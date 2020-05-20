Смотрите, какую яркую фотосессию устроила белорусская легкоатлетка на стадионе «Динамо»!

Анастасия Мирончик-Иванова, призерка чемпионата мира и Еврпоейских игр в прыжках в длину и тройном прыжке, в последнее время преуспевает и на спортивных аренах и в соцсетях.

В прошлом году мы показывали ее горячие фото из знойного Катара.

«Самая горячая девушка в легкой атлетике». Фото белорусской прыгуньи приводят в восторг поклонников

Прыгунья вошла во вкус и стала часто устраивать фотосессии. Причем, иногда весьма откровенные.

mironchikivanova Жизнь - словно фотография... Получается лучше, когда улыбаешься...

На этой неделе она поделилась снимками, которые делали на стадионе «Динамо».

mironchikivanova А какой образ вам понравился больше:1,2,3? Оставляем комментарии

mironchikivanova Счастливой быть не запретишь...И я себе....не запрещаю...

mironchikivanova Когда девушка одевается в красное

Стоит ли говорить, что поклонники снова в восторге? В комментариях много комплиментов. Некоторые снимки Анастасия сопровождает афоризмами:

- Счастливой быть не запретишь... И я себе... не запрещаю.

- В каждой женщине спит ангел, принцесса и дьявол. Ту, которую разбудишь, будет твоей.

- Красота женщины - в кротости ее характера, а прелесть ее - в кротости ее речей.

Анастасия Мирончик-Иванова: туфли или кроссовки? Фото: instagram.com/mironchikivanova

Показывает Анастасия и свои тренировки. Тоже весьма симпатично.

mironchikivanova Доброе утро!А оно начинается с тренировки!Работа мышц поясницы и ягодиц Будтьте здоровы и берегите себя

Тут она делает рывки со штангой, вес снаряда не менее 80 кг.

mironchikivanova 80кг 2раза

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