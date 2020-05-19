Лукашенко и Путин поспорили на саммите ЕАЭС о ценах на транспортировку газа

Заседание Высшего Евразийского экономического совета, состоявшееся 19 мая, уже во второй раз прошло в режиме видеоконференции. Хотя Александр Лукашенко, ныне председательствующий в пятерке лидеров, в начале мая предлагал собраться в Минске и гарантировал в непростое время пандемии полную безопасность.

Обсуждали подготовленный к заседанию проект стратегии развития евразийской экономической интеграции до 2025 года.

Еще в начале заседания Александр Лукашенко обратил внимание на главную проблему, по которой пока никак не удается договориться.

- Неурегулированным остается вопрос ценообразования на услуги по транспортировке газа на общем рынке ЕАЭС. С окончательным взаимоприемлемым решением мы не можем определиться уже несколько лет. Притом что актуальность проблемы постоянно возрастает. Сегодня мы должны найти нужный нам всем консенсус, - приводит слова президента его пресс-служба.

Напомним, что несколько дней назад, 14 мая, Александр Лукашенко возмущался, принимая с докладом премьера Сергея Румаса:

- Это ж не дело, я уже не говорю про год 75-летия (Победы. - Ред.), что Германии продают природный газ до $70, как у меня информация (там по-разному было), но никак не $127, как для Беларуси.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поддержал Александра Лукашенко, сказав, что должен быть зафиксирован принцип применения единых подходов к цено- и тарифообразованию на общем рынке газа в ЕАЭС.

- Как не раз мною было отмечено, единый рынок энергоресурсов с недискриминационными принципами функционирования должен стать одной из основ нашей интеграции. Без него невозможен качественный прогресс в интеграционных процессах, - сказал Никол Пашинян.

В ходе обсуждения проект стратегии евразийской экономической интеграции практически согласовали, за исключением тарифов на транспортировку газа. Здесь мнения лидеров стран разошлись.

- Имеется формула, которую поддерживают три страны - Россия, Казахстан и Киргизия, - цитирует Владимира Путина пресс-служба Кремля. - Ее суть в том, что подходы к ценообразованию на газ можно было бы определить позднее на переговорах по формированию общего рынка газа ЕврАзЭс. Эту формулу пока не принимают наши армянские и белорусские коллеги, у них своя точка зрения по этому вопросу. Если бы они смогли согласиться с ней, то других препятствий на пути одобрения стратегии не осталось бы вообще. Что касается предлагаемого нашими армянскими и белорусскими друзьями единого тарифа на услуги по транспортировке и транзиту газа, то мы считаем, что единый тариф может быть реализован лишь на едином рынке с единым бюджетом, единой системой налогообложения. Столь глубокий уровень интеграции в ЕврАзЭс пока ещё не достигнут…

Владимир Путин предложил, что если позиции Беларуси и Армении останутся без изменений, то вообще исключить пункт по газу из проекта стратегии и одобрить ее на проходящем заседании.

Александр Лукашенко предложил одобрить подготовленный документ в целом.

- Он не имеет срочных к реализации предложений. Это стратегия. Поэтому спешить некуда, за исключением пункта по природному газу. И то, даже если мы примем в такой формулировке по природному газу решение, это не конкретное решение. За ним будут следовать конкретные переговоры, - сказал белорусский президент.

В итоге решили отправить проект на доработку. Следующее заседание должно пройти в сентябре-октябре в Минске. Александр Лукашенко надеется, что это будет уже очная встреча.

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