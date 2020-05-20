2020-05-19T12:46:32+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Минской квартире мчсники спасли из огня бабушку и внука

Они находились на полу в бессознательном состоянии
Сергей Диндиков
Поделиться:
Квартира закопчена. Выгорело имущество площадью два квадратных метра. Фото: 112.byКвартира закопчена. Выгорело имущество площадью два квадратных метра. Фото: 112.by
Изменить размер текста:

18 мая, в пятом часу вечера на пульт МЧС поступило сообщение о дыме из квартиры на втором этаже пятиэтажки в Минске на улице Ольшевского. Когда они туда подъехали, то ничего не увидели, возможно, даже была мысль о ложном звонке. Произведя разведку, спасатели всё же обнаружили квартиру, в которой горело имущество площадью два квадратных метра, сообщается в источнике.

Работники МЧС вскрыли входную дверь. На полу в коридоре лежала хозяйка с внуком, оба без сознания. Их откачали, вывели на свежий воздух и передали подъехавшей скорой. После осмотра их медработниками мальчика 2004 года рождения госпитализировали с термоингаляционной травмой и отравлением продуктами горения. С бабушкой всё хорошо.

Эвакуация остальных жильцов не потребовалась. Пожар потушили. Квартира закопчена. Повреждено имущество на вышеуказанных двух квадратах. Причина пожара устанавливается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Выгорела практически полностью: в Новополоцке на 9-м этаже горела квартира

Были эвакуированы 10 человек, из них один ребенок [видео] (подробности).

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
«Задыхались от дыма, но спасали пациентов»: Врач рассказал, как загорелся аппарат ИВЛ, погубивший пятерых человек в больнице Петербурга
По словам реаниматолога больницы Святого Георгия, из прибора вырвалось пламя в 10 сантиметров, которое стало быстро разгораться [эксклюзив]
«Рядом лежали паспорт и веревочка-талисман»: мужчина, чей сын покончил с собой из-за странного звонка, борется с группами смерти в Сети
Вместе с другими родителями, потерявшими детей, мужчина организовал группу в соцсетях, где дает советы, как не допустить трагедий
Новости 24
Водитель в Гродно протаранил припаркованные авто, снес столб и попытался скрыться с места происшествия
В Свято-Елисаветинском монастыре сняли карантин: «У 40 сестер была пневмония и коронавирус. Сейчас заболевшие почти все выздоровели»
Из-за бешеной лисы в Пинском районе объявлен карантин на два месяца
Кто выиграл 100 тысяч рублей?
Владимир Караник: «Количество пневмоний в Витебске снизилось с 200 до 20-30 случаев за сутки»
«Велозамки перерезали ножницами по металлу». В Минске задержали велосипедных воров
Не повезло: житель Гродненской области нарушил самоизоляцию и теперь заплатит штраф в размере 810 белорусских рублей
В Могилевской области мужчина избил жену, она не пошла в милицию. Через несколько дней она умерла в больнице
По указу Лукашенко срок действия некоторых видов документов продлен на три месяца
В Витебске 12 человек за день стали донорами плазмы
Водитель 57 лет умер под колесами погрузчика в Столбцовском районе
«Говорила мужу, что регулярно откладывает деньги, а на самом деле тратила». В Минске женщина инсценировала ограбление, чтобы не расстраивать супруга
В Беларуси есть люди, которые не заболеют коронавирусом
У 11-классников в Минске в этом году не будет выпускного
Фотофакт: в Академии МВД проводят дезинфекцию от коронавируса: «До этого обрабатывали госпиталь и СИЗО»
На «Гродно Азот» растет количество заболевших коронавирусом
«Беларуськалий» подписал контракт с Индией
Погода в Беларуси 20 мая: дожди, грозы и до +16
Статистики подсчитали, сколько средний белорус тратит в день на покупки
Путин не согласился уменьшить тарифы на транспортировку газа в ЕАЭС, в том числе и в Беларусь