МОВА» Беларуси: началась установка особенных арт-объектов в каждом областном центре

Монтаж первой инсталяции уже завершается на улице Кирова в Гомеле, а на протяжении ближайших двух месяцев компания А1 совместно с инициативой «Веліч роднай мовы» установит серию таких объектов также в Бресте, Могилеве, Витебске, Гродно и Минске.

Все буквы представляют собой уличную мебель из дерева и металла и имеют свой цвет - в этом главная отличительная черта арт-объектов. По задумке их автора, известного белорусского скульптора Павла Войницкого, цветовая гамма для инсталляций подбиралась так, чтобы показать культурные, исторические и ландшафтные особенности каждого региона страны. После установки возле всех арт-объектов планируется создание сети бесплатного Wi-Fi от А1.

- Проектам по поддержке белорусского языка и в целом национальной идентичности белорусов посвящено важное направление деятельности нашей компании. В этом году мы решили объединить технологии с современным искусством и сделать жителям Беларуси подарок: установить в шести крупнейших городах страны арт-инсталляции «МОВА». Надеемся, что со временем при благоприятных условиях эти объекты станут также популярными местами отдыха и напомнят всем, что родной язык - это красиво и комфортно, - отметил начальник отдела корпоративных коммуникаций компании А1 Николай Бределев.

Красный, черный, зеленый, желтый или золотистый, серый и разные оттенки синего - основные цвета, которые на протяжении веков окружали белорусов в быту, архитектуре и природе. Это отображено в исследованиях, на которых базируется идея проекта «МОВА», – концепции национальных цветовых предпочтений дизайнера, художника и поэта Михала Анемподистова (описана им в книге «Колер Беларусі»), а также реконструкциях народных костюмов этнографа Михаила Романюка.

- Обращение к культурной памяти белорусского народа, определенный призыв к созерцанию и созданию особенной атмосферы для восприятия духовных ценностей, установки новых социальных через гармоничное включение в городское пространство арт-объекта - символа родного языка, но выполненного в ключе популярного направления в современном искусстве public art - основная задумка этой масштабной художественной и социальной инициативы. Разработка для каждого региона Беларуси уникального арт-объекта с его особенностями и характеристиками – очень существенна и актуальна. Большая команда реализаторов проекта не имеет в этом сомнений, - рассказал инициатор проекта «Веліч роднай мовы» Захар Дудинский.

Инсталляция в Гомеле размещена на улице Кирова, 32а – рядом с Институтом механики металлополимерных систем. Для нее подобрано сочетание голубого, желтого, серого, красного и черного цветов. Большинство из них традиционно используется в официальной геральдике Гомельщины. Кроме того, этот регион - юг Беларуси, ее курортная часть, которую пересекают самые крупные реки страны: Сож, Днепр и Припять. Водный ландшафт региона, пески пляжей и отмелей, парки и леса - все это проявляется через мягкие релаксационные цвета арт-объекта.

В Бресте такая инсталляция будет установлена на пересечении улицы Советской и набережной Франциска Скорины. Для нее выбрано гармоничное сочетание зеленого, разных оттенков синего, красного и черного цветов. Затем арт-объект появится на Троицкой набережной Могилева. Он будет из символов зеленого, голубого, желтого, красного и черного цветов. В Витебске на улице Ленина перед мостом 1000-летия будет установлена «МОВА», исполненная в характерных цветах творческого объединения УНОВИС - желтого, красного, черного, золотого и синего. Желтый, разные оттенки синего, красный и черный - такое сочетание подобрано для скульптур на улице Мостовой в Гродно. В Минске в сквере Адама Мицкевича появится композиция из синего, зеленого, желтого, красного и черного символов.