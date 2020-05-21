2020-05-21T22:44:22+03:00
Общество
КП Беларусь

Полигон «Тростенцкий» под Минском закроется к 2022 году. Куда будут свозить мусор из столицы?

Мощности единственного действующего под столицей полигона стремительно заканчиваются
Виктор ПАЖИТОК
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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В прошлом году в Минске собрано около 200 тысяч тонн мусора, который подлежит переработке. Специалисты такой мусор называют вторичными материальными ресурсами, ими в числе прочего являются отслужившая свое старая техника, пластик, картон, бумага. Об этом на пресс-конференции «Внедрение системы раздельного сбора мусора и бытовых отходов. Опыт белорусской столицы» сообщила главный специалист по информационной работе ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов» Нина Кульбеда-Камшилова.

По ее словам, на столицу приходится 26% всех вторичных материальных ресурсов, собранных в Беларуси. А если взять только макулатуру, то в Минске собирается 33% от всего объема республики. Кроме того, Минск по итогам прошлого года занял первое место по росту объемов сбора самых проблемных отходов - пластика.

Что касается коммунальных отходов, то есть обычного бытового мусора, то в 2019 году его в столице образовалось 777,7 тысячи тонн. Такую цифру привел начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Владимир Лебедь. Коммунальные отходы в Минске вывозят четыре организации, три из них также занимаются сортировкой и переработкой мусора. За первый квартал текущего года из мусора извлечено 56,8 тысячи тонн вторичных коммунальных ресурсов.

Характеризуя мусороперерабатывающие мощности белорусской столицы, специалист отметил, что сегодня здесь функционируют 4 сортировочные линии, мусороперерабатывающий сортировочный завод, линии компостирования в организации Remondis, а также линия по переработке полимерных отходов и производству из них ПЭТ-хлопьев.

- Сейчас из расчета на одного минчанина мусора образовывается в разы больше, чем это было 10 - 15 лет назад. При этом мусор в массе своей такой, который нельзя захоранивать, потому что он разлагается длительное время или не разлагается вовсе. Поэтому проблема переработки, сортировки и сбора вторичных материальных ресурсов стоит для города Минска на первом месте, - подчеркнул Владимир Лебедь.

К слову, по результатам проведенного институтом социологии НАН Беларуси опроса, в 2019 году около 80% жителей Беларуси в целом и минчан в частности оценили проблему раздельного сбора мусора как актуальную, при этом каждый второй житель Минска сознательно сортирует мусор.

Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В Минске появятся мобильные площадки для сбора мусора

- В столице уже на протяжении многих лет существует механизм раздельного сбора вторичных материальных ресурсов и твердых коммунальных отходов. В Минске сегодня 1834 контейнерные площадки, которые позволяют разделять стекло, пластик, бумагу. 26 269 контейнеров предназначены для сбора от населения коммунальных отходов. Из них 9578 контейнеров именно для сбора вторичных материальных ресурсов, - привел актуальную статистику и. о. генерального директора ГО «Минское городское жилищное хозяйство» Сергей Рубанов.

По его словам, острыми для Минска остаются две проблемы. Во-первых, реконструкция существующих контейнерных площадок, которые не отвечают действующим нормам.

- В сложившейся городской застройке проблематично обустроить контейнерные площадки, которые отвечали бы требованиям законодательства. Нами разработана типовая модульная конструкция для сбора отходов. Мы ее презентовали в Заводском районе по улице Ташкентской. В этом году планируем организовать работу по устройству этих мобильных контейнерных площадок. Они дешевле, и, что немаловажно, при возникновении каких-то аварий рядом размещенных сетей, ее можно будет в течение 15 минут при помощи техники перенести на другое место.

Вторая проблема - закрытие мусоропроводов. Сейчас в Минске около 2000 мусоропроводов, которые планируется заварить. Сергей Рубанов отметил, что в том же Заводском районе столицы уже проводится пилотный проект, суть которого в установке двери с качающимся клапаном на мусороприемную камеру, где установлены контейнеры для раздельного сбора. Эта дверь преграждает жильцам доступ в саму камеру, но позволяет выбросить мусор.

Полигон «Тростенецкий» закроют в 2022 году

Новый полигон для твердых коммунальных отходов в столице организуют рядом с единственным пока действующим полигоном «Тростенецкий» до его закрытия.

- Утвержден генеральный план города Минска, по которому рядом с полигоном «Тростенецкий» выделено место под строительство третьей очереди полигона, его площадь - около 15 гектаров, - такую информацию озвучила начальник отдела контроля за обращением с отходами Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Елена Авраменко.

По ее словам, мощности действующего полигона «Тростенецкий» - а его площадь более 30 гектаров - рассчитаны до 2022 года.

- Надо строить новый полигон, потому что отходов образуется много. И все же захоронение - не лучший способ. Задача - максимально их сортировать. Надо максимально выделять вторичные материальные ресурсы, это можно сделать только тогда, когда для населения будут созданы все условия раздельного сбора. Требуется принятие кардинальных мер по сортировке отходов, строительству сортировочных линий, современных и автоматизированных, - отметила Елена Авраменко.

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