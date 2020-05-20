Звезды на вынужденных каникулах: Солодуха строит веранду, Кохно осваивает кайтсерфинг, а Воронко снял кавер на клип Little Big

Заслуженному артисту Беларуси Александру Солодухе скучать некогда. Еще 6 апреля певец занялся строительством веранды, которую сделал продолжением своего загородного дома. Это была мечта жены Наталии.

Артист известен своей любовью к цифрам, поэтому сообщил поклонникам, что «беседку-веранду-террасу» построили за 43 дня.

- Но если быть точным, то за 30 рабочих дней. Строители не работали 12 выходных и не приезжали на Радуницу, - с улыбкой рассказывает «Комсомолке» артист.

Веранду сделали за 30 рабочих дней, сообщил артист. Фото: Инстаграм

Веранда получилась просторной - 30 квадратных метров, с французскими окнами. Александр Солодуха уже объявил в Инстаграме, что 18 июня в 20.00 проведет в новой веранде сольный онлайн-концерт.

- Меня уже год уговаривали это сделать, но я не соглашался, потому что страна разрывала. А сейчас время появилось. Цена билета, кстати, 1 доллар!

Так сейчас выглядит дом Александра Солодухи с новой верандой. Фото: Инстаграм.

Звездная актерская семья Гарцуевых-Белохвостик провели выходные культурно - в Мирском замке. На экскурсию актриса Купаловского театра Валентина Гарцуева с мужем Жан-Марком, актером из Германии, отправилась со знаменитыми родителями - народной артисткой Беларуси Зоей Белохвостик и известным режиссером, заслуженным деятелем искусств, Александром Гарцуевым.

Валентина Гарцуева с мужем Жан-Марком впечатлились Мирским замком. Фото: личный архив.

- Последний раз была в Мире ребенком. Помню полуразрушенный замок, поэтому приятно видеть, как все преобразилось. Жан-Марку очень понравилось, учитывая, что в Мире было совсем безлюдно. Поднялись на все башни, сходили в пустой ресторан! Очень впечатлила Часовня-усыпальница Святополк-Мирских, - поделилась с «Комсомолкой» Валентина Гарцуева.

Александр Гарцуев и Зоя Белохвостик в Мирском замке. Фото: личный архив.

Известный телеведущий Дмитрий Кохно с женой Надеждой и сыном Платоном устроили отдых на Нарочи. Семья сняла домик на сутки на берегу. Там же отведали настоящих деревенских драников и запеченную щуку. А еще Дмитрий, как фанат разных водных видов спорта, увлекся кайтсерфингом.

Телеведущий учится кайтсерфингу. Фото: личный архив.

- Каких-то полтора-два часа пути от Минска, и ты на Нарочанских озерах. Во-первых, это невероятной красоты природа. А во-вторых, там можно заниматься спортом. Кайтсерфинг, которым я увлекся в этом году, помогает мне заниматься парусным спортом, никуда не уезжая из Беларуси. В твоих руках огромный воздушный змей, под твоими ногами доска - и ты скользишь по водной глади, забывая обо всем и даже о коронавирусе. Тем более что водные виды спорта, особенно парусный спорт - как одиночный вид, очень удобны для самоизолированных белорусов. Убежден, что сильно тосковать по югу и морям благодаря белорусской природе я точно не буду, - рассказал Дмитрий Кохно.

Дмитрий Кохно с семьей провели день на Нарочи. Фото: личный архив.

Веселится без концертов и корпоративов и известный нам человек-баян Виталий Воронко. На дня он с командой выпустил клип-кавер на песню Little Big Hypnodancer. Видео российской группы появилось на YouTube 8 мая и уже собрало почти 35 млн просмотров.

Костюм супергероя Виталий Воронко не надевал уже несколько лет. Фото: личный ахрив.

- Как только вышла песня, со мной связался Паша (арт-директор минского казино «Роял» - авт.) и говорит, что пришло время для «дичи». Но для этого нужно надеть мой костюм супергероя, чтобы образ героя клипа был еще более наполненным. Наша задача в клипе - гипнотизировать своим танцем, а в желтом костюме это делать намного легче, - улыбается Виталий Воронко. - Хочу сказать, что костюм не надевал уже много лет. Именно этот год меня снова вдохновил его примерить!

Виталий Воронко выпустил клип-кавер на песню Little Big Hypnodancer. Фото: личный архив.

К слову, подписчики человека-баяна уже оценили работу и пишут хвалебные комментарии: «Классный клип, очень веселый, заряжает позитивом в наше непростое время!»

Солист группы «Цвет Алое» и телеведущий Сергей Лапковский в эти дни купил новую квартиру в жилом комплексе в Лебяжьем.

- Еще будучи студентом первого курса БГПУ, я поставил себе цель - жить на проспекте Победителей. Мечты имеют свойства сбываться, - подписал фотографию с сыном Львом из новой квартиры артист.

Сергей Лапковский купил квартиру.Фото: Инстаграм.

Известный рок-музыкант Иван Вабищевич в эти дни активно занимается помощью белорусским врачам. На днях он передал 100 масок от российской певицы Нюши Белорусскому детскому хоспису. Нюша с теплом вспоминает свои концерты в Беларуси, поэтому с радостью решила помочь. Но на этом курьерские функции Дяди Вани не закончились. На следующий день Иван уже передал 65 защитных экранов-масок в 6-ю городскую больницу Минска от телеведущего Андрея Макаенка.

Дядя Ваня "устроился" курьером. Помогает с доставкой масок для белорусских врачей. Фото: Инстаграм.

Благотворительностью занимается и заслуженная певица Беларуси Алена Ланская. Через свой Инстаграм она подарила 15 масок своим подписчикам, которых выбрала рандомно. Алена предложила не скучные черно-белые маски, а позитивные - желтые, красные и зеленые.

Алена Ланская раздала разноцветные маски. Фото: Инстаграм.

Не унывает и популярный белорусский шоумен Андрей Бонд. В начале пандемии он искал работу и, как известно из соцсетей, сейчас творит в MediaCube, также снимает видео на своем канале в YouTube. А пару дней назад Бонд выложил фотографию в стиле карантинного pillowchallange. Хотя челлендж в сети уже прошел, смотрится это весело!

Андрей Бонд ждет поклонников в прямом эфире. Фото: Инстаграм.

- У большинства людей моего возраста уж слишком серьезное лицо. Хватит играть чужие роли и жить шаблонными идеалами… Нужно соответствовать месту и времени, событиям и обстоятельствам… Подумай и вспомни, чего хочешь ты, а не чего хотят от тебя. И не забудь остаться человеком. И чаще улыбаться… - философски подписал фото с подушкой Андрей.

Кстати, пофилософствовать с Бондом можно будет 20 мая в прямом эфире в его Инстаграме. Сейчас это одно из самых модных развлечений среди артистов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Она бросила мужа ещё прошлой осенью»: Продюсер раскрыл тайну развода Полины Гагариной (подробности).

Дети Анжелики Агурбаш на ее 50-летие исполнили песню онлайн. Из-за коронавируса семья разделилась между Минском, Миланом и Москвой (подробности).