мотором 1,5 л (106 л. с.) - также предлагается в четырех комплектациях. Автомобили в комплектации Comfort MT оснащены механической коробкой переключения передач, имеют две подушки безопасности, передние противотуманные фары с функцией переднего освещения, систему «ЭРА-ГЛОНАСС», аудиосистему со встроенным радио.

Комплектация Optimum MT дополнена такими опциями, как электрические стеклоподъемники передних дверей, кондиционер и обогрев сидений.

Chevrolet Cobalt в комплектации Optimum AT оснащена 6-ступенчатой автоматической коробкой передач, а топовая комплектация Elegant AT включает дополнительно легкосплавные диски, трехспицевое рулевое колесо Deluxe, электрическое управление передними и задними стеклами.

Как отмечает компания «Мультимоторс» - партнер UzAuto Motors и официальный дилер автомобилей Chevrolet массового сегмента в Беларуси, основным преимуществом данных автомобилей является отличное соотношение цены и качества, в том числе комплектации.

Важным аргументом к покупке данных моделей станут финансовые программы. Возможна покупка в кредит и лизинг, также работает система trade-in.

Разработано несколько программ в зависимости от финансовых возможностей покупателя:

Всю интересующую вас информацию вы можете уточнить у специалистов кол-центра по телефону +375 17 219-78-67.

chevrolet-auto.by

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Менее 1% - и вы становитесь покупателем квартиры в центре Минска! Ваша самая выгодная инвестиция в знаковом комплексе «Минск Мир»
Вы можете арендовать квартиры в Минске, ежемесячно внося немалые суммы в качестве оплаты. А другие умеют считать! И потому покупают квартиры в длительную рассрочку. Те же деньги каждый месяц но за собственное жилье!
Каждый месяц – 1% от цены! Купите вашу новую престижную квартиру в центре Минска в рассрочку на 100 месяцев!
Правило экономики – чем длиннее рассрочка, тем большее количество людей могут позволить себе те или иные товары и услуги. Особенно если речь идет о таком особенном товаре, как собственная квартира. Мечтают о ней многие!
Новости 24
Водитель в Гродно протаранил припаркованные авто, снес столб и попытался скрыться с места происшествия
В Свято-Елисаветинском монастыре сняли карантин: «У 40 сестер была пневмония и коронавирус. Сейчас заболевшие почти все выздоровели»
Из-за бешеной лисы в Пинском районе объявлен карантин на два месяца
Кто выиграл 100 тысяч рублей?
Владимир Караник: «Количество пневмоний в Витебске снизилось с 200 до 20-30 случаев за сутки»
«Велозамки перерезали ножницами по металлу». В Минске задержали велосипедных воров
Не повезло: житель Гродненской области нарушил самоизоляцию и теперь заплатит штраф в размере 810 белорусских рублей
В Могилевской области мужчина избил жену, она не пошла в милицию. Через несколько дней она умерла в больнице
По указу Лукашенко срок действия некоторых видов документов продлен на три месяца
В Витебске 12 человек за день стали донорами плазмы
Водитель 57 лет умер под колесами погрузчика в Столбцовском районе
«Говорила мужу, что регулярно откладывает деньги, а на самом деле тратила». В Минске женщина инсценировала ограбление, чтобы не расстраивать супруга
В Беларуси есть люди, которые не заболеют коронавирусом
У 11-классников в Минске в этом году не будет выпускного
Фотофакт: в Академии МВД проводят дезинфекцию от коронавируса: «До этого обрабатывали госпиталь и СИЗО»
На «Гродно Азот» растет количество заболевших коронавирусом
«Беларуськалий» подписал контракт с Индией
Погода в Беларуси 20 мая: дожди, грозы и до +16
Статистики подсчитали, сколько средний белорус тратит в день на покупки
Путин не согласился уменьшить тарифы на транспортировку газа в ЕАЭС, в том числе и в Беларусь