Как белорусам застраховаться от коронавируса?

В текущей ситуации интерес белорусов к полису закономерен, «Комсомолка» попросила рассказать о преимуществах нового предложения заместителя председателя правления по розничному бизнесу БПС-Сбербанка Олега Бородко.

- Мы впервые предлагаем страхование от несчастных случаев и болезней, c акцентом на защиту от COVID-19. Это подразумевает, что помимо коронавирусной инфекции страховка покрывает в том числе ситуации, связанные с активным образом жизни и с физической нагрузкой.

По тому интересу, который есть у наших клиентов к этой страховке, я вижу, что наше предложение идеально совпало с текущим потребительским запросом. И самое главное - мы попали в точку в плане оптимального расчета страхового взноса и последующих выплат. Для нас было очень важно сохранить доступность продукта для каждого белоруса. Считаю, это получилось: годовой страховой взнос находится в диапазоне от 15 до 60 рублей. Общая страховая сумма, соответственно, составит от 2000 до 8000 белорусских рублей.

Заместитель председателя правления БПС-Сбербанка Олег Бородко

- И какой будет сумма выплаты при несчастном случае или болезни?

- Она рассчитывается по открытому алгоритму и зависит от тяжести заболевания или травмы. Если человек, скажем, во время домашней тренировки упал на беговой дорожке и повредил коленный сустав, то по нашей страховке ему выплатят от 200 до 1200 рублей при страховой сумме 4000 рублей по риску получения травмы.

Договором страхования также покрывается заболевание клещевым энцефалитом, что особо актуально в весенне-летний период. Здесь сумма выплат доходит до 400 рублей.

При временной утрате трудоспособности в результате коронавирусной инфекции COVID-19 размер выплаты зависит от дней стационарного лечения и может доходить до 400 рублей.

- Какие заболевания являются страховыми случаями, а какие - нет?

- Болезнь должна быть выявлена в период действия полиса, соответственно, хронические заболевания не учитываются. Полный перечень заболеваний достаточно обширный и размещен в Правилах страхования на сайте банка.

При этом нужно отметить, что мы привыкли ассоциировать медицинскую страховку с покрытием стоимости лечения. Здесь разговор о гарантированной сумме выплат по факту подтверждения определенного диагноза. В зависимости от тяжести течения болезни рассчитывается и итоговая страховая выплата.

- Какой алгоритм фиксации страхового случая?

- Мы с партнером постарались, чтобы он был максимально простой. Во-первых, держатель страховки должен обратиться в любое медицинское учреждение не позднее трех календарных дней с момента получения травмы или начала заболевания. Во-вторых, он должен однозначно исполнять предписания врача. И третье - не позднее 35 календарных дней со дня наступления страхового случая обратиться в страховую компанию «ТАСК». К примеру, выплата по COVID-19 идет по подтверждающему документу общеустановленной формы, выданному в медучреждении Беларуси. Никаких дополнительных требований нет.

- Застраховаться могут только клиенты БПС-Сбербанка?

- Наши digital-сервисы открывают доступ к полису всем желающим. Человек может не иметь счета и не обслуживаться в банке, но дистанционно через межбанковскую систему идентификации пройти регистрацию, оформить виртуальную карту БПС-Сбербанка (бесплатно и без абонентской платы), без комиссии пополнить ее через ЕРИП и далее приобрести страховку в мобильном или интернет-банке «Сбербанк Онлайн».

- Получается, что приходить в офис банка не нужно.

- Именно. С учетом текущей ситуации мы предложили формат онлайн-страхования, чтобы минимизировать внешние контакты. Я уже застраховал свою семью и могу говорить, что заполнение одной формы занимает не более двух минут. То есть страховой полис можно оформить быстрее, чем ваши близкие успеют прочесть публикацию на следующей странице газеты.

Мы хотим, чтобы данный полис стал оберегом для наших клиентов, своеобразным тотемом, который будет защищать от разных заболеваний, чтобы всегда чувствовать себя активными и здоровыми.

Круглосуточную индивидуальную консультацию по оформлению страховки можно получить в Центре клиентской поддержки 148

БУДЬ В КУРСЕ!

- Застраховать можно не только себя, но и родственников или друзей.

- Для оформления достаточно знать ФИО, паспортные данные и место проживания.

- Договор страхования вступает в силу уже через два дня после оплаты.

- Возрастных ограничений для застрахованного лица нет: договор можно оформить и на детей, и на пожилых людей.

- Без ограничений по профессиональной деятельности: медицинские работники, которые сейчас подвергаются повышенному риску, могут оформить полис на общих основаниях.

ОАО «БПС-Сбербанк». УНП 100219673.