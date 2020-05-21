2020-05-21T13:25:36+03:00
Общество
КП Беларусь

Ведущий «Калыханкі» Маляваныч попал в больницу с коронавирусом и двухсторонней пневмонией: «Вирус поменял мою жизнь еще до того, как я с ним встретился»

Актер Александр Жданович ушел на самоизоляцию, но все равно заразился. У его сына болезнь не заметили, но антитела нашли
Раиса ЮДИНА
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Александр Жданович не теряет чувства юмора и готовится к выписке. Фото из личного архива А. ЖдановичаАлександр Жданович не теряет чувства юмора и готовится к выписке. Фото из личного архива А. Ждановича
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Актер Александр Жданович, который нескольким поколениям белорусских детей запомнился еще и как Маляваныч из «Калыханкi», оказался в больнице с двухсторонней пневмонией. Кроме того, у него подтвердился коронавирус. К счастью, заболевание проходит в относительно легкой форме. Александр шутит, что готов организовать футбольную команду и тренироваться на стадионе «Динамо» по соседству с больницей.

- Вирус многое поменял в моей жизни еще до того, как я встретился с ним лично. Уже во второй половине марта отменили спектакли Русского драматического театра им. Горького, где я служу. А через некоторое время и репетиционный процесс перевели на дистанционку, - рассказал Александр. - Подготовка спектакля в детской театральной студии «Радость» (Александр - основатель и руководитель этой студии, где занимаются дети с особенностями и обычные дети при воскресной школе Свято-Елисаветинского монастыря. - Ред.) по понятным причинам остановилась. Мы перестали общаться с ребятами из интернатов, где был введен карантин. Вынужденную домашнюю изоляцию я, человек достаточно активный, переносил непросто.

Несколько поколений белорусов выросло на "Калыханке", которую вел Маляваныч. Фото из личного архива А.Ждановича

Несколько поколений белорусов выросло на "Калыханке", которую вел Маляваныч. Фото из личного архива А.Ждановича

- Как вы умудрились в изоляции все-таки заразиться этим вирусом?

- Ну как изоляция… Все равно контактировал. И ведь от момента получения вируса до первых проявлений проходит от 5 до 14 дней.

- Как ваша семья? Может, их миновала инфекция?

- У младшего сына тест отрицательный. У старшего антитела в крови. Получается, он переболел? Пока никто внятно не объяснил. Недавно сделали второй тест, результаты ждем.

История заболевания у Александра похожа на тысячи других: 25 апреля поднялась температура, появилась слабость, кашель. Жар через несколько дней ушел, зато исчезло обоняние. После чего и появилось предположение, что это коронавирус. Актер лечился дома, ведь ярко выраженных симптомов не наблюдалось. Но когда 6 мая ему сделали КТ, выявили двухстороннюю пневмонию, после чего и госпитализировали в 3-ю больницу. Александр считает, что все сложилось для него удачно, и о работе врачей отзывается с благодарностью:

- Находясь в больнице, я увидел самоотверженный (без преувеличения!) труд врачей и медперсонала. Они в сложных условиях достойно выполняют свой профессиональный и человеческий долг. Надо прислушиваться к мнению специалистов, врачей, а из личных историй людей, столкнувшихся с болезнью (часто высказанных эмоционально и не взвешенно), я бы не стал делать какие-то выводы...

Александр Жданович создал театральную студию "Радость", где вместе с обычными детьми занимаются дети с особенностями. Фото из личного архива А.Ждановича.

Александр Жданович создал театральную студию "Радость", где вместе с обычными детьми занимаются дети с особенностями. Фото из личного архива А.Ждановича.

- Но для себя каждый человек, который встретился с коронавирусом, сделает свой личный вывод. У вас он какой?

- Давайте спросим себя честно: «А что я сам сделал для того, чтобы изменить ситуацию? Или я просто жду, когда за меня это сделают врачи, властные структуры и т. д.?» Пример - волонтерские группы по пошиву масок и другой помощи медикам, пожилым людям. И такой помощи много не бывает.

Постскриптум:

Когда мы готовили интервью, Александр Жданович сообщил, что у него хороший результат теста и его выписывают из больницы. Поздравляем и желаем здоровья!

ДОСЬЕ «КП»

Александр Жданович закончил белорусский государственный театрально-художественный институт в 1985 году. Актер Национального академического драматического театра им. М.Горького. С 1996 по 2015 год вел телепередачу «Калыханка» на белорусском телевидении. Его герой – Маляваныч – до сих пор считается лучшим ведущим этой детской передачи. В театре зрители знают его как талантливого разнопланового актера в постановках классических и современных пьес.

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