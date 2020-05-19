2020-05-19T14:11:12+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Минске разыскивают мошенника-фокусника, который обманывает кассиров - делает вид, что ему недодали сдачи

В мужчине узнали гражданина Армении Арика Гусейнова, он в розыске [видео]
Оксана БРОВАЧ
Поделиться:
Этого мужчину разыскивает милиция: он подозревается в хищении денег у кассиров. Фото: МВДЭтого мужчину разыскивает милиция: он подозревается в хищении денег у кассиров. Фото: МВД
Изменить размер текста:

На этого фокусника-гастролера обратили внимание в разных магазинах и аптеках в Минске и Боровлянах, в Бресте, Орше.

Он выглядит солидно: одет в костюм с галстуком или белую рубашку. Мужчина делает покупки и протягивает кассиру крупную купюру. Ему отсчитывают сдачи, и пока продавец или провизор в аптеке ищут мелочь, покупатель проворачивает свой фокус - в одно мгновение часть денег пропадает. Мужчина делает вид, что ему недодали сдачи, а продавец, думая, что заработался и неправильно посчитал, восполняет недостачу.

Видео с камер видеонаблюдения, на которых фигурирует этот мужчина, стали появляться в белорусских телеграм-каналах. В течение нескольких дней подписчики узнали в фокуснике гражданина Армении. Это подтвердили и в МВД.

- Милиция разыскивает 42-летнего гражданина Армении Арика Гусейнова. Он подозревается в хищении денег у кассиров обманным путем, - комментируют в пресс-службе МВД.

В телеграм-канале «Беларусь online» со слов подписчиков, узнавших афериста, пишут, что он азартный игрок и ходит в казино. Его замечали рядом с автомобилем Hyundai Accent на российских регистрационных номерах с кодом Московской области - 790.

Подписчики в телеграме узнали этого мужчину. Фото: телеграм-канал Беларусь online

Подписчики в телеграме узнали этого мужчину. Фото: телеграм-канал Беларусь online

В милиции пока собирают все факты хищения, к которым может быть причастен этот мужчина. Правоохранители просят тех, кому что-то известно о его местонахождении, сообщить в Ленинский или Советский РУВД Минска по телефонам: 8 (017) 292-02-02, 8 (044) 786-14-59, 8 (017) 367-62-02 или 102. Конфиденциальность гарантируется.

Милиция разыскивает 42-летнего гражданина Армении Арика Гусейнова.Источник: телеграм-канал «Беларусь online»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
«Вряд ли она жива, столько времени прошло»: пропавшую в 2014 году самарскую школьницу считают убитой, но не могут найти
Оксану Ефимову и ее друга Александра правоохранители и волонтеры безуспешно ищут уже шесть лет, родные девушки склоняются к тому, что больше никогда ее не увидят
Новости 24
Лукашенко - о заболеваемости коронавирусом в Минске: «Мы не видим роста сейчас, даже уже в минус пошли. И это счастье»
Цепкало об успехе Лукашенко в 1994 году: «Он знал, сколько от свиноматки родится поросят, знал, сколько кур может покрыть петух»
Минобразования Беларуси опубликовало новые даты ЦТ
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 21 мая 2020 года: уже 33 371 человек с COVID-19, 185 пациентов умерли
В Бресте врач заразился коронавирусом от дальнобойщика, который собирал на полигоне снаряды и подорвался
Лукашенко о коронавирусе и прогнозах: «Хотелось бы, чтобы вы выдержали. Наверное, месяц нам еще барахтаться»
В Гродно водителя за рулем схватили судороги: фура вылетела в кювет
Прогноз погоды в Беларуси на лето 2020 года: теплее обычного, но недобор осадков, засуха и пожароопасность
Под Гродно пограничники задержали контрабандиста, который собирался перебросить сигареты в Польшу с помощью квадрокоптера
На счетах Минздрава Беларуси - свыше 211 тысяч рублей и больше 171 тысячи евро пожертвований
Возможные кандидаты в президенты Беларуси начали собирать подписи за свои кандидатуры
Видеофакт. В Минске супруг заведующей аптекой украл у нее всю выручку
«Допустил кучу нарушений, проехал на красный». В Минске остановили маршрутчика-бесправника