«Кредитные каникулы предоставляют одному из 20 - 50 клиентов». Как бизнес переживает пандемию коронавируса в Беларуси

Даже если отказываться верить в вирус, который не виден, это не отменяет его видимых последствий. В первую очередь для экономики. Многие сферы бизнеса перестали получать доход, и случилась цепная реакция: работников уволили, те перестали совершать покупки и пользоваться другими услугами, владельцы этих услуг закрыли свое дело… В итоге без источников дохода остаются и предприятия, и обычные люди. А у многих при этом есть кредиты, которые как-то нужно выплачивать. Многие страны пошли на уступки бизнесу и предоставили предприятиям ряд льгот, основные из которых - кредитные и арендные каникулы (т. е. отсрочки по платежам).

«Изъятие залога по низким ценам является одним из видов доходов банка»

Еще 20 марта Нацбанк Беларуси дал рекомендацию коммерческим банкам предоставить клиентам-физлицам кредитные каникулы, то есть отсрочку погашения кредита и уплаты по нему процентов. Для помощи бизнесу регулятор выпустил «комплекс контрциклических мер» (например, повысить норматив максимального размера риска на одного должника). Мнения о том, нужно ли было прописать в них конкретную рекомендацию предоставлять кредитные каникулы предприятиям, разделились.

- На практике мы столкнулись с рядом организационных проблем даже с приведенными в указе №134 арендными каникулами, - говорит председатель Белорусского союза предпринимателей Александр Калинин. - Каждый банк должен идти навстречу клиенту, но конкретно у меня нет примеров бизнеса, который получил бы кредитные каникулы.

В Республиканской конфедерации предпринимательства, напротив, считают, что банки и без прописанной рекомендации дают отсрочку по кредитам тем, у кого есть шанс улучшить свое финансовое положение.

- У каждого банка своя политика и сугубо индивидуальные условия, но они держатся за своих клиентов, - объясняет глава Республиканской конфедерации предпринимательства Владимир Карягин. - Национальный банк помог им расширить возможности не только кредитовать, но и предоставлять кредитные каникулы для своих клиентов. Банки над этим действительно работают, движение есть, но назвать это массовым явлением пока нельзя - каникулы предоставляют одному из 20 или даже из 50 обратившихся за отсрочкой клиентов. И банк можно понять - он не имеет право потерять деньги. В нашей конфедерации есть случаи, когда предприятия получили кредитные каникулы, например, производственные предприятия и владельцы офисных торговых центров. Сейчас идет совместная работа многих органов: если местные власти снизят налог на землю данным ТЦ, то это усилит гарантию выплаты по кредитам, а ТЦ сможет снизить арендную плату арендаторам. Это взаимосвязанная цепочка.

В Национальном банке считают, что у коммерческих банков сейчас есть все условия, чтобы давать отсрочки платежей своим клиентам.

- Нацбанк в несколько этапов принимал комплекс мер по смягчению требований для банков, за счет чего они получили возможность высвободить средства на помощь предприятиям, в том числе в части снижения долговой нагрузки,- разъяснили «Комсомолке» в пресс-службе Нацбанка. - То, что раньше можно было сделать только с нарушением требований, сейчас смягчено, а значит, у банка появилась возможность помочь предприятию. Если это временные трудности, с которыми предприятие справится, т. е. сможет погасить задолженность за счет будущей прибыли, то это один разговор. Если же понятно, что такие отсрочки по оплате не помогут, нужно искать другие механизмы.

Национальный банк привел немного статистики: за март - апрель банки предоставили кредитные каникулы 1600 предприятиям и 1260 гражданам. Сколько всего клиентов обратилось в банки за отсрочкой платежей по кредитам, нам пояснить не смогли. Для обычных людей причиной отказа стало отсутствие документов, которые подтверждают сложную жизненную ситуацию, а для бизнеса - если было ясно, что организация неплатежеспособна, и кредитные каникулы лишь отсрочат ее гибель.

- Пока мы в начале пути, суммы незначительны: на около 1 млрд белорусских рублей предоставлена реструктуризация в различных формах, - сообщил председатель правления Павел Каллаур.

Местные власти начали предоставлять бизнесу налоговые каникулы, а также задним числом уменьшили арендные платежи на госучастки. Фото: pixabay.com.

