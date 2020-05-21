«Директор заставляет перейти на полставки, и моя зарплата становится 170 рублей. Это законно или нет?»

В редакцию "Комсомолки" пришло письмо от читательницы:

«Я работаю на предприятии продавцом. В апреле директор отправил всех работников за свой счет, без оформления приказа, на 6 дней, без сохранения зарплаты. Заявления писали в добровольно-принудительной форме по семейно-бытовым причинам. Я писать отказалась, так как у меня открыта кредитная линия на приобретение жилья и двое детей до 16 лет.

В этом месяце - опять в приказном порядке идти за свой счет, только уже на 10 дней. Я отказалась. Тогда директор составил приказ о переводе магазина на 0,5 ставки в связи с новым указом 143 "О поддержке экономики". Приказ был оформлен за один день. Если не соглашаюсь, могу увольняться, никто не держит. Приказ был оформлен только на наш магазин, в других продавцы писали заявления по семейно-бытовым причинам. Директор сказал, что, если не напишу, контракт не продлит.

Зарплата составляет 350 - 370 рублей в месяц. Минус 10 дней в месяц, еще 11 дней выходных в мае - и остается вообще 170 рублей. Как прожить на такие средства? Правомерны ли действия директора?»

Ольга, Гродно.

Отвечает менеджер по персоналу ЗАО «БелКП-ПРЕСС» Элеонора Рубанова:

- Во-первых, у вас действительно есть полное право не писать заявление на отпуск за свой счет.

Во-вторых, с 1 января 2020 года минимальная зарплата в Беларуси составляет 375 рублей (при полной ставке при нормальных условиях). Если же ваша начисленная зарплата оказалась ниже, то наниматель обязан произвести доплату до размера минимальной зарплаты. Об этом говорится в статье 6 Закона РБ от 17.07.2002 №124-З "Об установлении и порядке повышения минимальной заработной платы".

В-третьих, наниматель действительно может не продлить с вами контракт без объяснения причин (за исключением декретниц, беременных, предпенсионеров).

И, в-четвертых, он вправе перевести вас на 0,5 ставки, но здесь есть нюансы. Ссылаться на указ №143 «О поддержке экономики» можно только в случае, если есть «обоснованные причины неблагоприятного воздействия эпидемиологической ситуации на деятельность нанимателя». Например, из-за пандемии в нашу страну перестали приезжать туристы, и в магазине, где вы торгуете сувенирами, нет продаж. В этом случае наниматель имеет право предупредить вас письменно не позднее чем за один календарный день.

Но если дела в магазине идут плохо по каким-то другим причинам (производственные, организационные или экономические), то действует обычная процедура, предусмотренная статьей 32 Трудового кодекса. О переходе на 0,5 ставки вас должны письменно предупредить не менее чем за один месяц.

Независимо от причины перехода на полставки, если вы откажетесь от продолжения работы с изменившимися существенными условиями труда, трудовой договор с вами прекратят по пункту 5 части 2 статьи 35 Трудового кодекса. При этом вам выплатят выходное пособие в размере не менее двухнедельного среднего заработка.

При переходе меньше чем на 0,5 ставки выходное пособие будет равно как минимум среднемесячному заработку (ч. 4 ст. 48 Трудового кодекса).

НА ЗАМЕТКУ

Вопросы присылайте по электронной почте: kalinina@phkp.by или по адресу: 220005 Минск, а/я 192, «Комсомольская правда» в Белоруссии», с пометкой «Ваши права».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Можно ли из-за коронавируса взять отпуск раньше, чем положено? Отвечает эксперт (ПОДРОБНЕЕ...)

«Я хочу, чтобы работодатель оформил мне простой, а не отпуск, и я не терял деньги. Как это сделать?» (ПОДРОБНЕЕ...)