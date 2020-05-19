«Если бы вернуться туда, было бы все по-другому»: в Бресте многодетную мать судят за убийство младенца 15 лет назад

- Каждому бы ребенку Бог послал такую мать, как Ольга. Она одна воспитывает троих детей и делает все, чтобы они были накормлены, обуты, одеты, хорошо учились и в своем поведении являлись примером для других, - выступает в Брестском областном суде адвокат Ольги Р., которую судят за убийство новорожденного 15-летней давности.

Труп младенца, завернутый в пакет, на свалке вблизи деревни Михновичи Ивацевичского района нашел мужчина, который собирал бутылки. Это было в 2005 году. Мать ребенка тогда не определили, но нужные следы зафиксировали. С тех пор правоохранители периодически возвращались к материалам этого дела. Раскрыть преступление удалось только в 2019 году - помогли современные экспертные возможности. Генетический анализ подтвердил, что мать ребенка - 37-летняя уроженка деревни Яглевичи в Ивацевичском районе.

- Роды начались неожиданно... Не помню, не знаю... Ребенка не смотрела, но точно помню, что он никаких звуков не издавал. Посчитала его мертвым и положила в пакет... Потом вспоминала и думала, что это как бы было не со мной, - в суде о событиях 15-летней давности Ольга рассказывала очень путано.

До задержания она работала в общепите - в кондитерском цехе. Сейчас у женщины трое сыновей от двух отцов. Старший уже совершеннолетний, младшему 8 лет. В соцсетях у матери детям посвящен целый альбом: «Мои мальчишки». На фото - улыбающиеся загорелые светловолосые мальчики.

Ольгу характеризуют как хорошую мать. В соцсетях у нее есть альбом с фотографиями сыновей.

В 2004-м Ольге был 21 года. Тогда она забеременела от Анатолия первым сыном. После его рождения пара расписалась. А через год, в 2005-м, Ольга узнала, что снова беременна. С мужем тогда они жили врозь - он в Рогачеве, она в Яглевичах у родителей. В этом деле Анатолий признан потерпевшим как биологический отец убитого младенца. О случившемся он узнал только от следователей. В суде сказал, что был в шоке.

Вторую беременность Ольга скрывала от мужа и родственников. Роды начались в срок - в октябре 2005-го, ночью. Женщина пережила их самостоятельно, в родительском доме в ванной. Согласно выводам эксперта, ребенок родился доношенным, здоровым. И успел сделать первый вдох. Затем, как следует из материалов дела, в течение первых 3 - 5 минут мать закрыла ему рукой нос и рот. Новорожденный задохнулся. Тело женщина завернула в пакет и выкинула в мусорный бак возле дома. За это ее и судят.

- Она скрывала от всех свою беременность, на учет не встала, проживала отдельно от супруга, родила дома без помощи близких людей, не вызывала скорую помощь в момент родов или после. Не рассказала про роды супругу, матери или другим людям. Положила ребенка в полимерный пакет, не ухаживала за ним, не укутала в пеленку или покрывало. Не оказывала никаких реанимационных мероприятий, после родов даже не обрезала и не перевязала пуповину, а вовсе выбросила ребенка в мусорный контейнер, - обобщает доказательства вины в суде гособвинитель Юрий Прокопчук.

Ольга в суде давала противоречивые показания и не заявила, что признает себя виновной. На этом основании прокурор сделал вывод, что женщина не раскаялась и не осознала, что совершила убийство. Он запросил для обвиняемой наказание в виде 11 лет колонии общего режима.

- Я хочу попросить прощения у детей, родителей, что они попали в эту ситуацию, за доставленные неприятности. То, что вы говорите, - не осознаешь, не раскаиваешься… Вы же не знаете этого, видите меня первый раз в жизни, - плачет обвиняемая, произнося в суде последнее слово. - Если бы вернуться туда, было бы все, конечно, по-другому. Была бы вызвана скорая, даже была бы разбужена мама, даже после того, как я решила, что ребенок мертвый. Почему я не вызвала сразу - я вообще не могу ответить на этот вопрос. Мне из-за этого всего просто родителей и детей жалко. За 5 месяцев я увидела, как они постарели. Вот и все.

Приговор женщине огласят 22 мая.