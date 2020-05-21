В Минске открывают новое кладбище, где людей будут хоронить по западному образцу. Вот как это выглядит

Кладбище общей площадью более 25 гектаров расположится в 10 километрах от станции метро «Могилевская». Оно будет рассчитано на 42,5 тысячи захоронений разных видов. Большая часть из них - традиционные могилы. Кроме них здесь также разместят колумбарные ниши для захоронений после кремации и минималистичные газонные захоронения, созданные по западному образцу.

- В конце мая - начале июня, как только «Гордорстрой» закончит строительство, первую очередь кладбища введут, и мы начнем захоранивать. Первая очередь строительства - это ограждения, подвод света, воды, разбивка секторов, дорожки, колумбарные стены, - рассказывает Сергей Тур, заместитель директора по идеологической работе Специализированного комбината коммунально-бытового обслуживания. - Дальше в процессе работы кладбища продолжится строительство административного здания, пока под него только отведена площадка, возведение других хозпостроек, колумбарных стен, дороги, парковки, въездной группы.

Газонные захоронения у минчан пользуются спросом. Так они выглядят на кладбище в КолодищахФото: Святослав ЗОРКИЙ

По завершении строительства административного здания в нем разместятся ритуальный зал для прощания и магазин. Также запланирована площадь прощания для мероприятий на открытом воздухе. Возможно, на территории кладбища в будущем расположится церковь. Вторую очередь, в которую войдет административное здание, планируют запустить в 2021 году.

- Также здесь предусмотрена парковка более чем на 300 мест. Ведь на Радуницу, Дзяды остро встает вопрос парковочных мест, когда много людей сразу приезжает на кладбище, поэтому в этот проект уже сразу внесли парковку, - поясняет Сергей Тур.

Работа на завершающем этапе первой очереди идет полным ходомФото: Святослав ЗОРКИЙ

По словам собеседника, одно из основных отличий этого кладбища от уже работающих в том, что его изначально распланировали с учетом возведения колумбарных стен - на других кладбищах их достраивали уже после запуска. Каждая колумабрная стена состоит из 6 - 8 ячеек, куда родственники после кремации могут поместить урну.

- Эту урну с прахом помещают в колумбарную нишу, замуровывают и накрывают плиткой, на которой пишут даты жизни и, если есть возможность, размещают портрет. Такие ниши у нас есть на Петровщине, на Чижовском, Восточном, Кальварийском и Западном кладбищах. На двух последних уже не осталось свободных ниш, - рассказывает собеседник. - Также здесь будут газонные захоронения. Это минималистичные захоронения, созданные по западному образу: зеленая трава, без ограды, с небольшим памятником стандартного образца. Такое газонное захоронение впервые было введено на кладбище «Колодищи». К слову, оно пользуется у минчан большой популярностью.

В первую очередь кладбища входят ограждения, подвод света и воды, разбивка секторов, дорожки, колумбарные стеныФото: Святослав ЗОРКИЙ

Строительство кладбища начали в конце прошлого года, а проект разрабатывался несколько лет. Изначально его планировали разместить на другом месте, а из-за переноса в итоге изменился и сам проект.

Колубмарные ниши - место для захоронения праха - уже практически готовы. На этом кладбище их изначально внесли в проект, а не достраивали после запуска, как на других кладбищах городаФото: Святослав ЗОРКИЙ

- Разрабатывать кладбище начали лет пять назад, в ходе работы проект сильно изменился, от некоторых идей пришлось отказаться. К счастью, одна из основных идей осталась. Ведь предполагалось, что это кладбище, как «Московское», будет использоваться в том числе для захоронения почетных граждан. Для этого мы запланировали сделать центральную аллею. Она и сейчас осталась в проекте, также здесь разместится весьма интересный барельеф с изображением библейских сцен, - рассказала «Комсомолке» Анна Аксенова, главный архитектор проектов мастерской ландшафтной архитектуры «Минскпроекта».

Кладбище "Лесное" рассчитано более чем на 40 000 местФото: Святослав ЗОРКИЙ

КСТАТИ

Стоимость проектирования и строительства первой очереди кладбища «Лесное» - 24,2 млн рублей. При этом более половины из этих денег - 14,1 млн рублей - уйдет на благоустройство и озеленение территории, сообщало ранее агентство «Минск-Новости». Около 1,3 млн направят на высадку кустарников, деревьев и газонов, 1,9 млн - на малые архитектурные формы.

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