В Витебске осудили семейную пару чиновников Драневских. Муж приговорен к 10 годам лишения свободы, жена – к четырем

19 мая Витебский областной суд вынес приговор семейной паре чиновников. Владимир Драневский, работавший председателем Браславского райисполкома и Елена Драневская, руководившая в том же исполкоме отделом экономики, обвинялись в коррупционных преступлениях. Мужчине было предъявлено обвинение в получении и даче взяток, превышении власти и служебных полномочий, мошенничестве, хищении путем злоупотребления служебными полномочиями, отмывании денег, полученных преступным путем, соучастии в преступлении. Его супруге – в превышении власти и служебных полномочий, хищении путем злоупотребления служебными полномочиями, отмывании полученных преступным путем денег, соучастии в преступлении. Муж и жена, по версии следствия, действовали в тандеме.

Драневские находятся под стражей 23 месяца, суд разбирался в их деле почти полгода. Слушания начались 2 декабря 2019.

Свою вину 42-летний Владимир Драневский и его жена отрицали на протяжении всех судебных заседаний. Супруги категорически заявляли, что их оклеветали. В уголовном деле более 90 томов, в суде выступали десятки потерпевших и свидетелей. Супруги утверждали, что практически у каждого из тех, кто дал показания против них, есть мотивы для того, чтобы их оклеветать. Кто-то, по версии Владимира Драневского, затаил на него обиду за слишком высокие требования и жесткие меры, которые он предпринимал, чтобы заставить подчиненных работать, кто-то являлся «марионеткой следствия», кто-то – просто «алчным и завистливым», а кто-то оговорил бывшего районного главу из-за пристрастия к спиртному или чтобы скрыть собственные нарушения.

Не признали вину Драневские и в последнем слове. Владимир Драневский просил учесть, что он вывел район в передовые.

- Я нормальный человек, я невиновен! За период моей работы Браславский районе как регион впервые был занесен на областную Доску почета, дважды номинировался на республиканскую!

На одном из судебных заседаний ранее Драневский охарактеризовал район, которым он руководил около трех лет, как «деградирующий».

Елена Драневская также не признала вину. В последнем слове она посетовала на то, что к делу не приобщили ее почетные грамоты.

- Меня пытаются очернить люди, которые сами же это все и совершали. За всю жизнь у меня никогда не возникало повода стыдиться себя. Я всегда добросовестно работала, любила свою профессию. За 15 лет государственной службы у меня не было никаких нареканий, только благодарности и грамоты. Они не приобщены к делу, но они есть.

Елена Драневская рассказала, что ей пришлось испытать в следственном изоляторе.

- Почти два года в условиях выживания, по-другому я это не могу охарактеризовать. Почти два года физических и физиологических ограничений и скованности, с контингентом, который за стенами СИЗО вел асоциальный образ жизни, а зачастую имеет психические отклонения! Ко мне применяли меры воздействия в целях унижения меня как человека, как личности, как женщины. Я не совершала всего того, в чем меня обвиняют.

Владимир Драневский приговорен к 10 годам лишения свободы в колонии усиленного режима, его супруга Елена проведет в колонии общего режима четыре года. Обоим на пять лет запрещено занимать должности, связанные с выполнением организационных и распорядительных функций. Приговор суда мог быть более суровым – санкции по статьям, по которым обвиняли Драневского, предусматривают максимальное наказание до 15 лет лишения свободы, Елену могли приговорить к лишению свободы до 10 лет.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Ранее за превышение служебных полномочий осудили бывшего заместителя главы Браславского района и бывшего первого заместителя председателя райисполкома.