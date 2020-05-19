2020-05-19T15:19:22+03:00
Минск
КП Беларусь

Смотрите, каким будет Национальный футбольный стадион, который Минску подарили китайцы

Эпопея со строительством стадиона возле площади Ванеева длится уже десять лет [фото]
Геннадий МОЖЕЙКО
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Посмотрите, каким будет Национальный футбольный стадион, который нам подарили китайцы. Фото: Мингорисполком.Посмотрите, каким будет Национальный футбольный стадион, который нам подарили китайцы. Фото: Мингорисполком.
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Мингорисполком показал рендеры (компьютерные картинки) нового Национального футбольного стадиона. Его начинают строить возле площади Ванеева.

- В архитектурной концепции стадиона так же, как и у здания бассейна международного стандарта, прослеживается тема дружбы Беларуси и Китая. Красно-белый цвет и зеленая территория отражают национальный стиль и природные особенности Беларуси. А плавающие линии фасада соединяют два дружественных государства и символизируют инициативу «Один пояс, один путь», - сообщает Мингорисполком.

Плавающие линии фасада соединяют два дружественных государства и символизируют инициативу «Один пояс, один путь». Фото: Мингорисполком.

Плавающие линии фасада соединяют два дружественных государства и символизируют инициативу «Один пояс, один путь». Фото: Мингорисполком.

Футбольное поле выполнят в соответствии с требованиями FIFA. Для ухода за натуральным травяным покрытием предусмотрят систему автоматического полива и подогрев. Трибуны будут двухъярусными, между ними разместится VIP-зона со скайбоксами - это помещения за большими стеклами. Инфраструктура для спортсменов будет включать раздевалки, комнату для разминки, пункт допинг-контроля для сдачи анализов. Общая площадь составит 48 тысяч кв. м. Высота - 38,6 м. Завершить строительство планируют в 2023 году.

Футбольное поле выполнят в соответствии с требованиями FIFA. Фото: Мингорисполком.

Футбольное поле выполнят в соответствии с требованиями FIFA. Фото: Мингорисполком.

По замыслу красно-белый цвет и зеленая территория отражают национальный стиль и природные особенности Беларуси. Фото: Мингорисполком.

По замыслу красно-белый цвет и зеленая территория отражают национальный стиль и природные особенности Беларуси. Фото: Мингорисполком.

Напомним, эпопея со строительством Национального футбольного стадиона длится больше десяти лет. Вначале его хотели строить в Щомыслице – это за МКАДом. Планировалось, что к моменту ввода стадиона в эксплуатацию до него дотянут первую ветку метро – за «Малиновку». По словам тогдашнего мэра Минска Николая Ладутько, для строительства хотели привлечь банковские средства.

- Будем брать кредит, скорее всего, в немецком банке, - говорил тогда Ладутько.

Таким должен был быть Национальный футбольный стадион в Щомыслице. Проект 2010 года. Фото: Esmasoft.

Таким должен был быть Национальный футбольный стадион в Щомыслице. Проект 2010 года. Фото: Esmasoft.

В мае 2014 года открылась «Борисов-Арена» - современный футбольный стадион. Но есть два минуса: далеко от Минска (70 километров) и небольшая вместительность (13 тысяч человек). Тем не менее стадион удовлетворяет всем требованиям УЕФА и неоднократно принимал матчи Лиги чемпионов.

Потом говорили о том, что Национальным футбольным стадионом может стать стадион «Динамо», который задумали реконструировать к Европейским играм - 2019. В 2011 году выбрали застройщика - тендер выиграла венгерская компания. За кредитные 145 миллионов евро к весне 2015 года она обещала превратить старое «Динамо» в современный чисто футбольный стадион (то есть без беговых дорожек) на 41 тысячу зрителей (старый вмещал 34 тысячи). Но потом у белорусской и венгерской сторон произошли разногласия, и от услуг венгров отказались. Новым подрядчиком выбрали немцев, которым даже заплатили 40 тысяч долларов за проект. Но позже отказались и от них - мол, дорого. Поговаривали, что финансирование возьмет на себя Юрий Чиж. А в результате строить стадион решили собственными силами, а финансировать стройку - из бюджета столицы. В конце 2012 года начали разбирать старые трибуны. Примерно тогда же Александр Лукашенко поставил задачу по срокам: конец 2014 года, а еще лучше - к 7 ноября. Но реконструкция двигалась медленно, поэтому сроки сдачи объекта переносились много раз. Постепенно отказались и от концепции: новое «Динамо» будет не футбольным, а легкоатлетическим стадионом.

В начале 2018 года Александр Лукашенко объявил, что новый Национальный футбольный стадион будет построен при участии китайской стороны. В итоге выяснилось, что наши китайские друзья пообещали построить нам стадион полностью за свой счет.

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