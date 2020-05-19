Иван Ургант восхитился тем, что в чемпионате Беларуси обнимаются и рассказал, за кого болеет

В очередном выпуске шоу «Вечерний Ургант» на «Первом канале» Иван Ургант уделил внимание футболу: белорусскому и немецкому. Он сравнил нашу Высшую лигу и Бундеслигу, которая первая из топ-европейских чемпионов начала играть после вынужденной паузы из-за коронавируса (на видео отметка 01:51).

Иван Ургант: «Первыми возобновляют работу самые необходимые для жизни отрасли — чемпионаты по футболу. Немецкая Бундеслига возобновила сезон! Футболистам пока запрещено пожимать руки перед началом игры и обниматься, когда забит гол. Матчи проходят без зрителей, но организаторы придумали, как заполнить трибуны. 12 тысяч картонных фигур реальных болельщиков распечатали и посадили. Реальных людей! А что это означает? Теперь футболисту не кинуть-то окурочек на трибуну — может полыхнуть. Картонных людей они собрали... Кстати, отличная идея для Тимати, чтобы собрать «Лужники».Друзья, я уверен, никто не будет смотреть Бундеслигу. Потому что сейчас весь мир подсел на белорусский футбол. А с него невозможно слезть! Мить, ты за кого болеешь?»

Дмитрий Хрусталев (соведущий): За «Торпедо»-БелАЗ!»

Ургант: «Ненавижу тебя! Я болею за «Ислочь»!»

Хрусталев: «Еу, хороший середнячок».

Ургант: «Самое главное, мне не важны голы. Меня волнует, когда забивают голы, происходит удивительная вещь. Они обнимаются! Представляешь, обнимаются?! Это потрясающе».

Иван Ургант уделил внимание футболу: белорусскому и немецкому. . Источник: Вечерний Ургант

Да, в Германии действительно есть протокол безопасности, который должны соблюдать футболисты. Мы про это писали. Например, нельзя как раньше обниматься после забитых мячей. В Беларуси все как раньше.

В Германии игрокам запрещают обниматься после забитого гола, а в Беларуси все как и раньше

Но в Германии на минувших выходных были резонансные случай. Да, там обнимались и чуть ли не целовались.

Нападающий «Герты» Матеус Кунья забил в ворота «Хоффенхайма», Ведад Ибишевич запрыгнул ему на спину и трогал горло рукой.

Еще один игрок «Герты» Дедрик Бойата внезапно схватил одноклубника Марко Груича за голову и что-то пробормотал ему на ухо. Со стороны смотрелось, будто он его целует.

Дедрик Бойата из «Герты» приобнял одноклубника Марко Груича, за что позже извинился. Фото: Reuters

Скорее всего, он что-то шептал перед розыгрышем углового.

- Прошу прощения за то, что сделал. Я просто давал инструкции Марко по занятой им позиции, - написал Дедрик в Инстаграме. - Мы определенно должны быть острожными в таких моментах. Необходимо адаптироваться к новшествам в игре и тому, как праздновать голы.

Еще Ургант рассказывал, что менхенгладбахская «Боруссия» у себя на стадионе разместила картонные силуэты настоящих болельщиков. Нечто подобное в Беларуси делает брестское «Динамо».