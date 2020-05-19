«Это безопаснее, чем поход в аптеку, но люди нашли повод не идти»: как прошла выставка, к которой готовились год, но вмешался коронавирус

Скоро в Национальном центре современных искусств художники заберут свои оставшиеся работы, которые участвовали в выставке «Я Моне. Я Шишкин. Я Малевич». Той самой, которую прозвали народной из-за того, что отбор имеет только два критерия: чтобы работа пролезла в дверь и хватило места в выставочном пространстве. Принести работу мог любой человек - организаторы ничего не спрашивали об образовании, возрасте или членстве в творческих союзах. Выставка «Я Моне. Я Шишкин. Я Малевич» проходит четвертый год, но впервые в условиях коронавируса.

- Мы начали прием работ на следующий день после того, как был выявлен первый зараженный COVID-19 в Беларуси, - рассказывает куратор выставки Ольга Клип. - Мы с самого начала опасались, что выставку в этом году ожидает провал по посещаемости. Рады, что художники все же принесли свои работы. Хотя и было их на 200 меньше, чем в 2019-м. Мировой карантин, думаю, тоже тому стал причиной.

Ольга Клип, куратор выставкиФото: Павел МАРТИНЧИК

В этом году в выставке поучаствовали 563 художника, в прошлом году было больше 700.

- На открытии 12 марта у нас было много людей, хотя уже тогда чувствовалось напряжение, - продолжает Ольга. - За первые две недели выставку посетили около 500 человек, а в начале апреля, когда увеличилось число зараженных в Беларуси, количество посетителей резко пошло на спад. И за апрель выставку посетили всего около 250 - 300 человек - на порядок меньше, чем в «мирное» время.

Выставка продолжалась около месяца, в афише было запланировано как никогда много мастер-классов и экскурсий.

- Но начиная с апреля мы отменили все массовые мероприятия, - говорит Ольга. - Художественные выставки никогда в Минске не были местом скопления людей, поэтому посещение художественной выставки намного безопаснее, чем визит в аптеку или супермаркет. Но, полагаю, публика нашла хороший повод не ходить на выставки.

Монтаж «ЯЯЯ» в 2019 годуФото: Павел МАРТИНЧИК

Ольга рассказывает о том, как происходила подготовка к выставке.

- Это несколько этапов. Первая фаза заняла почти год - это достижение договоренности с площадкой. Активная фаза, когда мы начинаем работать со СМИ, художниками и зрителями, давать рекламу - начинается за полтора-два месяца до открытия и продолжается еще месяц после закрытия. Возврат работ художникам до сих пор продолжается.

В рамках «Я Моне. Я Шишкин. Я Малевич» проходила персональная выставка Сергея Гриневича, который стал победителем зрительского голосования в прошлом году.

- Жаль, что ее увидели немногие, - говорит Ольга и рассказывает, как искали выход из ситуации. - Было очевидно, что надо уходить в онлайн. Но выход в онлайн все равно не позволяет покрыть расходы на организацию выставки. Наша виртуализация состоялась в 3D- версии выставки, которую сейчас можно увидеть у нас на сайте ЯЯЯ.БЕЛ. Народный карантин ускорил наш выход онлайн. Думаю, это направление мы будем развивать, чтобы художников, с которыми мы работаем, могли видеть далеко за пределами выставочной площадки. Надеюсь, что постоянная ротация виртуальной выставки в сети приведет еще больше художников и зрителей к нам в проект в будущем. И в этом году мы продолжаем плотно работать с перспективными новичками нашего проекта, пока в онлайн-пространстве, но когда все это закончится, обязательно появятся офлайн персональные и групповые выставки.

Создать виртуальную выставку помогли белорусы - перечислили больше тысячи рублей.

- Мы объединились с другими арт-инициативами страны на краудфандинговой площадке #АртПроездной и попросили о помощи, - говорит Ольга. - Теперь выставка в свободном доступе, и мы надеемся, что все, кто ценит нашу работу, найдут возможность нас отблагодарить. Что касается художников, то у них многие работы были проданы, мы выпустили каталог, как и обещали. Некоторые художники выражали искреннее удивление, что каталог в таких сложных условиях все же появился.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Победитель выставки художников-любителей: «В искусстве нет правил. Что хочешь, то и делай!». Сергей Трухан учился на педагога математики, а зарабатывать стал рисованием. В 2017 году его картину посетители выбрали лучшей [читать дальше]

Рисунок на экране от радиатора, картина в пакете Prada и багет в несколько раз дороже работы. Какие работы несли на выставку в 2018 году [читать далее]

«Ходят легенды, что картина стоит тысячу долларов». Провели несколько часов вместе с организаторами и посмотрели, как монтировали выставку в 2019 году [читать далее]