2020-05-21T10:27:52+03:00
Общество
КП Беларусь

«75 лет жили мирно - и вдруг снова война!»: что происходит в Уваровичах, где говорят о коронавирусе в психоневрологическом интернате

В больнице на рабочем месте умер водитель скорой, но COVID-19 у него не было
Павел МИЦКЕВИЧ
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Вход в интернат закрыт, в информации нам отказалиВход в интернат закрыт, в информации нам отказалиФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Уваровичский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов находится на окраине городского поселка. Ворота закрыты, у проходной дежурит мужчина в маске. Он звонит директору, чтобы тот вышел.

- Из газеты? Не надо нам газета, - краем уха слышим в трубке.

Но все-таки директор выходит, выслушивает наши вопросы:

- Нам рассказали о том, что у вас в интернате многие подопечные заболели коронавирусом, за последнее время было две смерти, есть случаи COVID-19 и у персонала. Расскажите, как обстоят дела?

- Ничего не знаю, - отвечает руководитель.

- Но вы же директор!

- Я руковожу другой частью. Все вопросы по болезням, по карантину - к здравоохранению, - отрезал мужчина, не уточнив, куда именно можно обратиться за комментарием.

В Буда-Кошелевском районном центре гигиены и эпидемиологии отвечают, что главного санитарного врача нет - ушел в райисполком, когда вернется - неизвестно. Номер мобильного телефона в приемной не дают. Назавтра отвечают, что главврач снова в райисполкоме.

Недалеко от дома-интерната, на улочке в частном секторе, встречаем трех бабушек. Они стоят на расстоянии друг от друга:

- Видите, как встречаемся. Раньше люди по улице ходили, а сейчас только на машинах ездят. Поэтому откуда что знаем? Только новости по телевизору смотрим, и то от них давление поднимается. Слышали только, что в райцентре многие болеют, а у нас вроде тихо. Но толком никто ничего не говорит, отмалчиваются.

«ВЕРНУЛСЯ С ВЫЗОВА, ПОДНИМАЛСЯ ПО ЛЕСТНИЦЕ, УПАЛ И УМЕР»

Местная больница тоже на карантине, средств защиты хватает, говорят работники Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Местная больница тоже на карантине, средств защиты хватает, говорят работникиФото: Павел МИЦКЕВИЧ

В местной больнице тоже тихо. Слышим, как пациент - мужчина пенсионного возраста - разговаривает с медсестрами:

- Так можно выпить немного? Сам Лукашенко говорил, что не повредит!

- Можно, но в меру, - отшучиваются женщины.

У работников больницы спрашиваем о недавней трагедии: здесь прямо на работе умер 55-летний водитель скорой помощи:

- У него не было коронавируса, - заверяют работники. - Вернулся с вызова, поднимался по лестнице, упал и умер. Сердце. Было пару случаев COVID-19, но все поправились, сейчас больница чистая.

Неофициально работники больницы рассказали, что в интернате действительно есть случаи коронавируса, но ситуация под контролем:

- Разделили палаты на чистые и грязные. Многие переносят бессимптомно. Есть пневмонии, но с ними отправляют не к нам, а в Буда-Кошелево. Поначалу не было средств защиты, поэтому и персонал болел. А сейчас всего хватает.

«УВОЛИЛИСЬ, СИДЯТ ДОМА, ПОТОМУ ЧТО ДРУГОЙ РАБОТЫ НЕТ»

В центре городского поселка встречаем пенсионерку, дочь которой работает в интернате и сейчас дома на больничном с коронавирусом:

- Она ходила, как космонавт, во всей защите, но все равно заболела. У нее прямой контакт с лежачими - помыть, покормить. Тест положительный, но пока переносит без симптомов. Вот, покупаю ей еду, заношу под дверь, ставлю пакет. А две недели эти закончатся - и что, снова на работу? Там же ничего не утихнет еще. За свой счет не отпускают, поэтому те, кто боялся заболеть, уволились. Сидят сейчас дома, потому что другой работы у нас в поселке нет. А потом уволившихся разве возьмут обратно?

Женщина - в марлевой маске, но спустила ее с носа, как многие бабушки: - Дышать тяжко! За что же нам такое - война эта! 75 лет жили мирно - и вдруг война! Люди умирают. Когда это закончится! Неужели нельзя было эту Беларусь обнять - шесть областей всего! Это ж не то что Россия огромная. Сделали бы карантин, люди меньше бы болели. В том Чихани китайском, вон, новая вспышка уже!

Многие в Уваровичах не носят маски Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Многие в Уваровичах не носят маскиФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Другой житель поселка просит написать правду о ситуации в интернате:

- Там очень много больных! Некоторых вывозят в больницу. Люди отказывались там работать, потому что не было средств защиты. Приходилось увольняться.

«КОСТЮМАМИ ПЧК ОБЕСПЕЧЕНЫ ДО 29 МАЯ»

Как только мы побывали в интернате, на сайте районной газеты «Авангард» разместили материал: «Вахтовым методом в ПЧК. Как изменилась жизнь в Уваровичском доме-интернате в условиях коронавируса?» Районке директор Вячеслав Ковалек рассказал вот что:

- Весь обслуживающий персонал перевели на вахтовый метод работы. Работаем в две смены, каждая по 26 человек. В течение двух недель сотрудники работают и живут здесь же. Мы постарались создать для них комфортные условия: персонал проживает в отдельных комнатах по два человека, не выходя за территорию интерната.

По словам директора, средств защиты интернату хватает: запаса масок и перчаток еще на целый месяц, костюмами ПЧК обеспечены до 29 мая, антисептиком - до середины августа, дезсредствами - до середины июня.

О коронавирусе в интернате директор не сказал, но отметил:

- Мы организовали ежедневное дежурство врача районной больницы, в том числе и в выходные. Трижды в день постояльцам измеряется температура. Руководитель заверил, что «при малейших жалобах на недомогание и признаках ОРИ» вызывают бригаду скорой. Подопечные находятся в своих комнатах, здесь же они и питаются, добавил директор.

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