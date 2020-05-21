Ведущий «Калыханкі» Маляваныч попал в больницу с коронавирусом и двухсторонней пневмонией: «Вирус поменял мою жизнь еще до того, как я с ним встретился»

Актер Александр Жданович, который нескольким поколениям белорусских детей запомнился еще и как Маляваныч из «Калыханкi», оказался в больнице с двухсторонней пневмонией. Кроме того, у него подтвердился коронавирус. К счастью, заболевание проходит в относительно легкой форме. Александр шутит, что готов организовать футбольную команду и тренироваться на стадионе «Динамо» по соседству с больницей.

- Вирус многое поменял в моей жизни еще до того, как я встретился с ним лично. Уже во второй половине марта отменили спектакли Русского драматического театра им. Горького, где я служу. А через некоторое время и репетиционный процесс перевели на дистанционку, - рассказал Александр. - Подготовка спектакля в детской театральной студии «Радость» (Александр - основатель и руководитель этой студии, где занимаются дети с особенностями и обычные дети при воскресной школе Свято-Елисаветинского монастыря. - Ред.) по понятным причинам остановилась. Мы перестали общаться с ребятами из интернатов, где был введен карантин. Вынужденную домашнюю изоляцию я, человек достаточно активный, переносил непросто.

Несколько поколений белорусов выросло на "Калыханке", которую вел Маляваныч. Фото из личного архива А.Ждановича

- Как вы умудрились в изоляции все-таки заразиться этим вирусом?

- Ну как изоляция… Все равно контактировал. И ведь от момента получения вируса до первых проявлений проходит от 5 до 14 дней.

- Как ваша семья? Может, их миновала инфекция?

- У младшего сына тест отрицательный. У старшего антитела в крови. Получается, он переболел? Пока никто внятно не объяснил. Недавно сделали второй тест, результаты ждем.

История заболевания у Александра похожа на тысячи других: 25 апреля поднялась температура, появилась слабость, кашель. Жар через несколько дней ушел, зато исчезло обоняние. После чего и появилось предположение, что это коронавирус. Актер лечился дома, ведь ярко выраженных симптомов не наблюдалось. Но когда 6 мая ему сделали КТ, выявили двухстороннюю пневмонию, после чего и госпитализировали в 3-ю больницу. Александр считает, что все сложилось для него удачно, и о работе врачей отзывается с благодарностью:

- Находясь в больнице, я увидел самоотверженный (без преувеличения!) труд врачей и медперсонала. Они в сложных условиях достойно выполняют свой профессиональный и человеческий долг. Надо прислушиваться к мнению специалистов, врачей, а из личных историй людей, столкнувшихся с болезнью (часто высказанных эмоционально и не взвешенно), я бы не стал делать какие-то выводы...

Александр Жданович создал театральную студию "Радость", где вместе с обычными детьми занимаются дети с особенностями. Фото из личного архива А.Ждановича.

- Но для себя каждый человек, который встретился с коронавирусом, сделает свой личный вывод. У вас он какой?

- Давайте спросим себя честно: «А что я сам сделал для того, чтобы изменить ситуацию? Или я просто жду, когда за меня это сделают врачи, властные структуры и т. д.?» Пример - волонтерские группы по пошиву масок и другой помощи медикам, пожилым людям. И такой помощи много не бывает.

Постскриптум:

Когда мы готовили интервью, Александр Жданович сообщил, что у него хороший результат теста и его выписывают из больницы. Поздравляем и желаем здоровья!

ДОСЬЕ «КП»

Александр Жданович закончил белорусский государственный театрально-художественный институт в 1985 году. Актер Национального академического драматического театра им. М.Горького. С 1996 по 2015 год вел телепередачу «Калыханка» на белорусском телевидении. Его герой – Маляваныч – до сих пор считается лучшим ведущим этой детской передачи. В театре зрители знают его как талантливого разнопланового актера в постановках классических и современных пьес.

Читайте также

Коронавирус не обошел творческие коллективы. Почти у половины коллектива хоровой капеллы Белгосфилармонии выявлен коронавирус

Кто лечит коронавирус на дому? Читайте здесь.