2020-05-19T17:27:29+03:00
Общество
КП Беларусь

Карантин со смешной стороны: о чем шутят белорусские комики на самоизоляции?

Белорусские участники StandUp Comedy Hall проявили сознательность и ушли на каникулы – а если точнее, на карантин. Но не шутить по поводу всего, что происходит в их и нашей жизни, они могут
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Поэтому «Комики на карантине» – Дмитрий Нарышкин, Андрей Щегель, Степан Манкевич и Евгений Буракевич – продолжили любимый многими формат стендапа на VOKA, в новом юмористическом шоу «Свой Stand Up: Разгоны».

Когда закончится пандемия и как вернуться к обычной жизни? Чему приходится учиться в режиме самоизоляции? Как пережить карантин и не расстаться со своей второй половиной? Ответы на эти и другие вопросы комики искали на протяжении каждого из трех выпусков шоу. И находили как минимум повод взглянуть на ситуацию через призму юмора.

Что дал коронавирус белорусам? Новые испытания – например, где одеваться, если не в Вильнюсе (Женя Буракевич и правда не знает, но как настоящий оптимист надеется, что не успеет сносить свой последний комплект одежды, пока не откроются границы). Новые развлечения – так, у белорусов появился новый национальный вид спорта: соревноваться, кто больше потерял на раннем бронировании заграничных поездок. Новые возможности – такие, как научиться жить, не строя далекоидущих планов (Степа Манкевич так и живет, а потому уверен, что никакой коронавирус его планы разрушить не сможет). И новые радости: для Димы Нарышкина даже выбросить мусор – уже праздник, ведь можно на законных основаниях выйти из дома (правда, не факт, что удастся заставить себя вернуться обратно).

Чему пришлось научиться участникам шоу и его зрителям в условиях самоизоляции? Смотреть на любую ситуацию с юмором и во всем, даже в визите в налоговую или ФСЗН, находить повод для шутки и хорошего настроения (особенно если вам, как Жене Буракевичу, удается взломать систему и доказать, что не вы должны денег государству, а наоборот). Помогать другим: например, Андрей Щегель освоил подготовку презентаций для уроков английского языка для первоклашек. И – куда же без этого – экономить (вот вы можете заправить машину на 20 рублей, а ездить на ней четыре дня? А Степа Манкевич может!).

А в вопросе о том, как сохранить отношения и не развестись после нескольких недель 24 часа в сутки на одной жилплощади, комики и вовсе не сошлись во мнениях. Андрей Щегель искренне не мог понять, кем надо быть, чтобы осознанно жениться на ком-то, кто тебя бесит. Степа Манкевич – кем вообще надо быть, чтобы жениться, особенно лет в 18 (в этом возрасте у Степана, по его собственному признанию, были занятия поинтереснее – например, шифер в костер бросать). А самоизоляцию на пару недель в качестве теста на прочность отношений, по мнению комиков, вообще должны бы взять на вооружение все ЗАГСЫ перед тем, как принимать от молодых заявление. Или предлагать годовые абонементы или пакеты услуг (базовый – три года плюс ребенок, например).

Все три выпуска шоу «Свой Stand Up: Разгоны» можно смотреть на видеосервисе VOKA – в любое удобное для себя время, как на карантине, так и после.

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