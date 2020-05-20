Как изменится КоАП для водителей: балльная система, жесткие штрафы для лихачей и лишение прав на 5 лет за пьяную езду

Проект Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) вынесли на общественное обсуждение. Свои предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси до 27 мая. Финальную версию кодекса обещали подготовить к 1 июня. В документе много изменений, которые касаются водителей.

10 баллов за год - лишение прав

Эту идею в Беларуси обсуждают уже больше 10 лет, в 2018 году проект закона «О дорожном движении» вынесли на общественное обсуждение. Тогда в документе была прописана в том числе балльная система: предлагалось лишать водителя прав при накоплении 15 баллов за год.

В том проекте, который обсуждают сейчас, планку снизили - лишать прав предлагают за 10 и больше штрафных баллов, накопленных в течение года. Забрать водительское удостоверение могут максимум на полгода.

1 балл можно получить за нарушение, которое попадает в категорию административного проступка. Это, к примеру, езда без техосмотра, непристегнутый ремень, стоянка в неположенном месте и другие нарушения, за которые водителя могут оштрафовать не больше чем на 10 базовых, или 270 рублей.

2 балла можно заработать за значительное административное правонарушение - за них предусмотрен штраф больше 10 базовых. Например, превышение скорости больше чем на 40 км/ч.

3 балла - за грубое административное нарушение - то, за которое наступает уголовная ответственность, человека могут арестовать, привлечь к общественным работам. Столько баллов можно заработать за вождение в нетрезвом виде.

Одними баллами наказание, конечно, не ограничится: штрафы и лишение прав остаются в силе.

Накопленные водителем баллы предлагают списывать через год после начисления.

За превышение на 40 км/ч придется заплатить больше 400 рублей

Если документ примут, изменения коснутся и штрафов за превышение скорости. Речь идет о превышении на 30 - 40 км/ч - водителя предлагают штрафовать на 5 - 10 базовых (135 - 270 рублей). В действующем кодексе минимальный порог штрафа за такое превышение был меньше - 3 базовые, или 81 рубль.

Если скорость превышена на 40 и больше км/ч, водителя могут оштрафовать уже на 10 - 15 базовых (270 - 405 рублей). Пока же водителю могут выписать 15 базовых (405 рублей), только если он дважды превысил скорость на 20 и больше км/ч.

В проект кодекса ввели и фиксацию средней скорости с помощью камер. В том случае, если автомобиль превышает среднюю, а не мгновенную скорость, фиксируется нарушение. Как ее будут вычислять? Пройденный путь разделят на время, которое понадобилось на то, чтобы проехать определенный участок дороги.

В ГАИ уже рассказывали, зачем это нужно: часто водители снижают скорость только на конкретном участке дороги, например, перед камерой, а потом снова ускоряются. Фиксация средней скорости поможет это предотвратить.

За пьяную езду оштрафуют на 5400 рублей и лишат прав на 5 лет

Еще одно предложенное изменение - градация степени опьянения водителя. Напомним, недопустимое содержание алкоголя в крови водителя - 0,3 промилле. Этот показатель снизили в 2011 году, раньше человека за рулем наказывали только за 0,5 промилле и выше.

Сейчас за опьянение в 0,8 промилле предлагают штрафовать на 100 базовых (2700 рублей) и лишать прав на три года.

Если концентрация алкоголя будет выше 0,8 промилле или в анализах обнаружат следы наркотиков и психотропов, водителя оштрафуют уже на 200 базовых (5400 рублей) и лишат прав на 5 лет. Такое же наказание ждет за отказ от медосвидетельствования.

Разрешили сесть за руль своей машины пьяному или человеку, который употребил наркотики, психотропы и другие вещества - рискуете получить штраф от 50 до 100 базовых величин (1350 - 2700 рублей).

Четвертый пункт этой статьи касается выпивки после ДТП (до прохождения освидетельствования) или после того, как сотрудник милиции подал сигнал об остановке. За такое нарушение предлагают штрафовать на 200 базовых (5400 рублей) и лишать прав на 5 лет.

Этот штраф как минимум вдвое больше того, который предусмотрен сейчас: водитель, который выпил после ДТП, не пройдя проверку, может получить от 50 до 100 базовых штрафа и лишение прав на 3 года. Такая же сумма штрафа в действующем кодексе предусмотрена и для пьяных водителей, независимо от степени их опьянения.

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