Отсрочку по кредиту дадут на 3 месяца, а после потребуют вернуть долг и проценты сразу

Что касается обычных граждан, которые во время коронакризиса потеряли работу и не смогли вовремя платить по кредитам, рассматривали их заявления долго, неохотно и часто за деньги. У одних требовали гарантировать, что их доход потом восстановится, у других - чтобы в их трудовой книжке причиной увольнения была указана «сложная эпидемиологическая обстановка», а у третьих просто брали справку о доходах и квитанцию об оплате рассмотрения заявления на предоставление отсрочки - от 25 до 45 рублей - и говорили ждать.

- Нельзя отменять обычный человеческий фактор. Иногда консультанты банков не успевают реагировать на изменения, иногда просят от клиента в сложной ситуации невыполнимых требований, - объяснили нам в одном из банков. - Я бы посоветовал обращаться к другим консультантам. Если вы до этого не делали просрочек платежей и у вас есть объективные причины (например, был длительный больничный, вас сократили или уволили, уменьшили зарплату), подтвержденные документально, то банк не откажет вам в предоставлении кредитных каникул. Насчет стоимости нужно уточнять в банке, который дал вам кредит. Для клиентов одних банков подача такого заявления платная, для клиентов других - бесплатная. Информация о клиентах, пожелавших получить отсрочку на погашение кредита, является банковской тайной.

Некоторые банки предоставляют отсрочку платежей по кредиту с помощью заключения дополнительного соглашения к кредитному договору, другие - с помощью специального заявления. Это может быть платно или бесплатно.

- Комиссия за внесение изменений и (или) дополнений по инициативе клиента в кредитный договор составляет 36 рублей. В том случае, если будет осуществлен перенос промежуточных сроков погашения основного долга по кредиту, но конечный срок погашения кредита изменен не будет, комиссия не взимается, - объяснили в Белагропромбанке.

- За последние два месяца участились обращения клиентов с просьбами реструктуризировать задолженность, - рассказали нам в Альфа-Банке. - При этом нельзя назвать какие-то определенные сферы бизнеса, представители которых чаще других просят реструктуризировать задолженность. Альфа-Банк индивидуально рассматривает заявления от представителей малого и среднего бизнеса о предоставлении отсрочки по кредитным платежам и погружается в ситуацию каждого клиента, чтобы оценить необходимость реструктуризации и предложить бизнесу оптимальный вариант решения вопроса. Рассмотрение заявки происходит бесплатно в течение одного-семи ней.

Если обобщить ту немногую информацию, которую удалось добыть, то многие банки действительно идут навстречу тонущим предприятиям. Но не всем, а тем, у кого есть шанс выкарабкаться. В первую очередь кредитные каникулы получают давние (как минимум двухлетние) и прибыльные клиенты, а также те, кому до погашения кредита осталась небольшая сумма. Условия предоставления отсрочки везде разнятся. Как по документам, подтверждающим, что кредитная нагрузка для предприятия сейчас непосильная, но в будущем все станет возможным, так и по продолжительности отсрочки (от трех месяцев до полугода), по сумме (отсрочку могут дать только на сумму процентов, только на основной долг, или на всю сумму). Но если обобщить, то самая частая схема такая: отсрочку по кредиту вам дадут на 3 месяца, а после потребуют вернуть долг и проценты сразу.

КСТАТИ

Какие еще меры поддержки бизнеса в коронакризис у нас работают?

Местные власти начали предоставлять бизнесу отсрочку по налогам на недвижимость и на землю, а также с 1 апреля (т.е. задним числом) применили понижающий коэффициент 0,6 для оплаты аренды государственных участков. Но только для самых пострадавших от пандемии сфер.

Подписан указ, который дает право бизнесу до конца 2022 года поэтапно относить на текущий финансовый результат курсовые разницы, которые образовались с 1 января 2020 года по 31 декабря 2022 года.

Нацбанк с 20 мая снижает ставку рефинансирования до минимального значения за всю историю: с 8,75% до 8% годовых. По мнению регулятора, это снизит кредитную нагрузку, позволит предприятиям быстрее восстанавливаться во время кризиса, поддержит спрос и инвестиции.