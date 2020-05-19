В Минске разыскивают мошенника-фокусника, который обманывает кассиров - делает вид, что ему недодали сдачи

На этого фокусника-гастролера обратили внимание в разных магазинах и аптеках в Минске и Боровлянах, в Бресте, Орше.

Он выглядит солидно: одет в костюм с галстуком или белую рубашку. Мужчина делает покупки и протягивает кассиру крупную купюру. Ему отсчитывают сдачи, и пока продавец или провизор в аптеке ищут мелочь, покупатель проворачивает свой фокус - в одно мгновение часть денег пропадает. Мужчина делает вид, что ему недодали сдачи, а продавец, думая, что заработался и неправильно посчитал, восполняет недостачу.

Видео с камер видеонаблюдения, на которых фигурирует этот мужчина, стали появляться в белорусских телеграм-каналах. В течение нескольких дней подписчики узнали в фокуснике гражданина Армении. Это подтвердили и в МВД.

- Милиция разыскивает 42-летнего гражданина Армении Арика Гусейнова. Он подозревается в хищении денег у кассиров обманным путем, - комментируют в пресс-службе МВД.

В телеграм-канале «Беларусь online» со слов подписчиков, узнавших афериста, пишут, что он азартный игрок и ходит в казино. Его замечали рядом с автомобилем Hyundai Accent на российских регистрационных номерах с кодом Московской области - 790.

Подписчики в телеграме узнали этого мужчину. Фото: телеграм-канал Беларусь online

В милиции пока собирают все факты хищения, к которым может быть причастен этот мужчина. Правоохранители просят тех, кому что-то известно о его местонахождении, сообщить в Ленинский или Советский РУВД Минска по телефонам: 8 (017) 292-02-02, 8 (044) 786-14-59, 8 (017) 367-62-02 или 102. Конфиденциальность гарантируется.