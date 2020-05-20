2020-05-20T11:52:49+03:00
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КП Беларусь

«Спать хотят вагоны, в пачках макароны»… Саша и Сирожа возвращаются!

Сергей Михалок на карантине взялся за свой давний проект – и это вдобавок к уже трем существующим: «Ляпис-98», Drezden и Brutto! [видео]
Сергей МАЛИНОВСКИЙ
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Сергей Михалок (слева) и Алексей Хацкевич говорили. что подсмотрели образы Саши и Сирожы еще в годы учебы.Сергей Михалок (слева) и Алексей Хацкевич говорили. что подсмотрели образы Саши и Сирожы еще в годы учебы.
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Новость о том, что спустя 10 лет убойный дуэт возвращается, сообщил Сергей Михалок в своем инстаграме:

«Мы впервые за десять лет поговорили с Ле хои Хацкевичем. Говорили час и остановились, когда от смеха стало сводить животы. Мы оставили прошлые обиды и опять ДРУЗЬЯ. Я счастлив. Почти до слеез. Мои брат, друг и соавтор по «Бамбукам», «Аддис-Абебе», «Саше и Сироже». Хацон полон энергии, иронии, талантлив и молод сердцем. Итог: художник Шаппо делает носы. Неизменныи режиссер «Са-Си ТВ» Матвеи Сабуров в деле. Музыканты репетируют альбом «Скаты». Я счастлив, что банда придурков опять собралась, чтоб всем утереть носы».

Парни изображали двух балбесов, которые суют свои носы во все сферы нашей жизни.

Парни изображали двух балбесов, которые суют свои носы во все сферы нашей жизни.

Переводя на литературный язык, комический панк-проект, в котором два нелепых персонажа с накладными носами потешаются над нашими реалиями, начал репетировать старые песни и готовить новую программу.

- Сейчас общаемся через вайбер и готовим материал, уже есть семь песен, - рассказал нам художник Алексей Хацкевич, партнер Михалка по дуэту «Саша и Сирожа». – Каждый, как и раньше, занимается своим делом. Я рисую картинки, вместе сочиняем тексты. Сергейка напряг своих музыкантов работой.

- Недомолвки были сняты?

- Да, как выяснилось, недомолвок и не было, просто люди порой берут паузу в общении. Это нормально. Что касается материала – стиль «Саши и Сирожы» не поменяется, все примерно в том же ключе и будет. Понятно, что наши реалии тоже найдут отражение в текстах. И про карантин тоже будет.

Саша и Сирожа репетируют онлайн.ВИДЕО: фэйсбук Алексей Хацкевич

Антон Азизбекян, продюсер проектов Сергея Михалка рассказал нам, что благодаря карантину у всех появилось время обдумать творчество. Так появилась идея возобновить дуэт «Саша и Сирожа». Так что уже идет полным ходом работа над новым альбомом «Хлорка», каждый день они накидывают новые шутки и куплеты, общаются через интернет. В команде также наш бессменный режиссер Матвей Сабуров. Есть желание у украинского канала заняться производством серии программ – но мы пока в раздумьях. Когда закончится карантин, парни встретятся в Минске, и к чему это приведет – пока не знаем. Может снимем клип. Но, продумывая презентацию проекта, мы сразу подумали про хутор «Шабли», мы видим это как классный open-air, с приглашенными артистами, работающими в похожем жанре. И как кульминация – долгожданный концерт Саши и Сирожы. Судя по той активности, которую проявляет Сергей Михалок, альбом будет готов совсем скоро. А когда состоится презентация – это уже зависит от эпидемиологической обстановки в Беларуси. Мы рады, что в итоге время карантина в Украине работает на нас. Впервые за 30 лет, наверное, Сергей Михалок сидит два месяца и не дает концерты. Зато это благотворно влияет на творчество – кроме того, что занялся проектом «Саша и Сирожа», параллельно дописывает третий альбом еще одного своего проекта Drezden, готовит новую программу «Ляпис98» - у нас появился в этом проекте клавишник Паша Михалок. Решили, что это будет интересно, добавит красок звучанию коллективу. При этом наши дудки остаются. Да еще и Света Зеленковская на сносях. Они с Сергеем ждут пополнения в семействе.

Песню "Калыханка" лет 10 назад знали все.

Песню "Калыханка" лет 10 назад знали все.

Напомним, проект «Саша и Сирожа» родился более 15 лет назад, в 2001-2004 годах выходили «Калыханкi» (всего их было снято более 160 выпусков в Беларуси сначала на БТ, а потом на Первом музыкальном канале, а в Украине - на M1.

Саша и Сирожа засыпают тоже.Калыханка

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