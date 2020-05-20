Смотрите, какую яркую фотосессию устроила белорусская легкоатлетка на стадионе «Динамо»!
Анастасия Мирончик-Иванова, призерка чемпионата мира и Еврпоейских игр в прыжках в длину и тройном прыжке, в последнее время преуспевает и на спортивных аренах и в соцсетях.
В прошлом году мы показывали ее горячие фото из знойного Катара.
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Прыгунья вошла во вкус и стала часто устраивать фотосессии. Причем, иногда весьма откровенные.
На этой неделе она поделилась снимками, которые делали на стадионе «Динамо».
Стоит ли говорить, что поклонники снова в восторге? В комментариях много комплиментов. Некоторые снимки Анастасия сопровождает афоризмами:
- Счастливой быть не запретишь... И я себе... не запрещаю.
- В каждой женщине спит ангел, принцесса и дьявол. Ту, которую разбудишь, будет твоей.
- Красота женщины - в кротости ее характера, а прелесть ее - в кротости ее речей.
Анастасия Мирончик-Иванова: туфли или кроссовки? Фото: instagram.com/mironchikivanova
Показывает Анастасия и свои тренировки. Тоже весьма симпатично.
Тут она делает рывки со штангой, вес снаряда не менее 80 кг.
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