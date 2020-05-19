«Чем выше доход семьи, тем проще детям перейти на дистанционку»: больше тысячи белорусских семей рассказали об обучении онлайн

ЮНИСЕФ поделился результатами исследования о том, как пандемия повлияла на семьи с детьми. Больше тысячи семей рассказали, готовы ли оборудовать рабочее место для ребенка дома и что думают об обучении онлайн. По информации Минобразования, после каникул в школы вернулись 30-40%. В исследовании ЮНИСЕФ приводят похожие цифры: 70% детей перестали в школу. Большинство детей отказались и от посещения спортивных секций и кружков, чуть меньше отменили и занятия с репетиторами.

В опросе больше половины родителей сказали, что положительно относятся к дистанционному обучению. Логично, что особенно это были мамы и папы тех детей, которые в четвертой четверти не ходят в школу. И те семьи, в которых меньше трех детей. Отрицательно отзываются о дистанционке чаще в больших городах, в средних положительно, а в совсем маленьких населенных пунктах сохраняют нейтралитет.

Наиболее частая преграда перехода на дистанционку – отсутствие компьютера или рабочего места

«Комсомолка» уже не раз писала, что в белорусском Кодексе об образовании не существует понятия «дистанционное обучение». Поэтому в школах его интерпретируют по-разному, и оно остается достаточно условным. Большинство родителей считают, что качество учебного процесса ухудшится при переходе на дистанционку. Но 14% родителей ожидают обратного эффекта.

У родителей попросили оценить, как они видят готовность белорусской системы образования перейти на дистанционку от 1 до 10. Средний балл получился чуть выше 4. Оценка зависит от дохода семьи. В семьях с доходом больше 2000 рублей ставят 4,6, а с доходом ниже 750 - 3,7. В семьях, где доход ниже, родители волнуются, что возникнут сложности с переходом на дистанционное обучение.

Практически каждый третий родитель из тех, чьи дети учатся на удаленке, считает, что у дистанционного обучения больше плюсов, чем минусов. Среди недостатков больше половины называют сложность контролировать качество усвоения материала и отсутствие живого общения с другими учениками. А вот наиболее частая преграда перехода на дистанционное обучение - отсутствие рабочего места или компьютера.

80% родителей контролируют, чем дети занимаются в интернете

Во многих школах сейчас учатся офлайн буквально по несколько человек в классе. В Миноразования обещали, что сколько бы детей ни ходили в школу, классы объединять не будут. По результатам исследования, чуть меньше половины родителей думают, что объединить классы - решение верное. Но каждый третий родитель говорит о том, что такое решение может привести к тому, что дети станут хуже учиться. Почти столько же переживает, что детям придется привыкать к новым учителям, а каждый пятый волнуется, что ухудшатся отношения между детьми.

- Давайте скажем откровенно: если ребенок не мотивирован в классе, что мы, наивно полагаем, что он дистанционно, в интернете, будет сидеть и изучать исключительно эти вопросы? – около месяца назад задавался вопросом министр образования Игорь Карпенко.

Исследование показало, что в среднем в интернете дети проводят 3 часа. В основном смотрят видео. Родители считают, что в интернете дети тратят время впустую. А вот если общаются со сверстниками, считают родители, вполне вероятно, что в академических целях.

В четырех из пяти семей родители контролируют, что дети делают в интернете. Больше всего мам и пап пугают игры и челенджи вроде «синего кита».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Учителя-предметники ходят в гимназию раз в три дня»: как коронавирус переживают школьники, учителя и родители (Читать подробнее)

«Маски сказали снять, чтобы не пугать детей»: учитель о том, как просят повысить посещаемость и сначала вводят, а потом отменяют масочный режим (Читать подробнее)

«Отметки за год можно выставить по трем четвертям»: Минобразования о дистанционке, которой нет в Кодексе, и масках по желанию (Читать подробнее)

Минобразования: «Пока дистанционное обучение в школах носит рекомендательный характер. Надо учитывать технические возможности» (Читать подробнее)

«Педагоги не должны выполнять двойную нагрузку и вести уроки дистанционно»: Минобразования - об учебе 60% школьников, оставшихся дома (Читать подробнее)