Коронавирус в Беларуси, последние новости на 20 мая 2020 года: уже 10 тысяч человек выздоровели, загадочное «плато» и доплаты соцработникам

По данным, собранным Университетом Джонса Хопкинса, 19 мая в мире было зарегистрированное больше 4 миллионов 834 тысяч COVID-19. Больше всего в США (1 млн 509 тыс), России (299 тыс), Бразилии (257тыс), Великобритании (247 тыс). Отметим, что Бразилия обошла Великобританию.

В Беларуси по последним опубликованным данным Минздрава диагностирован коронавирус у 31 508 человек. То есть за сутки в нашей стране 936 новых пациентов с положительным тестом. Выздоровели и выписаны домой 10 620 человек.

За время пандемии в стране умерли 175 пациентов (+4 за сутки) с выявленным коронавирусом и рядом хронических заболеваний. Проведено 375 076 тестов.

На предприятии «Гродно Азот» 29 инфицированных коронавирусом работников (выздоровели уже 8 человек), еще 37 контактов первого уровня и 38 второго.

Что такое «плато» в контексте пандемии коронавируса?

Вы ведь не раз слышали про «плато»? Мол, после этого должен случится спад заболевания. Судя по цитатам экспертов, существует несколько определений понятия «плато». Мы постарались разобраться.

По одной из версий, плато - это когда количество новых выявленных случаев существенно не растет. По другой версии «плато» - это когда ежедневное количество выявленных случаев примерно совпадает с ежедневным количеством выздоровевших. Третий вариант применения этого слова - постоянный процент новых выявленных случаев (вне зависимости от количества проведенных тестов). Подробнее можно прочитать тут.

Дезинфекция в Академии МВД: картинка, как в голливудских фильмах

19 мая возле Академии МВД люди в специальной защитной одежде проводили дезинфекцию у входа в здание. Зрелище впечатляет, особенно, если не сразу знаешь, что происходит. Позже нам пояснили.

- В академии проводится плановая дезинфекция. Это форма работы по профилактике. Сначала госпиталь обрабатывали, потом, насколько я знаю, СИЗО, - рассказала «Комсомолке» официальный представитель МВД Ольга Чемоданова. - Да, у нас есть заболевшие, и в Академии МВД тоже. Министр (Юрий Караев. - Ред.) это отмечал в том числе.

По словам Чемодановой, Академия МВД работает в прежнем режиме.

Выплаты соцработникам до 1,5 тыс рублей

За риски при работе доплачивать будут не только медикам. Специалистам соцобслуживания, которые контактируют с пациентами с COVID-19, выплатят надбавки. Максимальный размер надбавки составит 1,5 тысячи рублей. Это закреплено в указе президента «О материальном стимулировании работников организаций, оказывающих социальные услуги».

При контакте с больными выплаты от 900 рублей до 1500 рублей. Если в организации социального обслуживания нет выявленных случаев инфекций или контактов первого уровня, надбавки от 250 до 500 рублей.

Пандемия коронавируса лишила выпускников праздника

В комитете по образованию Мингорисполкома сообщили, что выпускные отменили, аттестаты выпускникам вручат в течение дня (время определяет школа). Никаких вечерних торжественных мероприятий не планируется. Напомним, централизованное тестирование сдвинули на две недели. В этом году школы в Минске оканчивают больше 9 600 одиннадцатиклассников.

Те, кто 17 лет назад переболел атипичное пневмонией, COVID-19 не страшен?

В журнале Nature опубликовали исследование ученых США и Швейцарии. В организме людей, переболевших SARS (или атипичной пневмонией) в 2003 году, специалисты нашли антитела, нейтрализующие SARS-CoV-2 (то, что вызывает опасное инфекционное заболевание COVID-19).

Для исследователей первостепенным значением являются усилия по разработке вакцин и терапии для сдерживания пандемического распространения данного вируса. По их словам, два вируса имеют одинаковые части S-белка, на которые нацелены антитела. Получается люди, которые заразились одним вирусом, к другому невосприимчивы. Таким образом, если в антидот включить и S309, это может стать терапией или средством профилактики нового коронавируса.

«Кожа стала мраморного цвета, видны сосуды. А состояние - будто пришелец ест тебя изнутри»

Так автор и продюсер документального кино Мироника Март описала то, что происходило с ней во время борьбы с коронавирусом. Напасть застала ее в России. Благо ее забрали на «скорой» и госпитализировали.

- Я не была в группе риска, у меня нет хронических заболеваний и лишнего веса, я не курю - это миф, что коронавирус выбирает только пухлых и нездоровых людей, - говорит Мироника. - Более того, на режим самоизоляции мы с мужем ушли еще 12 марта, выходили только в магазин и аптеку, всегда обрабатывали руки и смартфон санитайзером, а дома делали влажную уборку с пароочистителем… Не представляю, где я могла заразиться!.. почувствовала странный ком в груди, было тяжело дышать, а температура поднялась до 37,3. Через день все прошло. Но спустя 5 дней резко стало хуже: температура поднялась до 38,3, не хватало воздуха, началась дикая головная боль, пропало обоняние, а на коже появилось сетчатое ливедо: кожа стала мраморного цвета, были видны сосуды. И состояние такое… Будто в организме пришелец, который ест тебя изнутри. <…> Со мной рядом лежала вьетнамская бабушка Фан, и ее точно так же лечили бесплатно. В больнице были самые критические дни, мне не хватало кислорода, врачи все время проверяли сатурацию - уровень насыщенности крови кислородом. При норме 98 - 100 у меня она падала до 90. Мне капали антибиотики и давали лекарство от малярии. Лечащий врач приходил три раза в день, дежурный - два. Очень благодарна московским врачам за такое отношение. Они всегда пытались шутить с нами, чтобы мы не падали духом. А еще еда была очень вкусная!

Что автору документального кино помогло справиться с коронавирусом, читайте тут.

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